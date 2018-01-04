СМИ: Россия хочет предложить свои скафандры для окололунной станции

Россия хочет предложить свои скафандры для использования во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщает «Известия».

«В лунном шлюзовом модуле, думаю, будет универсальная система, которая позволит использовать российские и американские скафандры. Да, вероятно, мы будем предлагать свои скафандры для использования на окололунной станции», — заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

По его словам, здравый смысл подсказывает, что нужно применять и то, и другое, поэтому важно принять разрабатываемые в настоящее время стандарты, которые будут реализованы и на окололунной станции.

Как отметил Крикалёв, шлюзовые отсеки на Международной космической станции являются универсальными.

Со своей стороны, гендиректор, главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков полагает, что за основу для окололунного стандарта может быть взят модифицированный отечественный «Орлан», который много лет в разных вариантах используется российскими космонавтами.

«Впереди у нас целое десятилетие, а хороший скафандр с нуля можно сделать в течение пяти лет. Времени выбрать решение предостаточно. А можно пойти другим путём: взять лучшие наработки со всего мира и изготовить международный универсальный скафандр», — сказал он.

Ранее российский астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН обнаружение аналога Солнечной системы специалистами NASA.