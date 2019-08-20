Космическое слияние: учёным удалось обнаружить процесс поглощения нейтронной звезды чёрной дырой

Австралийские учёные заявили, что им впервые удалось зарегистрировать полное поглощение нейтронной звезды чёрной дырой. Открытие сделали после того, как детекторы гравитационных волн в США и Италии засекли масштабный катаклизм на расстоянии 8,55 секстиллиона км от Земли. По мнению специалистов, это космическое явление также может оказаться слиянием двух чёрных дыр.

Учёные из Австралийского национального университета утверждают, что им впервые удалось зарегистрировать полное поглощение нейтронной звезды чёрной дырой. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Открытие было сделано с помощью детекторов, улавливающих гравитационные волны. В работе участвовали два научных учреждения — находящаяся в США лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO и детектор гравитационных волн Virgo в Италии.

14 августа 2019 года американский и итальянский детекторы засекли интенсивное возмущение пространства-времени приблизительно в 8,55 секстиллиона км от Земли. Область космоса, из которой шли гравитационные сигналы, изучили также с помощью оптического телескопа SkyMapper, находящегося в западной Австралии. Этот телескоп не обнаружил ничего существенного.

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Учёные отмечают, что чёрные дыры — единственные космические объекты, которые способны вызывать сильное гравитационное возмущение и при этом оставаться невидимыми для оптических и радиотелескопов. Методом исключения исследователи сделали вывод, что гравитационные детекторы засекли поглощение нейтронной звезды чёрной дырой. В настоящее время исследователи продолжают собирать информацию о событии, но уже сейчас они говорят о таком поглощении с большой уверенностью.

«Около 900 млн лет назад эта чёрная дыра, словно Пакман (персонаж компьютерной игры. — RT), проглотила очень плотную нейтронную звезду — и та, возможно, мгновенно погасла», — пишет руководитель Группы общей теории относительности и анализа данных Австралийского национального университета, профессор Сьюзан Скотт.

Другой предложенный учёными вариант развития событий — произошло поглощение маленькой чёрной дыры более крупной.