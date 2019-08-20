Космическое слияние: учёным удалось обнаружить процесс поглощения нейтронной звезды чёрной дырой
- Поглощение нейтронной звезды черной дырой в представлении художника
- © OzGrav ARC Centre of Excellence, Carl Knox
Учёные из Австралийского национального университета утверждают, что им впервые удалось зарегистрировать полное поглощение нейтронной звезды чёрной дырой. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Открытие было сделано с помощью детекторов, улавливающих гравитационные волны. В работе участвовали два научных учреждения — находящаяся в США лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO и детектор гравитационных волн Virgo в Италии.
14 августа 2019 года американский и итальянский детекторы засекли интенсивное возмущение пространства-времени приблизительно в 8,55 секстиллиона км от Земли. Область космоса, из которой шли гравитационные сигналы, изучили также с помощью оптического телескопа SkyMapper, находящегося в западной Австралии. Этот телескоп не обнаружил ничего существенного.
Учёные отмечают, что чёрные дыры — единственные космические объекты, которые способны вызывать сильное гравитационное возмущение и при этом оставаться невидимыми для оптических и радиотелескопов. Методом исключения исследователи сделали вывод, что гравитационные детекторы засекли поглощение нейтронной звезды чёрной дырой. В настоящее время исследователи продолжают собирать информацию о событии, но уже сейчас они говорят о таком поглощении с большой уверенностью.
«Около 900 млн лет назад эта чёрная дыра, словно Пакман (персонаж компьютерной игры. — RT), проглотила очень плотную нейтронную звезду — и та, возможно, мгновенно погасла», — пишет руководитель Группы общей теории относительности и анализа данных Австралийского национального университета, профессор Сьюзан Скотт.
Другой предложенный учёными вариант развития событий — произошло поглощение маленькой чёрной дыры более крупной.
«Существует небольшая, но любопытная возможность того, что поглощённый объект мог быть очень лёгкой чёрной дырой, масса которой была гораздо меньше, чем у любой другой чёрной дыры, о которых мы знаем во Вселенной», — утверждает профессор Скотт.