«России есть чем гордиться»: астрофизик — о достижениях в изучении Вселенной и возвращении астрономии в школу

В России в последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению космоса. Такого мнения придерживается российский астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов. Он принял участие в проходящем в эти дни в Москве XIV Всероссийском фестивале NAUKA 0+, где прочитал открытую лекцию о звёздах. В беседе с RT учёный также рассказал об успехах нашей страны в исследовании космического пространства, положительно оценил возвращение в школьную программу астрономии и прокомментировал вручение Нобелевской премии по физике.

— Недавно закончилась нобелевская неделя, которая принесла ещё одну премию в копилку мировых достижений астрофизиков. Вы можете как-то прокомментировать работу ваших коллег, лауреатов премии по физике 2019 года?

— Нобелевская премия в этом году дана за два достижения. Одно связано с обнаружением экзопланет, которое было сделано Мишелем Майором и Дидье Кело. Швейцарские астрономы действительно сделали революционное открытие. Они провели в 1994—1995 годах достаточно длительную серию наблюдений, подобрали около 150 планет, которые были похожи по своему классу на Солнце.

Астрономы обнаружили, что возле одной из звёзд вращается какой-то объект, масса которого сравнима с Юпитером. Долгое время их смущало то, что он находился совсем близко к своему солнцу. Несмотря на это, они опубликовали статью в Nature, и впоследствии открытие первой экзопланеты подтвердилось.

Это был гигантский прорыв в исследовании Вселенной, потому что люди бросились строить новые инструменты, появилась обсерватория Kepler (американский спутник-телескоп, который был запущен в 2009 году. — RT). Благодаря этому открытию сегодня известно уже о более чем 4,5 тыс. экзопланет и 3 тыс. звёздных систем.

Вторая премия за космологию дана Джеймсу Пиблсу, который заложил математическую основу в космологические исследования. Важно отметить, что похожими исследованиями активно занимались в Советском Союзе, в первую очередь в группе Якова Борисовича Зельдовича. В этом году с очень похожей формулировкой престижной премии и медали имени Дирака были удостоены трое российских учёных — Вячеслав Муханов, Алексей Старобинский и Рашид Сюняев.

— Расскажите о самых перспективных космических проектах в мировом масштабе и об участии в них российских исследователей. Какие открытия и достижения нас ждут в ближайшее время?

— России есть чем гордиться. 13 июля 2019 года с космодрома Байконур была запущена обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», на которой были установлены российский и немецкий телескопы. Наш телескоп создан Институтом космических исследований РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Немецкий eRosita стоимостью €90 млн — самый передовой телескоп, который могла произвести научная немецкая промышленность. В течение четырёх лет эта совместная с немцами обсерватория будет сканировать небо, что позволит создать самую глубокую карту Вселенной. Она будет в 20—30 чувствительнее, чем её предшественник — немецкий спутник ROSAT, запущенный в 1990 году.

Мы проникнем в глубины Вселенной, проведём перепись космических объектов, заглянем на миллиарды лет назад и увидим скопления галактик и чёрные дыры в центрах других галактик. Мы лучше узнаем, как жила Вселенная последние несколько миллиардов лет и, возможно, получим дополнительную информацию о том, что представляет собой тёмная энергия.

«России есть чем гордиться»: астрофизик рассказал о достижениях в изучении Вселенной

— Астрономия вернулась в школьную программу. В Минобрнауки признали, что этот предмет не только даёт представление об устройстве мира, но и мотивирует школьников изучать физику и математику, прививает иммунитет к лженауке и псевдонаучным сенсациям...

— После долгих усилий и борьбы астрономия действительно вернулась в школу, и в этом большая заслуга Российской академии наук и нынешнего министра просвещения Ольги Васильевой. Это очень важно. Изучая астрономию, вы понимаете математику, можете продвигаться в физических задачах настолько далеко, насколько не можете продвинуться на Земле, поскольку в космосе существуют особые условия и объекты, недостижимые на нашей планете. Это здорово и интересно, в том числе и для молодёжи.

— Насколько охотно идёт современная молодёжь исследовать космос?

— У нас в последнее время наблюдается некий бум, молодёжь приходит в наш институт заниматься и астрономией, и астрофизикой. На прошлой неделе мы подводили некий промежуточный итог и выяснили, что у нас около 25—30 студентов-аспирантов только в одном отделе астрофизики высоких энергий. Так что молодёжь идёт, другое дело, что нужно больше её стимулировать. Стараемся поддерживать ребят финансово, помогать грантами. Надеюсь, и наши фонды тоже будут проводить такую работу.