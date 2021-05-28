Учёный предложил решение проблемы обмеления Каспия

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Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин рассказал, как можно решить водную проблему Каспийского моря.
Учёный предложил решение проблемы обмеления Каспия
  • ©wikipedia

Как передаёт ФАН, об этом он рассказал на брифинге в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

«Сейчас этой проблемой никто не озабочен, это самое страшное. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики и Совет министров услышали об этой проблеме и задумались, что делать дальше, ведь мы можем лишиться всего рыбного стада и обрести другие катастрофические проблемы», — сказал профессор Малинин.

По мнению учёного, решить острую ситуацию с водами Каспия поможет поворот северных рек. Такое решение рассматривалось ещё в 70-е годы, но потом по ряду причин от него отказались.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

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