RT в Telegram
Подпишись

«Уникальный опыт и глубочайшие знания»: 150 лет назад родился создатель первого отечественного автомата Владимир Фёдоров

15 мая 1874 года родился Владимир Фёдоров, автор первого отечественного автомата

Короткая ссылка
Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
150 лет назад, 15 мая 1874 года, родился Владимир Григорьевич Фёдоров, создатель первого отечественного автоматического оружия. Самым известным образцом конструктора стала автоматическая винтовка, созданная в 1916 году. Прицельная дальность оружия составляла 400 м, скорострельность — 100 выстрелов в минуту. Однако наладить массовое производство данной модели не удалось. О жизненном пути и вкладе Фёдорова в развитие отечественной оружейной школы в интервью RT рассказал исполнительный директор «Союза российских оружейников» Владимир Жихарев.
«Уникальный опыт и глубочайшие знания»: 150 лет назад родился создатель первого отечественного автомата Владимир Фёдоров
  • Владимир Григорьевич Фёдоров в чине генерал-лейтенанта инженерно-артиллерийской службы Красной армии / 6,5-мм автомат Фёдорова образца 1916 года (без магазина)
  • © Техноцентр «Завод имени В.А. Дегтярёва

— 150 лет назад родился наш великий оружейник Владимир Фёдоров. Каков его вклад в развитие нашей оружейной мысли?

— Владимир Григорьевич Фёдоров — легендарная личность, наш великий инженер-конструктор оружия. Он родился 15 мая 1874 года в Санкт-Петербурге. Его вклад в развитие оружейной школы трудно переоценить. При этом его имя как будто бы находится в тени других более известных оружейников.

Согласитесь, Фёдорова гораздо меньше знают, чем Василия Дегтярёва, который был всего лишь на 6 лет моложе и работал у него слесарем, или Сергея Ивановича Мосина, под руководством которого Владимир Григорьевич работал на Сестрорецком оружейном заводе.

К сожалению, в честь Фёдорова в России проходит не так много мероприятий. Между тем он фактически отец-основатель отечественной школы автоматического оружия. Он был первым в нашей стране, кто предложил рабочий образец изделия с автоматической перезарядкой и предвосхитил появление так называемого промежуточного патрона.

Его опытно-конструкторская, научно-исследовательская и публицистическая деятельность оказала огромное влияние на тех конструкторов, которыми мы так гордимся. Это Дегтярёв, Михаил Тимофеевич Калашников, Фёдор Васильевич Токарев, Георгий Семёнович Шпагин и Сергей Гаврилович Симонов.

Также по теме
Сражение под Клястицами/Пётр Христианович Витгенштейн Спаситель Санкт-Петербурга: как деятельность Петра Витгенштейна повлияла на исход Отечественной войны 1812 года
255 лет назад родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн. По словам историков, он принял участие почти во всех...

— Чем объясняется малая известность Фёдорова?

— Здесь есть две основные причины. Первая в том, что созданные Фёдоровым изделия не пошли в массовое производство. Вторая — это прошлое, которое не смогли до конца принять большевики. У новых властей царило настороженное прохладное отношение к конструктору.

Фёдоров — не только дворянин по происхождению. Он был царским генералом. Его верность Отечеству, Родине, своему воинскому долгу и профессии большевики ошибочно трактовали как лояльность царскому политическому режиму.

Владимира Григорьевича лишили возможности заниматься тем, что он умел лучше всего делать — конструировать автоматическое оружие. В итоге в учебники и историографию СССР были записаны другие имена.

— Расскажите немного о биографии Фёдорова. Как он стал конструктором-оружейником? Как развивалась его карьера?

— Фёдоров получил блестящее образование. Он закончил петербургскую военную гимназию — одно из лучших учреждений столицы Российской империи, а затем — Михайловское артиллерийское училище. Первые годы армейской службы был командиром взвода в первой гвардейской артиллерийской бригаде. Также Фёдоров прошёл практику на Сестрорецком оружейном заводе, где познакомился с директором предприятия — Сергеем Мосиным.

В 1900 году Владимира Григорьевича назначают в Оружейный отдел артиллерийского комитета на должность докладчика оружейного отдела. На этой должности офицер получил возможность детально изучить служебные материалы и архивы по русскому и зарубежному стрелковому оружию. Через год Фёдоров опубликовал научный труд «Вооружение русской армии за XIX столетие». Это была его первая серьёзная аналитическая работа.

