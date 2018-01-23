В РКК «Энергия» рассказали о сроках запуска российской сверхтяжёлой ракеты к Луне

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Эксперты Ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, когда планируется запустить российскую сверхтяжёлую ракету к Луне.

Как сообщает ТАСС, планируется, что Россия запустит сверхтяжёлую ракету второго этапа грузоподъёмностью 115 тонн к Луне в 2032—2035 годах, а отработочный вариант сверхтяжёлой ракеты и «сверхтяж» первого этапа с грузоподъёмностью 88 тонн отправятся к спутнику Земли в 2027—2028 годах.

В корпорации также добавили, что в 2022 году ожидается запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», а в 2027 году планируется отправить к Луне с её облётом транспортный корабль «Федерация».

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин рассказал о возможности введения в эксплуатацию российской орбитальной станции в случае прекращения работы МКС.

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