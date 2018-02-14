СМИ: В России начали разрабатывать продуктовый паёк для пилотируемого полёта на Луну
«По заданию Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик корабля «Федерация». — RT) мы приступили к созданию рационов питания для экипажа нового космического аппарата», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что количество продуктов, содержащихся в наборе, будет рассчитано на девять суток.
В набор, как предполагается, войдут обезвоженные продукты (в частности, консервированные рыбные, мясные, овощные закуски, фруктовые десерты) в виде небольших частиц или порошковой смеси. Для приготовления блюд будет необходимо разбавить смесь горячей водой.
Ранее СМИ сообщали, что в России в 2018 году начнётся тестирование систем возвращения космонавтов с Луны.