  • Образцы Владимира Федорова и Василия Дегтярёва
  • © Минобороны России

Я полагаю, что проделанная Фёдоровым систематизация накопленных знаний помогла ему сделать вывод о необходимости создания автоматического оружия, превосходившего по характеристикам трёхлинейку образца 1891 года. Отмечу, на начало XX века винтовка Мосина была достойным и надёжным оружием, абсолютно современным. Фёдоров не оспаривал этот постулат, однако он великолепно понимал те тенденции, которые складывались перед Первой мировой войной.

О чём идёт речь? Прежде всего о повышении скорострельности, огневой производительности каждого пехотинца. Фёдоров предвидел, что уже очень скоро магазина на пять патронов будет недостаточно. В связи с этим государство должно поставить перед собой цель — запустить масштабные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по опытным образцам и приступить к строительству соответствующей промышленной базы.

Однако власти империи не приняли такого решения, хотя поначалу поддержали энтузиазм Фёдорова. К созданию автоматического оружия он приступил в 1905 году и спустя год завершил проект самозарядной винтовки. В основе этого опытного изделия находилась трёхлинейка.

Проект был одобрен Главным артиллерийским управлением (ГАУ), однако на его дальнейшую реализацию повлияла позиция Николая II. В присутствии профессионалов оружейного дела он позволил себе крайне опрометчивое высказывание, смысл которого состоял в том, что русской армии не нужно оружие, способное производить серию выстрелов.

Также по теме
Русско-японская война 1904—1905 годов за контроль над Маньчжурией и Кореей. Переправа русской армии через реку Хуанхэ в Китае «Сыграла колоссальную роль в судьбе российской монархии»: историк Олег Айрапетов — о Русско-японской войне
В ночь с 8 на 9 февраля 1904 года японский флот внезапно атаковал российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде дальневосточной...

«Патронов у нас не хватит для автомата, из винтовок стрелять надо», — сказал Николай II. В этой фразе царя была доля истины. Каждый патрон стоил достаточно дорого. К тому же в империи не было крупных производственных линий. Проблема весьма остро проявилась ещё в русско-японской войне 1904—1905 года. Тем не менее руководство государства не стало радикально пересматривать подходы к организации оружейного производства и тактике применения стрелкового оружия.

— Как же был создан знаменитый автомат Фёдорова?

 Фёдоров не отчаивался и продолжал дорабатывать свою самозарядную винтовку. Не имея необходимой господдержки, он с небольшой группой инженеров и слесарей стремился решить массу сложнейших задач.

Его изделие было перспективным, но в технологическом отношении достаточно сырым. Автоматика самозарядной винтовки была недостаточно надёжной. В частности, она не всегда обеспечивала полный откат подвижной системы из-за трудности поворота затвора при отпирании. Кроме того, система получилась достаточно громоздкой и тяжёлой из-за внешней коробки.

Фёдоров пришёл к выводу о необходимости создания абсолютно оригинальной винтовки. Работы стартовали 1907 году. По сути, это был совместный труд Фёдорова и Василия Дегтярёва, который на тот момент занимал должность механика опытной мастерской Офицерской стрелковой школы в Сестрорецке.

Прототип оружия был изготовлен в 1911 году и представлен комиссии ГАУ. Конкурентами оружия Фёдорова стали опытные винтовки Токарева, Браунинга и шведского инженера Карла Шёгреня. Образец Владимира Григорьевича был признан более перспективным и отправлен на испытания.

Конструкторское предвидение Фёдорова состояло в том, что он изготовил образец под стандартный патрон 7,62 мм, который применялся в мосинке, и более лёгкий образец под промежуточный патрон калибра 6,5 мм. За свой проект он получил Михайловскую премию и золотую медаль.

  • Портрет Владимира Фёдорова, созданный членом Союза художников России Павлом Яковлевичем Раскиным (2004 г)
  • © Техноцентр «Завод имени В.А. Дегтярёва»

Тем не менее царское правительство решило не запускать винтовки в массовое производство, а самого Фёдорова в чине полковника незадолго до Первой мировой отправили в Германию. Там он работал техническим консультантом при русской разведке, которая добывала информацию о немецких оружейных разработках.

Любопытство Фёдорова не осталось незамеченным для кайзеровской контрразведки. В спешном порядке Владимира Григорьевича пришлось вывезти в Швейцарию.

Нельзя сказать, что миссия Фёдорова в Германии была бесполезной. Он убедился в том, как кайзеровская империя готовится к масштабной войне. По возвращении на Родину Фёдоров попытался уговорить военное руководство дать добро на массовое производство винтовок и боеприпасов к ним. Но эти попытки не принесли результатов — руководство империи было убеждено, что война долго не продлится.

Такая близорукость дорого обошлась России: уже в первые недели войны русская армия стала ощущать оружейный дефицит. Несмотря на это, Фёдорова — фактически главного оружейного специалиста страны — решили использовать не как инженера, а как переговорщика о поставках зарубежных винтовок. После начала войны он приехал в Японию для переговоров о продаже винтовок Арисака под патрон 6,5 мм образца 1897 года.

