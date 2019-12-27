Сканирование Вселенной, скифская амазонка и живые протезы: научные открытия 2019 года в России

В 2019 году отечественные астрофизики и астрономы обнаружили межзвёздную комету и начали сканировать Вселенную для составления самой полной её карты. Археологи изучили следы миграции древних людей на территории Сибири, нашли самый древний христианский храм России, загадочное святилище каменного века под Брянском и саркофаги новгородских бояр домонгольского периода. Геологи представили новые доказательства принадлежности значительных арктических территорий Российской Федерации, а медики испытали новый метод борьбы с аритмией. Об этих и других открытиях — в материале RT.

«Путешествующая» комета и карта Вселенной

13 июля 2019 года ракетой-носителем «Протон-М» была выведена в космос российская обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», оснащённая отечественным и немецким астрофизическим оборудованием. В конце июля на ней начал работу российский рентгеновский телескоп ART-XC, а в конце августа — eRosita из Германии. Уже в конце года обсерватория вышла на рабочую орбиту и принялась поступательно сканировать небо. В результате миссии, рассчитанной до 2025 года, планируется получить самую полную карту Вселенной и провести перепись космических объектов.

В середине августа российский астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов с помощью телескопа собственного изготовления впервые в мире открыл межзвёздную комету, «путешествующую» между звёздными системами. Международный астрономический союз официально назвал её в честь российского исследователя. По словам первооткрывателя, комета навсегда покинет Солнечную систему через несколько десятилетий.

Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов — первооткрыватель межзвёздной кометы

© Фото из личного архива Геннадия Борисова

Археологический калейдоскоп

На Алтае российским учёным удалось обнаружить древнейшую на территории Сибири фигурку пещерного льва, возраст которой, по оценкам специалистов, составляет около 45 тыс. лет. Исследователи из России совместно с иностранными коллегами также впервые изучили ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и установили, как в последние 30 тыс. лет в этом регионе проходили миграционные процессы, которые, среди прочего, привели к заселению Северной и Южной Америк.

Под Брянском археологи нашли сакральное кострище, где обитавшие в этом месте 23 тыс. лет назад люди проводили обряды с использованием костей мамонта, первобытных скульптур, краски и других артефактов. В Воронежской области исследователи обнаружили погребение скифской амазонки в парадном головном уборе. Учёные отмечают, что им впервые удалось найти этот предмет одежды в такой сохранности.

В Краснодарском крае были найдены самый древний христианский храм России (Фанагория) и византийские золотые монеты (Тамань), а в Великом Новгороде отечественные специалисты изучают саркофаги бояр домонгольского периода. Активные работы ведутся археологами и на территории Московского Кремля, где ими были обнаружены большие скопления угля — предполагаемые следы крупного пожара 1571 года.

Раскопки на территории Московского Кремля

© Максим Блинов/РИА Новости

Новые методы лечения

Российские медики испытали новый метод борьбы с аритмией после операций на сердце и снизили вероятность проявления патологии в 19 раз, а также нашли способ обойти блокировку программируемой клеточной гибели в раковых клетках, что может повысить эффективность терапии онкологических заболеваний.

В уходящем году учёные нашли молекулу, ответственную за баланс микрофлоры кишечника, и выделили из чёрных муравьёв-древоточцев новый штамм актинобактерий, производящих перспективный антибиотик нибомицин.

Российские специалисты также нашли способ поддержания кровообращения у детей, страдающих пороком сердца. Для этого они создали прибор — биотехническую систему, которая соединяет вены с артериями и обеспечивает дополнительный напор крови. Перспективная разработка является альтернативой трансплантации.

Биотехническая система поддержки кровообращения пациентов с единственным функционирующим желудочком сердца

© Максим Денисов

Шерстистый мамонтёнок и моллюски

Российские биологи нашли в Баренцевом море Северного Ледовитого океана два новых для России вида голожаберных моллюсков. Выяснилось, что эти исконно южные организмы появились в Баренцевом море тысячи лет назад и обитали в нём, невзирая на глобальные изменения климата.

Группа исследователей из России и Японии смогла частично оживить клеточные ядра из тканей шерстистого мамонтёнка Юки, погибшего около 28 тыс. лет назад. Останки млекопитающего ледникового периода были обнаружены в вечной мерзлоте Якутии в 2010 году. По мнению учёных, текущий уровень развития технологий не позволяет клонировать давно исчезнувших животных, однако благодаря подобным исследованиям этот момент приближается.

Новые материалы и соединения

Команда молодых учёных — студентов МГУ — изобрела, сконструировала и подготовила к промышленному производству бионический протез руки, способный частично заменить функции утраченной конечности, а их коллеги с Дальнего Востока нашли способ создания материалов для биологически совместимых костных протезов из наночастиц. Благодаря применённым инновационным технологиям такие протезы приживаются и стимулируют рост живых тканей.

globallookpress.com

© Petr Sznapka/CTK

Российские химики открыли новые интерметаллиды — соединения из рения, галлия и германия. Такие вещества обладают полупроводниковыми и термоэлектрическими свойствами и могут применяться в микроэлектронике. Обнародование своего открытия исследователи приурочили к 150-летию таблицы Менделеева, который предсказал существование использованных в исследовании элементов.

Другой коллектив химиков разработал и создал новые органические материалы, способные выдерживать очень мощное радиационное облучение. Ими оказались соединения из углерода и лантаноидов — редкоземельных металлов. Подобные материалы могут применяться в АЭС нового типа, в которых энергия атомного ядра будет трансформироваться в поток электронов без выделения тепла, а также при создании надёжных приборов, неразрушимых даже вблизи ядерного взрыва.

«Зелёная» энергия и арктическая география

Российские учёные разработали принципиально новую ветроэнергетическую установку, которая благодаря своей конструкции работает вне зависимости от направления ветра. Сейчас в мире около 40 опытных образцов этой системы, большинство из которых — в российских городах.

Вертикально-осевая многоярусная ветроэнергетическая установка

© RT

Тем временем геологи установили, что арктический подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент и является частью евразийского материка. В настоящее время комиссия ООН по границам континентального шельфа рассматривает заявку от России на расширение арктических территорий, которая будет опираться в том числе и на полученные результаты.