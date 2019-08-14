«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

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Космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного пути подтвердила её высокую активность.
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

«Обсерватория «Спектр-РГ»... провела пробное наблюдение области центра галактики и подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры (масса — 4 млн масс Солнца) Стрельца А*», — указывается в заявлении.

Уточняется, что наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC.

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту. Позднее учёные получили первый космический снимок с помощью данного аппарата.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что российский космический телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий

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