Также по теме
Александр Андреевич Свечин / его главный научный труд — «Стратегия» Русский Клаузевиц: сотрудники Военной академии Генштаба ВС РФ — о вкладе Свечина в развитие военного искусства
29 августа 1878 года в Одессе родился русский Клаузевиц, военный теоретик Александр Андреевич Свечин. Его научная деятельность оказала...

Переговоры затянулись. 23 февраля 1915 года по северо-западному фронту был объявлен специальный приказ за №691 о сборе оружия. Примерно в это же время русской делегации удалось договориться о поставках 300 тыс. винтовок. Со сроками получения винтовок были проблемы. Например, как заявила японская сторона, первая партия могла быть доставлена только в ноябре. И всё же миссия Фёдорова не была напрасной. Русская армия получила весьма достойные магазинные винтовки, причём в количестве свыше 700 тыс. единиц.

Тем не менее оружейный голод не исчез. Осенью 1915 года Фёдорова в составе военной миссии отправили в Лондон. Владимира Григорьевича хорошо приняли, но большого смысла поездка не имела. Англичане не собирались оказывать союзнику реальную помощь и заботились исключительно о снаряжении собственной армии.

Всё это время Фёдоров постоянно докладывал начальству, что Россия должна опираться на собственные ресурсы и как можно меньше зависеть от других государств. В 1916 году генерал-майор Фёдоров вместе с Дегтярёвым переделали созданные до войны винтовки калибра 7,62 мм и 6,5 мм в изделия для ведения непрерывной стрельбы. В ходе испытаний лучше всего показала себя модель под патрон 6,5 мм.

Фёдоров назвал своё изобретение «ружьём-пулемётом». Начальник Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы генерал Николай Филатов окрестил изделие как «автомат». Именно это, не слишком верное наименование, закрепилось за детищем Фёдорова и Дегтярёва. Строго говоря, это был не автомат. Это была автоматическая винтовка.

В процессе конструирования Фёдоров и Дегтярёв изменили спусковой механизм и разработали магазин на 25 патронов. На испытаниях оружие слишком сильно поднималось вверх. Чтобы уменьшить эту проблему, была добавлена передняя рукоятка. Наряду с этим на оружии появился металлический наконечник цевьё, что исключало пригорание деревянной ложи при интенсивной стрельбе.

  • Автомат Фёдорова образца 1916 года
  • © Техноцентр «Завод имени В.А. Дегтярёва»

Создание этого оружия было огромным шагом вперёд, хотя оно имело ряд недостатков. По-хорошему необходимо было улучшить надёжность автоматики и решить проблему быстрого перегревания ствола при непрерывной стрельбе. Но времени на доработку не было. В сентябре 1916 года ГАУ заказало Сестрорецкому заводу 25 тыс. «автоматов Фёдорова». К сожалению, объём был урезан до 9 тыс. единиц, а потом заказ и вовсе был отозван. Чуть позже произошла Февральская революция. Фронт начал сыпаться, и строить планы выпуска нового оружия было бессмысленно.

— Каковы были характеристики изделия Фёдорова? И мог ли его «автомат» спасти ситуацию для русской армии?

— Конструкторский талант Фёдорова проявился в том, что он смог разработать полностью оригинальную автоматическую винтовку. По сравнению с трёхлинейкой обычный пехотинец получал возможность без перезарядки выпустить в сторону врага в пять раз больше пуль.

Совершенно адекватно Фёдоров выбрал промежуточный патрон 6,5 мм, который гораздо лучше подходил для автоматической стрельбы, чем более увесистый 7,62 мм. К тому же с поставками японских винтовок на Сестрорецком заводе было налажено производство боеприпасов под них.

Оружие получилось достаточно лёгким и удобным в эксплуатации. Длина ствола составляла 520 мм, масса со снаряжённым магазином — чуть более 5 кг, прицельная дальность — 400 м, скорострельность — 100 выстрелов в минуту.

Также по теме
Крупнокалиберный пулемёт Владимирова «Огромная разрушительная сила»: как в СССР создавался и совершенствовался пулемёт Владимирова
75 лет назад арсенал ВС СССР пополнил крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ). 9 апреля 1949 года его разработчики получили...

Планы производства автоматических винтовок образца 1916 года пошли прахом, но ими удалось вооружить одну опытную роту 189-го Измаильского полка, которая воевала на румынском фронте. Несколько единиц поступило в опытную эксплуатацию в 10-й авиационный дивизион.

