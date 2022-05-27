Терюшков считает, что «СКА-Хабаровск» не может организовывать матчи уровня РПЛ

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инцидент с участием голкипера Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «СКА-Хабаровском» и подмосковным клубом.
Терюшков считает, что «СКА-Хабаровск» не может организовывать матчи уровня РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Флегматиков в спорте мало, и когда тебя 70 минут провоцируют, ты в один момент взорвёшься. На это и был расчёт бол-боя. Мы выяснили, что этому человеку 18 лет. Он явно действовал по своим корыстным интересам. Я, конечно, обратился к РФС и РПЛ. «СКА-Хабаровск» рвётся в элиту российского футбола, а организация матча на уровне дворового спорта», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также заявил, что, помимо провокаций бол-боя, с трибун было много оскорблений в адрес футболистов «Химок» Юрана и Идова. По его словам, большой вопрос, может ли «СКА-Хабаровск» организовывать высококлассные матчи.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что Лантратов вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

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