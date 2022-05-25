Терюшков: футболисты «Химок» не были похожи сами на себя в матче со «СКА-Хабаровском»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковной команды не были похожи сами на себя в первом матче со «СКА-Хабаровском» за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Терюшков: футболисты «Химок» не были похожи сами на себя в матче со «СКА-Хабаровском»
  • РИА Новости

«Тяжёлая игра и тяжёлое поле. В Хабаровске искусственный газон не в свежем состоянии, но на это уповать не стоит, надо было забивать самим», — цитирует ТАСС Терюшкова.

По его словам, сейчас главное — вернуться в Москву, сделать выводы и спокойно показать свою игру на домашнем стадионе, чтобы решить задачу сохранения прописки в РПЛ.

«Команда сама на себя была не похожа, безусловно, часовые пояса дали о себе знать», — заключил он.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. Ответная игра пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что голкипер «Химок» Илья Лантратов жёстко толкнул мальчика, который подавал мячи, во время матча со «СКА-Хабаровском».

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