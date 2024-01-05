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Спаситель Санкт-Петербурга: как деятельность Петра Витгенштейна повлияла на исход Отечественной войны 1812 года

5 января 1769 года родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн

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Святослав Князев, Елизавета Комарова, Кирилл Дибров
255 лет назад родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн. По словам историков, он принял участие почти во всех военных конфликтах России в конце XVIII — первой половине XIX столетия. Но самым важным его достижением стала победа над французскими войсками, двигавшимися на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года. В дальнейшем, в ходе Заграничного похода и Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, Витгенштейн был назначен главнокомандующим российской армии. Эксперты подчёркивают, что у него были ярко выражены такие важные для полководца черты, как хладнокровие и выдержка.
Спаситель Санкт-Петербурга: как деятельность Петра Витгенштейна повлияла на исход Отечественной войны 1812 года
  • Сражение под Клястицами/Пётр Христианович Витгенштейн
  • © wikimedia commons/public domain, Globallookpress.com

5 января 1769 года родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн. Он участвовал во многих войнах, но главным его достижением историки называют победу над французскими войсками, наступавшими на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года.

«Прикрывая столицу»

Витгенштейн родился в знатной аристократической семье. Точное место его рождения неизвестно. По одним данным, это Переяславль, согласно другим — Нежин. Детство он провёл в доме у своего родственника — влиятельного придворного Николая Салтыкова, который был воспитателем у будущего императора Александра I и его брата Константина Павловича.

С ранних лет, согласно обычаям того времени, Витгенштейн был зачислен на службу в гвардию. С начала 1790-х годов, будучи в офицерском звании, он проходил службу в действующей армии. По словам историков, Витгенштейн особо отличился во время подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. Он лично участвовал во взятии Дербента, а затем с ключами от этой крепости был направлен в Санкт-Петербург.

  • Капитуляция шведов в Финляндии, 1808 год
  • © Wikimedia Commons/Public Domain

В 1801 году Витгенштейн стал командиром Елисаветградского гусарского полка. В начале XIX века он практически не покидал полей сражений, принимая активное участие в двух войнах с Францией, войне с Турцией и войне со Швецией. В 1807 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

«Звёздным часом Витгенштейна стал 1812 год. В Отечественную войну он вступил опытным командиром. Он руководил 1-м пехотным корпусом 1-й Западной армии, который вскоре получил статус отдельного и приказ действовать на санкт-петербургском направлении, прикрывая столицу империи от французских войск», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

  • Пётр Христианович Витгенштейн
  • Gettyimages.ru
  • © Fine Art Images/Heritage Images

По словам историков, после отступления основных сил русской армии никаких других крупных подразделений, блокирующих французам путь на Псков и Санкт-Петербург, кроме корпуса Витгенштейна, не было. Наполеоновские командиры рассчитывали, что относительно легко одержат над ним победу, после чего двинутся на столицу России.

В середине июля 1812 года мощный французский корпус под командованием маршала Николя Шарля Удино переправился через реку Западная Двина и направился в сторону Себежа, рассчитывая отрезать силы Витгенштейна от Пскова и Санкт-Петербурга. Но 30 июля авангард российского корпуса атаковал французов. На следующий день Удино попытался бросить свои резервы против центра российских войск, но артиллерия Витгенштейна отразила французский натиск, а контратака основных сил русских отбросила противника к деревне Клястицы.

  • Николай Самокиш. Атака у Клястиц 20 июля 1812 года. Музей-панорама «Бородинская битва» (Москва)
  • © Wikimedia Commons/Public Domain

Попытки Удино организовать оборону в районе реки Нищи оказались безуспешны: русская кавалерия переправилась через реку и поставила под угрозу правый фланг французов. Корпус Удино вынужден был оставить Клястицы, а 1 августа и вовсе отступил в Полоцк. Как отмечают историки, это стало первой крупной победой русских войск в Отечественной войне 1812 года.

«Французское наступление на Санкт-Петербург было остановлено. В глазах общественности Витгенштейн стал спасителем столицы Российской империи», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Из-за корпуса Витгенштейна Наполеон лишился уверенности в безопасности своих коммуникаций и вынужден был перебросить дополнительные силы на северное направление, подчёркивают эксперты.

«Выдержка, хладнокровие и личная храбрость»

В октябре 1812 года Витгенштейн в тяжёлом кровопролитном сражении отбил у французов Полоцк. После этого Наполеон окончательно отказался от идеи наступления на Санкт-Петербург, что спасло северо-западные регионы страны от разорения. А ещё через несколько дней в бою под Чашниками Витгенштейн разгромил корпус французского маршала Клод-Виктора Перрена.

«В том, что Витгенштейн смог в тяжелейших условиях пресечь французское наступление на Санкт-Петербург, заключается его главная заслуга перед Отечеством и, наверное, главное дело его жизни», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

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Во время переправы через реку Березину французскому командованию удалось ввести в заблуждение российских военачальников, включая Витгенштейна. В итоге часть наполеоновских войск ускользнула от преследования. Однако, по словам специалистов, Витгенштейн был настолько популярен как спаситель Санкт-Петербурга, что общество не стало упрекать его в этом промахе.

В ходе Заграничного похода русской армии корпус Витгенштейна успешно действовал против французских войск на территории Пруссии. После смерти Михаила Кутузова в апреле 1813 года Витгенштейн был назначен главнокомандующим российской армии и союзных ей прусских войск. Однако после неудач русских сил в Лютценском и Бауценском сражениях Витгенштейн обратился с просьбой к императору Александру I, чтобы на посту главнокомандующего его сменил Михаил Барклай-де-Толли.

Позднее Витгенштейн успешно командовал отдельными соединениями русской армии и проявил в боях с французами большую личную храбрость. Он участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях, был ранен при Бар-сюр-Об. После возвращения в Россию Пётр Витгенштейн получил длительный отпуск для поправки здоровья.

По окончании отпуска он был назначен командующим 2-й армии со штабом в Тульчине. По словам историков, в это время под его началом служили многие будущие декабристы, которые хорошо относились к своему командующему. Однако благодаря огромному личному авторитету Витгенштейна после восстания на Сенатской площади никаких претензий к командующему у властей не было. Более того, в 1826 году ему было присвоено звание генерал-фельдмаршала.

В Русско-турецкую войну 1828—1829 годов Витгенштейн был назначен главнокомандующим российскими войсками на Балканах, под его руководством был взят ряд османских крепостей. Но в 1829 году по состоянию здоровья 60-летний фельдмаршал принял решение уйти в отставку.

  • Пётр Христианович Витгенштейн
  • Gettyimages.ru
  • © Fine Art Images/Heritage Images

«Именно Витгенштейн подготовил армию к войне с Османской империей, благодаря которой в состав России вошло побережье Северного Кавказа, знаменитое сегодня своими курортами», — отметил Сергей Перелыгин.

В 1843 году Витгенштейн отправился в Германию, чтобы поправить здоровье, но 30 мая, находясь в Лемберге (современном Львове), генерал-фельдмаршал скончался.

«Витгенштейн был щедро наделён такими необходимыми полководцу качествами, как выдержка, хладнокровие и личная храбрость. У него много заслуг, но главная из них — это защита дороги на Санкт-Петербург во время войны 1812 года», — подытожил Сергей Перелыгин.

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