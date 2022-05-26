СЭ: Лантратов вызван на заседание КДК РФС из-за инцидента с бол-боем
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Оно пройдёт по видеосвязи и состоится в пятницу в 12:00 мск, об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник.
На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инцидент с участием Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге между «СКА-Хабаровском» и подмосковным клубом.