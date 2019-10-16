Эксперт оценил работу телескопа обсерватории «Спектр-РГ»
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Как считает Черепащук, это свидетельствует о том, что «Спектр-РГ» хорошо работает, с чем можно поздравить академика Рашида Сюняева и его команду.
«Я думаю, что с помощью этой обсерватории будет открыто немало сенсационных данных, но взрыв термоядерной звезды к ним не относится», — сказал эксперт.
По его словам, фиксацию взрыва нужно расценивать как первую ласточку, которая говорит о том, что аппаратура работает.
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