Галактическая перепись: российская обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту

Российская обсерватория «Спектр-РГ» достигла заданной орбиты, удалившись от Земли на 1,5 млн км. Об этом в интервью RT рассказал астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов. На аппарате установлены два рентгеновских телескопа: российский и немецкий. С их помощью учёные намерены составить наиболее точную карту Вселенной и провести перепись скоплений галактик и чёрных дыр. Работа миссии продлится до 2025 года.

Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на заданную орбиту, отдалившись от Земли на 1,5 млн км. Об этом в интервью RT рассказал астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов.

Аппарат был сконструирован в НПО им. Лавочкина. На нём установлены два рентгеновских телескопа: созданный в России ART-XC и немецкий eRosita. Они должны будут сделать снимки неба в высоком разрешении, с помощью которых учёные затем составят наиболее точную карту Вселенной.

«Спектр-РГ» был запущен в космос с Байконура ракетой-носителем «Протон-М» 13 июля 2019 года. Три месяца спустя, 21 октября, он вышел на расчётную рабочую орбиту радиусом примерно 800 тыс. км. В данный момент российские учёные продолжают проводить наладочные работы и тестовые наблюдения, которые были начаты практически сразу же после запуска обсерватории.

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Как отметил Лутовинов, за три месяца в космосе аппарат изучил около 2% звёздного неба.

«21 октября этого года специалисты НПО им. Лавочкина провели очередную коррекцию курса аппарата и сформировали его окончательную рабочую орбиту радиусом около 800 тыс. км около точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». Первые данные аппарат начал получать ещё раньше: в конце июля включился российский рентгеновский телескоп ART-XC, а в конце августа — немецкий eRosita. Так что все эти три месяца обсерватория работала, нами было изучено около 2% всего неба», — сообщил он.