СМИ: В России протестируют системы возвращения космонавтов с Луны

Тестирование систем возвращения космонавтов с Луны начнётся в России в 2018 году. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Технодинамика» Игорь Насенков.

Как отмечается, испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут в Крыму.

«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 т. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолёта Ми-8 или Ка-32», — заявил Насенков.

В Минобороны подтвердили информацию о проведении испытаний, однако конкретные сроки не назвали.

Ранее эксперты Ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, когда планируется запустить российскую сверхтяжёлую ракету к Луне.