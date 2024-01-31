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В КФУ разработали перспективную методику воздействия на клетки иммунной системы

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В Казанском федеральном университете (КФУ) разработали методику, которая впоследствии может быть использована при создании нового класса противоопухолевых препаратов.
В КФУ разработали перспективную методику воздействия на клетки иммунной системы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Учёные выявили и протестировали химические соединения, которые влияют на митохондриальные функции макрофагов — клеток иммунной системы, отвечающих за удаление из человеческого организма мёртвых и повреждённых, а также раковых клеток, бактерий и клеточного мусора.

Учёные предполагают, что установленные препараты могут быть использованы в комбинации с химиотерапией или иммунной терапией для усиления их воздействия на опухоль.

«Расшифровка фундаментальных механизмов энергетики и противоопухолевой активности макрофагов потенциально может перепрофилировать или создать новый класс лекарственных препаратов не только для борьбы с онкологическими заболеваниями, но и для такого популярного сейчас направления как антистарение», — прокомментировал руководитель НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

Ранее врач-нейрохирург Клиники «Ортоспайн», кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.

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