Ракету с символикой Чувашии запустят с космодрома Байконур

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Глава Чувашии Олег Николаев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что на космодроме Байконур 30 июня состоится старт ракеты, украшенной символикой Чувашии.
Ракету с символикой Чувашии запустят с космодрома Байконур
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как сообщается на сайте правительства Чувашии, соответствующее соглашение о сотрудничестве глава региона подписал с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«30 июня нынешнего года с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-17». На ракету будет нанесена символика Чувашии и изображение летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева», — говорится в сообщении.

Николаев отметил, что Чувашия «неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности».

«Поэтому запуск ракеты с символикой республики станет большой радостью для каждого жителя Чувашии», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что состоявшийся 28 мая пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb завершился успехом и стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском.

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