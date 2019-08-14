Астрофизик прокомментировал сообщения о высокой активности чёрной дыры
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Как напомнил Докучаев, Стрелец-А* — ближайшая к Земле сверхмассивная чёрная дыра.
Учёные называют дыру «дремлющим квазаром», но, в отличие от других астрономических явлений с аналогичным наименованием, чёрная дыра чаще находится в «дремлющем» состоянии, так на неё не падают другие космические объекты.
«А если на них падает вещество, то оно сжимается, нагревается, светится, и вот таким образом можно видеть активность чёрной дыры. На нашу родную дыру в центре Галактики практически ничего не падает, она находится в пассивном, спящем состоянии. Упасть могут звёзды ближайшие, которые вокруг неё там крутятся», — заявил Докучаев.
По его словам, это происходит примерно раз в 10 тыс. лет.
Ранее сообщалось, что наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC.