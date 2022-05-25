Гол Малых спас «Оренбург» от поражения в первом стыковом матче с «Уфой»   

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«Оренбург» и «Уфа» не смогли выявить победителя в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Гол Малых спас «Оренбург» от поражения в первом стыковом матче с «Уфой»   
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Уфы» мячи с пенальти забили Гамид Агаларов (19-я минута), Владислав Камилов (61-я). У «Оренбурга» отличились Ренато Гойкович (70-я), Андрей Малых (84-я).

Ответный матч пройдёт 28 мая в Уфе.

В другом матче «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте матча. 

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболисты подмосковной команды не были похожи сами на себя в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровском».

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