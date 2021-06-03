Ракету с символикой Чувашии запустят с космодрома Байконур

Глава Чувашии Олег Николаев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что на космодроме Байконур 30 июня состоится старт ракеты, украшенной символикой Чувашии.

Как сообщается на сайте правительства Чувашии, соответствующее соглашение о сотрудничестве глава региона подписал с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«30 июня нынешнего года с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-17». На ракету будет нанесена символика Чувашии и изображение летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева», — говорится в сообщении.

Николаев отметил, что Чувашия «неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности».

«Поэтому запуск ракеты с символикой республики станет большой радостью для каждого жителя Чувашии», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что состоявшийся 28 мая пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb завершился успехом и стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском.