Учёные получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» сняла первое изображение яркого источника рентгеновского излучения, пульсара Центавр Х-3.

«Вчера с помощью российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ», было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения», — приводит ТАСС слова президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН Александр Лутовинов заявил, что наблюдение за пульсаром Центавр Х-3 показало, что «приборы телескопа работают штатно, все семь модулей показывают схожую картинку».

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что российский космический телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.