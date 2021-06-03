Ракету с символикой Чувашии запустят с космодрома Байконур
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Как сообщается на сайте правительства Чувашии, соответствующее соглашение о сотрудничестве глава региона подписал с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
«30 июня нынешнего года с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-17». На ракету будет нанесена символика Чувашии и изображение летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева», — говорится в сообщении.
Николаев отметил, что Чувашия «неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности».
«Поэтому запуск ракеты с символикой республики станет большой радостью для каждого жителя Чувашии», — добавил глава республики.
Ранее сообщалось, что состоявшийся 28 мая пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb завершился успехом и стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском.