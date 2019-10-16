Эксперт оценил работу телескопа обсерватории «Спектр-РГ»

Академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.

Как считает Черепащук, это свидетельствует о том, что «Спектр-РГ» хорошо работает, с чем можно поздравить академика Рашида Сюняева и его команду.

«Я думаю, что с помощью этой обсерватории будет открыто немало сенсационных данных, но взрыв термоядерной звезды к ним не относится», — сказал эксперт.

По его словам, фиксацию взрыва нужно расценивать как первую ласточку, которая говорит о том, что аппаратура работает.

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