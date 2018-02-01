СМИ: В России протестируют системы возвращения космонавтов с Луны
Как отмечается, испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором космонавты будут летать на околоземную орбиту и Луну, пройдут в Крыму.
«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 т. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолёта Ми-8 или Ка-32», — заявил Насенков.
В Минобороны подтвердили информацию о проведении испытаний, однако конкретные сроки не назвали.
Ранее эксперты Ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, когда планируется запустить российскую сверхтяжёлую ракету к Луне.