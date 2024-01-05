Спаситель Санкт-Петербурга: как деятельность Петра Витгенштейна повлияла на исход Отечественной войны 1812 года

255 лет назад родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн. По словам историков, он принял участие почти во всех военных конфликтах России в конце XVIII — первой половине XIX столетия. Но самым важным его достижением стала победа над французскими войсками, двигавшимися на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года. В дальнейшем, в ходе Заграничного похода и Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, Витгенштейн был назначен главнокомандующим российской армии. Эксперты подчёркивают, что у него были ярко выражены такие важные для полководца черты, как хладнокровие и выдержка.

5 января 1769 года родился выдающийся российский военачальник Пётр Витгенштейн. Он участвовал во многих войнах, но главным его достижением историки называют победу над французскими войсками, наступавшими на Псков и Санкт-Петербург во время Отечественной войны 1812 года.

«Прикрывая столицу»

Витгенштейн родился в знатной аристократической семье. Точное место его рождения неизвестно. По одним данным, это Переяславль, согласно другим — Нежин. Детство он провёл в доме у своего родственника — влиятельного придворного Николая Салтыкова, который был воспитателем у будущего императора Александра I и его брата Константина Павловича.

С ранних лет, согласно обычаям того времени, Витгенштейн был зачислен на службу в гвардию. С начала 1790-х годов, будучи в офицерском звании, он проходил службу в действующей армии. По словам историков, Витгенштейн особо отличился во время подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. Он лично участвовал во взятии Дербента, а затем с ключами от этой крепости был направлен в Санкт-Петербург.

Капитуляция шведов в Финляндии, 1808 год

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В 1801 году Витгенштейн стал командиром Елисаветградского гусарского полка. В начале XIX века он практически не покидал полей сражений, принимая активное участие в двух войнах с Францией, войне с Турцией и войне со Швецией. В 1807 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

«Звёздным часом Витгенштейна стал 1812 год. В Отечественную войну он вступил опытным командиром. Он руководил 1-м пехотным корпусом 1-й Западной армии, который вскоре получил статус отдельного и приказ действовать на санкт-петербургском направлении, прикрывая столицу империи от французских войск», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Пётр Христианович Витгенштейн

Gettyimages.ru

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По словам историков, после отступления основных сил русской армии никаких других крупных подразделений, блокирующих французам путь на Псков и Санкт-Петербург, кроме корпуса Витгенштейна, не было. Наполеоновские командиры рассчитывали, что относительно легко одержат над ним победу, после чего двинутся на столицу России.

В середине июля 1812 года мощный французский корпус под командованием маршала Николя Шарля Удино переправился через реку Западная Двина и направился в сторону Себежа, рассчитывая отрезать силы Витгенштейна от Пскова и Санкт-Петербурга. Но 30 июля авангард российского корпуса атаковал французов. На следующий день Удино попытался бросить свои резервы против центра российских войск, но артиллерия Витгенштейна отразила французский натиск, а контратака основных сил русских отбросила противника к деревне Клястицы.

Николай Самокиш. Атака у Клястиц 20 июля 1812 года. Музей-панорама «Бородинская битва» (Москва)

© Wikimedia Commons/Public Domain

Попытки Удино организовать оборону в районе реки Нищи оказались безуспешны: русская кавалерия переправилась через реку и поставила под угрозу правый фланг французов. Корпус Удино вынужден был оставить Клястицы, а 1 августа и вовсе отступил в Полоцк. Как отмечают историки, это стало первой крупной победой русских войск в Отечественной войне 1812 года.

«Французское наступление на Санкт-Петербург было остановлено. В глазах общественности Витгенштейн стал спасителем столицы Российской империи», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Из-за корпуса Витгенштейна Наполеон лишился уверенности в безопасности своих коммуникаций и вынужден был перебросить дополнительные силы на северное направление, подчёркивают эксперты.

«Выдержка, хладнокровие и личная храбрость»

В октябре 1812 года Витгенштейн в тяжёлом кровопролитном сражении отбил у французов Полоцк. После этого Наполеон окончательно отказался от идеи наступления на Санкт-Петербург, что спасло северо-западные регионы страны от разорения. А ещё через несколько дней в бою под Чашниками Витгенштейн разгромил корпус французского маршала Клод-Виктора Перрена.

«В том, что Витгенштейн смог в тяжелейших условиях пресечь французское наступление на Санкт-Петербург, заключается его главная заслуга перед Отечеством и, наверное, главное дело его жизни», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

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Во время переправы через реку Березину французскому командованию удалось ввести в заблуждение российских военачальников, включая Витгенштейна. В итоге часть наполеоновских войск ускользнула от преследования. Однако, по словам специалистов, Витгенштейн был настолько популярен как спаситель Санкт-Петербурга, что общество не стало упрекать его в этом промахе.

В ходе Заграничного похода русской армии корпус Витгенштейна успешно действовал против французских войск на территории Пруссии. После смерти Михаила Кутузова в апреле 1813 года Витгенштейн был назначен главнокомандующим российской армии и союзных ей прусских войск. Однако после неудач русских сил в Лютценском и Бауценском сражениях Витгенштейн обратился с просьбой к императору Александру I, чтобы на посту главнокомандующего его сменил Михаил Барклай-де-Толли.

Позднее Витгенштейн успешно командовал отдельными соединениями русской армии и проявил в боях с французами большую личную храбрость. Он участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях, был ранен при Бар-сюр-Об. После возвращения в Россию Пётр Витгенштейн получил длительный отпуск для поправки здоровья.

По окончании отпуска он был назначен командующим 2-й армии со штабом в Тульчине. По словам историков, в это время под его началом служили многие будущие декабристы, которые хорошо относились к своему командующему. Однако благодаря огромному личному авторитету Витгенштейна после восстания на Сенатской площади никаких претензий к командующему у властей не было. Более того, в 1826 году ему было присвоено звание генерал-фельдмаршала.

В Русско-турецкую войну 1828—1829 годов Витгенштейн был назначен главнокомандующим российскими войсками на Балканах, под его руководством был взят ряд османских крепостей. Но в 1829 году по состоянию здоровья 60-летний фельдмаршал принял решение уйти в отставку.

Пётр Христианович Витгенштейн

Gettyimages.ru

© Fine Art Images/Heritage Images

«Именно Витгенштейн подготовил армию к войне с Османской империей, благодаря которой в состав России вошло побережье Северного Кавказа, знаменитое сегодня своими курортами», — отметил Сергей Перелыгин.

В 1843 году Витгенштейн отправился в Германию, чтобы поправить здоровье, но 30 мая, находясь в Лемберге (современном Львове), генерал-фельдмаршал скончался.

«Витгенштейн был щедро наделён такими необходимыми полководцу качествами, как выдержка, хладнокровие и личная храбрость. У него много заслуг, но главная из них — это защита дороги на Санкт-Петербург во время войны 1812 года», — подытожил Сергей Перелыгин.