В годы гражданской войны Фёдоров занял сторону красных. 1 февраля 1918 года Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной армии приняла решение наладить производство датских ружей-пулемётов Мадсена и развернуть производство «автоматов Фёдорова». Поставленная задача была практически невыполнимой. Синдикат Dansk Rekylrifle отказался от сотрудничества с большевиками, да и самому Фёдорову из-за общей деградации отечественной промышленности было тяжело развернуть выпуск своей автоматической винтовки.

Темп производства был крайне низким. Впрочем, виной были объективные трудности: нехватка необходимых комплектующих, проблемы в налаживании кооперации с другими оружейными заводами. С 1 октября 1922 года по 1 октября 1923 года завод изготовил 822 автомата. После гражданской войны Фёдоров немного модернизировал оружие. В усовершенствованном виде оно выпускалось с 1923 по 1926 годы.

Изделие Фёдорова не имело каких-либо перспектив из-за решения советских властей использовать исключительно патрон калибра 7,62 мм. Однако оно ещё успело повоевать. Последний задокументированный случай применения автоматов был зафиксирован во время финской кампании 1939—1940 годов.

Возвращаясь к событиям Первой мировой, мне трудно сказать, мог ли «автомат Фёдорова» что-то поменять на поле боя. Трагедия русской армии, если смотреть на неё чисто с военно-технической точки зрения, состояла в том, что она не имела адекватной промышленной базы, исследовательских институтов и конструкторских бюро.

  • Опытные образцы автоматических карабинов и винтовок, разработанных под руководством Фёдорова в проектно-конструкторском бюро Ковровского пулемётного завода, 1920-е годы
  • © Техноцентр «Завод имени В.А. Дегтярёва»

Это и было причиной оружейного голода, причиной нехватки даже таких образцов как винтовки Мосина. При этом царское правительство не училось на своих ошибках. Фёдорова постоянно отправляли в командировки, хотя куда полезнее было назначить его начальником КБ или дать должность руководителя оружейной промышленности.

— Но при большевиках талант Фёдорова тоже не был востребован?

— Коммунистам не давало покоя прошлое Владимира Григорьевича. Он едва не попал под чистку в 1919 году и неоднократно оказывался в поле зрения контрразведки в 1920-е годы. В 1931-ом в возрасте 58 лет Фёдорова отправили на пенсию.

Безусловно, потенциал Фёдорова как конструктора не был реализован. С 1920-х годов руководство СССР поддерживало работы по созданию лёгкого автоматического оружия для пехоты, но Владимир Григорьевич в них не участвовал, несмотря на уникальный опыт и глубочайшие знания.

Однако непосредственно благодаря Фёдорову была воспитана плеяда известнейших конструкторов: Дегтярёв, Симонов, Шпагин, Пётр Горюнов, Василий Воронков. Можно сказать, что наша страна получила по меньшей мере с десяток конструкторов, примерно равных по величине таланта Владимиру Григорьевичу. Это была настоящая россыпь алмазов. Эти конструкторы помогли победить в Великой Отечественной, а потом сделать нашу страну мировым лидером в оружейной сфере.

  • 6,5-мм ручной пулемёт Фёдорова и Дегтярёва с водяным охлаждением на лёгком колёсном станке с двойным щитом
  • © Техноцентр «Завод имени В.А. Дегтярёва»

— Имеет ли смысл России вернуться к использованию калибра 6,5 мм, который прочно ассоциируется с именем Фёдорова? Например, Пентагон уже оснащает армию США автоматическим оружием под промежуточный патрон 6,8×51 мм.

— В России идут исследования вопроса, о котором вы говорите. Ими занимаются концерн «Калашников» и профильные структуры Минобороны РФ. У промежуточного патрона есть объективные преимущества перед распространённым последние десятилетия малоимпульсным (в России — 5,45 × 39 мм., в НАТО — 5,56 × 45 мм). Прежде всего они выражаются в повышенной мощности, но вместе с тем патрон калибра 6,5 мм или 6,8 мм априори увеличит массу боекомплекта и будет достаточно дорогим в производстве.

Я полагаю, что выпускать автоматическое оружие под промежуточный патрон целесообразно, если появятся новые материалы, технологии обработки металлов, сплавов и полимеров. В таком случае получится уменьшить массу оружия с сохранением необходимых показателей по ресурсу и надёжности. 

Давать прогнозы сейчас очень трудно. События в СВО показывают нам, насколько быстро могут поменяться подходы к характеристикам оружия. Нельзя также сбрасывать со счетов прогресс в развитии индивидуальных средств защиты и другие факторы. Поэтому идея возвращения к патрону калибра 6,5 мм, потенциал которого стремился раскрыть Владимир Фёдоров, жизнеспособна и перспективна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить