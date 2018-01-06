Умер астронавт Джон Янг

Астронавт Джон Янг, ставший девятым человеком, ступившим на поверхность Луны, умер в возрасте 87 лет, сообщает ABC News.

Янг дважды принимал участие в экспедициях к поверхности Луны.

Он стал астронавтом в 1962 году. В 1972 году ступил на поверхность спутника Земли, а в 1981-м стал командиром экипажа «Джемини-10». Осуществил шесть космических полётов.

Saddened for the loss of former astronaut colleague John Young - the astronauts’ astronaut, a true legend. Fair winds and following seas, Captain. #RIPpic.twitter.com/cn79DctK6C — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 6 января 2018 г.

В декабре 2017 года в США в возрасте 80 лет скончался астронавт Брюс Маккэндлесс.

В январе 2017 года умер последний побывавший на Луне астронавт Юджин Сернан.