Названы возможные сроки публикации построенной «Спектр-РГ» карты Вселенной

Научный руководитель проекта «Спектр-РГ» академик РАН Рашид Сюняев назвал возможные сроки публикации карты Вселенной, которую должен построить российско-германский телескоп «Спектр-РГ», передаёт РИА Новости.

«Я думаю, через пару лет после завершения обзора неба мы сделаем её открытой для всего мира», — сообщил Сюняев.

Планируется, что обзор всего неба будет завершён в течение четырёх лет. По словам академика, на карту неба будут нанесены миллионы объектов.

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.

31 июля обсерватория сняла первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.

Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.