Учёные назвали основной фактор борьбы пациента с COVID-19
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Отмечается, что на уровень защиты человека от COVID-19 влияет количество специфических антител против определённых антигенов, или частей вируса, а также общее количество антигенов, которое называют антигенемией.
Кроме того, важным показателем является количество вирусной РНК в крови.
«Низкий уровень антител против спайкового белка SARS-CoV-2 прогнозирует большую вероятность смертельного исхода у пациентов в критическом состоянии», — говорится в заключении исследования.
Таким образом, именно наличие специализированных антител к спайковому белку коронавируса определяет шанс на выживаемость пациента с тяжёлым течением болезни.
Ранее учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует в сторону более лёгкого распространения по воздуху.