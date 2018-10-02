За оптические пинцеты и генерацию импульсов: нобелевскими лауреатами по физике стали учёные из США, Франции и Канады

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике 2018 года. В этом году награду получат американец Артур Ашкин за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах, а также француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикланд — за метод генерации ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности. Оба открытия позволяют перемещать с помощью лазера физические частицы, атомы, клетки, и могут, в частности, найти применение в медицине.

Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма 2 октября объявил лауреатов премии 2018 года в области физики. Награду вручат Артуру Ашкину (Лаборатория Белла, США) «за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах». Также премию получат Жерар Муру (Высшая национальная школа передовых технологий, Франция) и Донна Стрикланд (Университет Уотерлу, Канада) «за метод генерации ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности».

Прорыв в лазерной физике

Артур Ашкин изобрёл «пинцет», с помощью которого можно захватывать частицы, атомы, различные клетки, используя «пальцы» лазерных лучей. Учёный сумел использовать радиационное давление света для перемещения физических объектов, поясняет комитет.

Муру и Стрикланд разработали технологию «генерации ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Впервые они опробовали её в 1985 году. С тех пор исследователи совершенствовали метод, при котором импульсы достигают мощности в несколько петаватт. В результате учёные смогли с помощью лазера перемещать физические частицы. По мнению экспертов, изобретения Нобелевских лауреатов по физике 2018 года может быть успешно применено в медицине.

Третья в истории

«Для меня большая честь быть в числе женщин, удостоенных Нобелевской премии», — заявила Стрикланд, ставшая третьей женщиной-лауреатом в области физики.

Представитель Нобелевского комитета Ольга Ботнер отметила, что количество женщин в науке неуклонно растёт, и присуждение третьей в истории премии по физике представительнице прекрасного пола отражает эту тенденцию.

Артрур Ашкин не смог ответить на вопросы представителя премии, поскольку был «очень занят своей научной работой».

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2018 года Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стрикланд

© Hanna Franzen/TT News Agency/via REUTERS

Историческая хроника

Шведская королевская академия наук присуждает Нобелевскую премию ежегодно. Каждый лауреат получает медаль, диплом и денежное вознаграждение, которое в этом году составит 9 млн крон ($1,02 млн). Церемония вручения проходит в Стокгольме 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году Вильгельму Конраду Рентгену «в знак признания исключительных услуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».

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С 1901 по 2017 годы премия вручалась 111 раз. Из них дважды Нобелевский комитет присуждал премию женщине: Марии Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем) и Марии Гепперт-Майер (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером).

Награда может быть вручена за открытия, сделанные задолго до номинации. Этого требуют правила премии, поскольку значение достижения должно быть «проверено временем».

За всю историю премии по физике её лауреатами в большинстве случаев (86 человек) становились граждане США. Среди советских и российских учёных удостоены награды были 11 человек. Самым молодым лауреатом премии по физике (как и Нобелевской премии вообще) стал 25-летний Уильям Лоренс Брэгг, получивший её в 1915 году вместе со своим отцом Уильямом Генри Брэггом «за заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Самым пожилым стал 88-летний Раймонд Дэвис. В 2002 году он получил премию «за создание нейтринной астрономии». Пока единственным учёным в истории, удостоенным награды дважды, остаётся Джон Бардин за исследования полупроводников и создание теории сверхпроводимости.

Напомним, что в 2017 году премию по физике разделили Райнер Вайcс, Кип Торн и Барри Бариш — создатели международной коллаборации LIGO, благодаря которым были обнаружены первые гравитационные волны от слияния двух чёрных дыр.