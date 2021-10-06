Учёные назвали основной фактор борьбы пациента с COVID-19

Учёные рассказали об основном факторе, который влияет на выживаемость при критическом состоянии пациента с коронавирусной инфекцией. Данные исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.

Отмечается, что на уровень защиты человека от COVID-19 влияет количество специфических антител против определённых антигенов, или частей вируса, а также общее количество антигенов, которое называют антигенемией.

Кроме того, важным показателем является количество вирусной РНК в крови.

«Низкий уровень антител против спайкового белка SARS-CoV-2 прогнозирует большую вероятность смертельного исхода у пациентов в критическом состоянии», — говорится в заключении исследования.

Таким образом, именно наличие специализированных антител к спайковому белку коронавируса определяет шанс на выживаемость пациента с тяжёлым течением болезни.

Ранее учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США пришли к выводу, что коронавирус мутирует в сторону более лёгкого распространения по воздуху.