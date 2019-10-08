Теория космологии и первая экзопланета: объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике. Награду разделили американец Джеймс Пиблс — за теоретические открытия в физической космологии, а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело — за открытие первой экзопланеты. Работы учёных изменили представления человечества об окружающем его мире и предоставили шанс найти ответ на вечные вопросы, отмечается на сайте Нобелевской премии.

8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Как сообщил генеральный секретарь академии Горан Ханссон, награду «за вклад в наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе» разделили между собой американский физик-теоретик в области космологии Джеймс Пиблс и два швейцарских астрофизика — Мишель Майор и Дидье Кело.

В этом году у лауреатов была очень серьёзная конкуренция — эксперты и букмекеры прогнозировали, что премию, скорее всего, вручат за прорыв в квантовой криптографии или за получение первого изображения чёрной дыры, но шведские академики решили иначе.

Слева направо: Джеймс Пиблс (США), Мишель Майор и Дидье Кело (Швейцария)

© nobelprize.org

Теоретические исследования Джеймса Пиблса в области физической космологии известны с 1960-х годов. Учёный способствовал формированию многих современных представлений о Вселенной, в том числе описал загадочное реликтовое излучение, заполнившее её после Большого взрыва. Как отметили в Нобелевском комитете, результаты работы Пиблса «показали мир», 95% которого — скрытая масса, включающая в себя неизвестную тёмную материю и тёмную энергию.

«Молодым людям, которые делают первые шаги в науке, советую руководствоваться любовью к ней. Становитесь на этот путь, потому что он просто потрясающий», — сказал по телефону Джеймс Пиблс во время церемонии оглашения имён лауреатов.

В свою очередь, два швейцарских астрофизика — Мишель Майор и Дидье Кело — были удостоены высокой награды за научные изыскания в области экзопланет. Именно они в октябре 1995 года открыли первый объект такого типа — экзопланету 51 Пегаса b, которая вращается вокруг звезды, весьма похожей на Солнце. Однако, к удивлению учёных, сама планета, получившая впоследствии название Димидий, и вся её звёздная система Гельветиос оказались заметно отличными от нашей Солнечной системы.

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Димидий — крупный газовый гигант, при этом его круговая орбита довольно мала. Он обращается вокруг своей звезды всего за 4,23 земных суток.

После открытия швейцарских учёных начался настоящий бум в области поиска экзопланет, поражающих разнообразием размеров, форм и орбит, — только в Млечном Пути их уже найдено более 4000. В Нобелевском комитете уверены, что в конечном итоге человечество обязательно сможет найти ответ на ключевой вопрос, существует ли внеземная жизнь.

Напомним, что именно физика стала первой дисциплиной, которую Альфред Нобель включил в своё завещание. Отечественные учёные не раз получали Нобелевскую премию в этой сфере науки. В их числе Жорес Алфёров, открывший людям дорогу в мир электроники и цифровых технологий. Кроме того, престижной награды были удостоены россиянин Константин Новосёлов и советский (ныне — нидерландский и британский) физик Андрей Гейм за открытие графена.

Напомним: размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около $918 тыс.). Награда будет традиционно вручена 10 декабря — в день памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля.