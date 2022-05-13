Самарские учёные создали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

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Учёные Самарского национального исследовательского университета им. Королёва разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов в открытом космосе.
Самарские учёные создали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
  • Gettyimages.ru
  • © Rick Partington / EyeEm

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации — с отстегнувшимся страховочным фалом», — заявил заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов.

Учёные предложили оснастить орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции как некий «гарпун» с разматывающимся тросом.

«Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведёт стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебёдка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля», — пояснил Белоконов.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов рассказал о лунной программе.

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