СЭ: Лантратов вызван на заседание КДК РФС из-за инцидента с бол-боем

Вратарь «Химок» Илья Лантратов вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Оно пройдёт по видеосвязи и состоится в пятницу в 12:00 мск, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инцидент с участием Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге между «СКА-Хабаровском» и подмосковным клубом.