Теория космологии и первая экзопланета: объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
- Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике 2019 года
- © Jonathan NACKSTRAND / AFP
8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Как сообщил генеральный секретарь академии Горан Ханссон, награду «за вклад в наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе» разделили между собой американский физик-теоретик в области космологии Джеймс Пиблс и два швейцарских астрофизика — Мишель Майор и Дидье Кело.
В этом году у лауреатов была очень серьёзная конкуренция — эксперты и букмекеры прогнозировали, что премию, скорее всего, вручат за прорыв в квантовой криптографии или за получение первого изображения чёрной дыры, но шведские академики решили иначе.
- Слева направо: Джеймс Пиблс (США), Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария)
- © nobelprize.org
Теоретические исследования Джеймса Пиблса в области физической космологии известны с 1960-х годов. Учёный способствовал формированию многих современных представлений о Вселенной, в том числе описал загадочное реликтовое излучение, заполнившее её после Большого взрыва. Как отметили в Нобелевском комитете, результаты работы Пиблса «показали мир», 95% которого — скрытая масса, включающая в себя неизвестную тёмную материю и тёмную энергию.
«Молодым людям, которые делают первые шаги в науке, советую руководствоваться любовью к ней. Становитесь на этот путь, потому что он просто потрясающий», — сказал по телефону Джеймс Пиблс во время церемонии оглашения имён лауреатов.
В свою очередь, два швейцарских астрофизика — Мишель Майор и Дидье Кело — были удостоены высокой награды за научные изыскания в области экзопланет. Именно они в октябре 1995 года открыли первый объект такого типа — экзопланету 51 Пегаса b, которая вращается вокруг звезды, весьма похожей на Солнце. Однако, к удивлению учёных, сама планета, получившая впоследствии название Димидий, и вся её звёздная система Гельветиос оказались заметно отличными от нашей Солнечной системы.
Димидий — крупный газовый гигант, при этом его круговая орбита довольно мала. Он обращается вокруг своей звезды всего за 4,23 земных суток.
После открытия швейцарских учёных начался настоящий бум в области поиска экзопланет, поражающих разнообразием размеров, форм и орбит, — только в Млечном Пути их уже найдено более 4000. В Нобелевском комитете уверены, что в конечном итоге человечество обязательно сможет найти ответ на ключевой вопрос, существует ли внеземная жизнь.
Напомним, что именно физика стала первой дисциплиной, которую Альфред Нобель включил в своё завещание. Отечественные учёные не раз получали Нобелевскую премию в этой сфере науки. В их числе Жорес Алфёров, открывший людям дорогу в мир электроники и цифровых технологий. Кроме того, престижной награды были удостоены россиянин Константин Новосёлов и советский (ныне — нидерландский и британский) физик Андрей Гейм за открытие графена.
Напомним: размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около $918 тыс.). Награда будет традиционно вручена 10 декабря — в день памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля.
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