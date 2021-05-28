Учёный предложил решение проблемы обмеления Каспия

Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин рассказал, как можно решить водную проблему Каспийского моря.

Как передаёт ФАН, об этом он рассказал на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

«Сейчас этой проблемой никто не озабочен, это самое страшное. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики и Совет министров услышали об этой проблеме и задумались, что делать дальше, ведь мы можем лишиться всего рыбного стада и обрести другие катастрофические проблемы», — сказал профессор Малинин.

По мнению учёного, решить острую ситуацию с водами Каспия поможет поворот северных рек. Такое решение рассматривалось ещё в 70-е годы, но потом по ряду причин от него отказались.

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