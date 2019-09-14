Астроном из Крыма впервые в мире открыл межзвёздную комету

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Крымский астроном Геннадий Борисов с помощью собранного им телескопа впервые в мире открыл межзвёздную комету. Об этом сообщается на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.
Астроном из Крыма впервые в мире открыл межзвёздную комету
  • © Фото из личного архива

По данным центра, комета была открыта в конце августа, ей присвоили название C/2019 Q4 (Borisov). Указывается, что другие наблюдатели подтвердили открытие.

В сообщении говорится, что проведённые наблюдения указывают на межзвёздное происхождение этого космического объекта.

В Центре малых планет рекомендовали продолжить дальнейшее наблюдение за кометой. 

«Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года», — указано в сообщении.

Как передаёт Интерфакс, Борисов на форуме астрономов заявил, что наблюдает за кометой с помощью своего телескопа, который он сделал в конце 2018 года.

В июле Inforeactor передавал, что в Москве в Музее космонавтики прошла «Лунная неделя».

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