СМИ: В России начали разрабатывать продуктовый паёк для пилотируемого полёта на Луну

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В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии начали разрабатывать продуктовый паёк для экипажа будущего корабля «Федерация», на котором запланирован полёт на Луну. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на институт.

«По заданию Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик корабля «Федерация». — RT) мы приступили к созданию рационов питания для экипажа нового космического аппарата», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что количество продуктов, содержащихся в наборе, будет рассчитано на девять суток.

В набор, как предполагается, войдут обезвоженные продукты (в частности, консервированные рыбные, мясные, овощные  закуски, фруктовые десерты) в виде небольших частиц или порошковой смеси. Для приготовления блюд будет необходимо разбавить смесь горячей водой.

Ранее СМИ сообщали, что в России в 2018 году начнётся тестирование систем возвращения космонавтов с Луны.

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