Астроном из Крыма впервые в мире открыл межзвёздную комету
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По данным центра, комета была открыта в конце августа, ей присвоили название C/2019 Q4 (Borisov). Указывается, что другие наблюдатели подтвердили открытие.
В сообщении говорится, что проведённые наблюдения указывают на межзвёздное происхождение этого космического объекта.
В Центре малых планет рекомендовали продолжить дальнейшее наблюдение за кометой.
«Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года», — указано в сообщении.
Как передаёт Интерфакс, Борисов на форуме астрономов заявил, что наблюдает за кометой с помощью своего телескопа, который он сделал в конце 2018 года.
В июле Inforeactor передавал, что в Москве в Музее космонавтики прошла «Лунная неделя».