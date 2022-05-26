Терюшков считает, что эмоции стали причиной инцидента Лантратова с бол-боем

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инцидент с участием голкипера Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «СКА-Хабаровском» и подмосковным клубом.

«Прекрасно понимаем, почему «СКА-Хабаровск» не выводит на связь Захара. Это был третий или четвертый раз, когда мяч Лантратову не давали. Это эмоции, игра за выход в элиту российского футбола. Флегматиков в футболе нет», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

На 69-й минуте матча Лантратов выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее Терюшков заявил, что футболисты подмосковной команды не были похожи сами на себя в первом матче со «СКА-Хабаровском»