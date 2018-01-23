Генеральный конструктор рассказал о возможной замене МКС российской космической станцией

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Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин рассказал о возможности введения в эксплуатацию российской орбитальной станции в случае прекращения работы МКС.

Как сообщает РИА Новости, российская станция будет состоять из пяти модулей.

«В случае принятия решения о прекращении работы МКС может быть создана российская станция… Планируется, что она будет состоять из пяти модулей», — сказал он.

Данное заявление он сделал на «Королёвских чтениях» в Москве.

Отмечается, что космический аппарат будет рассчитан на экипаж из трёх человек, а его масса должна составить порядка 60 тонн.

Агентство добавляет, что прекращение работы МКС планируется в 2024 году. Пока неизвестно, будет ли продлена её эксплуатация. 

Ранее «Известия» писали, что Россия хочет предложить свои скафандры для использования во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway.

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