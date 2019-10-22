Названы возможные сроки публикации построенной «Спектр-РГ» карты Вселенной
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«Я думаю, через пару лет после завершения обзора неба мы сделаем её открытой для всего мира», — сообщил Сюняев.
Планируется, что обзор всего неба будет завершён в течение четырёх лет. По словам академика, на карту неба будут нанесены миллионы объектов.
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
31 июля обсерватория сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.
Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.