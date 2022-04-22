Научный сотрудник Малахов рассказал о лунной программе

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов рассказал о лунной программе.

«Лунная программа состоит из трёх запусков. Первый запуск должен состояться в августе этого года. Станция «Луна-25» совершит посадку на Южный полюс. Последние открытия, в том числе о больших залежах водяного льда на полюсах, повысили интерес к этим районам», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам эксперта, уже разрабатываются миссии «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная с более тяжёлым космическим аппаратом).

Как отметил Малахов, Луна очень удобна для отработки технологий нахождения человека в дальнем космосе вне магнитной сферы Земли.

«Эти технологии нам пригодятся при освоении Марса, который более пригоден для жизни», — добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.