«Снижает заболеваемость в 19 раз»: российские медики испытали новый метод борьбы с аритмией после операций на сердце

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Арсений Скрынников
В России успешно испытали новый способ борьбы с возникновением аритмии после операций на открытом сердце. Эксперимент проводился специалистами из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Медики нашли новый способ доставки препарата амиодарон, используемого для предотвращения аритмии, к сердечным тканям при помощи гидрогеля. Это позволило снизить вероятность проявления патологии в 19 раз.
«Снижает заболеваемость в 19 раз»: российские медики испытали новый метод борьбы с аритмией после операций на сердце
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Российские учёные из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России, известного также как «Дом сердца», успешно испытали новый способ борьбы с аритмией, возникающей после операций на открытом сердце. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Речь идёт об инновационном способе введения в организм препарата амиодарон, который используется для предотвращения аритмии. В настоящий момент он выпускается в таблетках, и чтобы достичь необходимой концентрации в мышечной ткани сердца, пациент должен принимать лекарство в довольно больших дозах. Это нередко приводит к побочным эффектам, в частности для щитовидной железы. 

По этой причине российские медики из «Дома сердца» искали возможность способа доставки амиодарона к сердечной мышце. Для этого было решено применять его с вязким полимерным веществом — гидрогелем.

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Исследования, проведённые сначала на животных, а затем и на пациентах Бакулевского центра, показали, что этот гель надёжно держится на сердце, не вызывает воспаления тканей сердца и эффективно выполняет функцию доставки препарата. 

Средний возраст испытуемых составил 62 года, всего в эксперименте участвовали 60 пациентов — 47 мужчин и 13 женщин. Они были случайным образом разделены на две равные группы: контрольную, в которой гидрогель не применялся, и экспериментальную, пациентов которой лечили по новой методике.

Результаты показали, что только у одного участника из второй группы развилась аритмия. В первой группе она проявилась у 11 человек. 

«Мы рассчитали, что введение амиодарона с помощью гидрогеля снижает заболеваемость постоперационной фибрилляцией предсердий (аритмией. — RT) в 19 раз. Также ни у одного пациента не обнаружили инфекционных процессов в тканях сердца, что ещё раз доказывает безопасность применения гидрогеля», — заключил руководитель проекта, кандидат медицинских наук Владимир Шварц.

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