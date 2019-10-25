Галактическая перепись: российская обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
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- © Институт космических исследований РАН
Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на заданную орбиту, отдалившись от Земли на 1,5 млн км. Об этом в интервью RT рассказал астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов.
Аппарат был сконструирован в НПО им. Лавочкина. На нём установлены два рентгеновских телескопа: созданный в России ART-XC и немецкий eRosita. Они должны будут сделать снимки неба в высоком разрешении, с помощью которых учёные затем составят наиболее точную карту Вселенной.
«Спектр-РГ» был запущен в космос с Байконура ракетой-носителем «Протон-М» 13 июля 2019 года. Три месяца спустя, 21 октября, он вышел на расчётную рабочую орбиту радиусом примерно 800 тыс. км. В данный момент российские учёные продолжают проводить наладочные работы и тестовые наблюдения, которые были начаты практически сразу же после запуска обсерватории.
Как отметил Лутовинов, за три месяца в космосе аппарат изучил около 2% звёздного неба.
«21 октября этого года специалисты НПО им. Лавочкина провели очередную коррекцию курса аппарата и сформировали его окончательную рабочую орбиту радиусом около 800 тыс. км около точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». Первые данные аппарат начал получать ещё раньше: в конце июля включился российский рентгеновский телескоп ART-XC, а в конце августа — немецкий eRosita. Так что все эти три месяца обсерватория работала, нами было изучено около 2% всего неба», — сообщил он.
Учёный подчеркнул, что проведённые исследования в рамках калибровочных и тестовых работ пока нельзя назвать полноценным обзором, однако каждое из таких наблюдений представляет большой научный интерес.
«Нами проведена серия точечных наблюдений. С помощью российского рентгеновского телескопа ART-XC сделан глубокий обзор галактического центра, который мы сейчас тщательно анализируем. Также мы провели специальные мини-обзоры частей галактической плоскости и внегалактического поля. Нам важно было понять, насколько глубоко мы можем смотреть, когда нет «засветки» от близких ярких объектов», — отметил астрофизик.
В конце ноября — начале декабря обсерватория начнёт круговое вращение и приступит к полному обзору Вселенной. Каждый день, несколько смещаясь, она будет сканировать небольшую полоску неба шириной в один градус. Аппарат будет проходить полный цикл за полгода. Всего с его помощью учёные намерены получить восемь полных карт неба.
Помимо этого, исследователи проведут перепись скоплений галактик и чёрных дыр, а также постараются разгадать тайну тёмной энергии. Завершить миссию планируется в 2025 году.