Астрофизик прокомментировал сообщения о высокой активности чёрной дыры

Астрофизик Вячеслав Докучаев в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о том, что космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного Пути подтвердила её высокую активность.

Как напомнил Докучаев, Стрелец-А* — ближайшая к Земле сверхмассивная чёрная дыра.

Учёные называют дыру «дремлющим квазаром», но, в отличие от других астрономических явлений с аналогичным наименованием, чёрная дыра чаще находится в «дремлющем» состоянии, так на неё не падают другие космические объекты.

«А если на них падает вещество, то оно сжимается, нагревается, светится, и вот таким образом можно видеть активность чёрной дыры. На нашу родную дыру в центре Галактики практически ничего не падает, она находится в пассивном, спящем состоянии. Упасть могут звёзды ближайшие, которые вокруг неё там крутятся», — заявил Докучаев.

По его словам, это происходит примерно раз в 10 тыс. лет.

Ранее сообщалось, что наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC.