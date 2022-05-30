«Добрый гений Новороссии и Бессарабии»: как Михаил Воронцов преобразил южные границы Российской империи

240 лет назад родился выдающийся российский военачальник и государственный деятель генерал-фельдмаршал Михаил Воронцов. Отличившись во время войн с Наполеоном, он завоевал доверие императора Александра I и через некоторое время был назначен новороссийским генерал-губернатором и одновременно полномочным наместником Бессарабской области. Под его руководством Новороссия и Бессарабия пережили экономический и культурный подъём. В дальнейшем Воронцов стал главнокомандующим войсками на Кавказе и добился перелома в Кавказской войне. По словам историков, Воронцов был не только талантливым управленцем, но и гуманистом с широкими взглядами — противником армейской муштры и крепостничества.

В ночь с 29 на 30 мая 1782 года родился князь Михаил Воронцов, более 20 лет руководивший Новороссией и Бессарабией и превративший их в цветущий край. Командуя российскими войсками на Кавказе, Воронцов добился перелома в Кавказской войне. По словам историков, он был мужественным офицером и требовательным администратором, но при этом имел репутацию мягкого и гуманного человека. Воронцов критиковал крепостничество и лично оплачивал долги своих подчинённых.

«Чудеса храбрости»

Михаил родился в Санкт-Петербурге в семье известного российского дипломата Семёна Воронцова. Детство провёл с отцом в Лондоне, получив хорошее домашнее образование. Вернувшись в Россию, молодой человек поступил на службу в Преображенский полк и был откомандирован в распоряжение генерала Павла Цицианова на Кавказ. Здесь за короткий срок он принял участие в нескольких военных кампаниях, едва не погиб во время экспедиции в Закатальское ущелье и был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

В 1805 году Воронцов в звании бригад-майора был переведён в состав российских войск, действовавших в Европе против сил Наполеона, и участвовал в нескольких крупных битвах с французами. Как командир Нарвского пехотного полка, Воронцов принимал участие в Русско-турецкой войне. В эту кампанию он отличился при штурме нескольких крепостей, а также действовал против османов с особым отрядом на Балканах.

Также по теме «Можно считать создателем Одессы»: как герцог Ришельё развивал Новороссию 255 лет назад родился выдающийся российский и французский государственный деятель Арман Эмманюэль София Септимани де Виньеро дю...

По словам историков, звёздный час Воронцова наступил в 1812 году. Он был назначен командиром 2-й сводной гренадёрской дивизии. С первых дней Отечественной войны Воронцов участвовал во всех основных оборонительных сражениях, включая Смоленское, но особенно проявил себя в Бородинской битве.

«При Бородине Воронцов продемонстрировал чудеса храбрости. Его дивизия стояла на направлении основного удара французской армии и, отразив целый ряд атак врага, держалась, даже когда из 4 тыс. человек в строю остались всего 300. Она нанесла огромный урон врагу. Сам Воронцов находился в первых рядах дивизии и получил тяжёлое штыковое ранение в ближнем бою», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Когда Воронцов отправился на лечение в своё имение, он приказал использовать личный обоз для эвакуации сотен раненых солдат и офицеров вместо перевозки имущества из московского дома. Их лечение, по словам историков, Воронцов также обеспечил за свой счёт.

Бородинское сражение

© Wikimedia commons

Едва оправившись от раны, Воронцов вернулся в действующую армию. Он участвовал в крупнейших сражениях Заграничного похода, а в 1814 году командовал отрядом, который первым вступил в Париж.

Как отмечают историки, завоевав особое доверие императора Александра I, Воронцов был назначен командиром российского оккупационного корпуса во Франции. Он обеспечил отсутствие на вверенной ему территории грабежей и мародёрства, а перед возвращением в Россию из личных средств оплатил все долги, сделанные во Франции офицерами его корпуса.

Михаил Воронцов

© Wikimedia commons

По словам Виталия Захарова, Воронцов был жёстким противником муштры и телесных наказаний в армии. Для солдат он по собственной инициативе организовывал школы.

Вернувшись из Франции, Воронцов продолжил военную службу, командуя дивизией, а затем — корпусом. Параллельно он участвовал в попытках создания дворянского общества для постепенного освобождения крестьянства. Он даже подал Александру I записку о целесообразности отмены крепостного права. В своих имениях он полностью заменил барщину оброком.

На южных границах

В 1823 году Михаил Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. По словам историков, Северное Причерноморье ещё относительно недавно считалось Диким полем, поэтому развивать его приходилось практически с нуля.

«Воронцов сыграл значительную роль в подъёме экономики и культурном развитии края», — заявил в комментарии RT сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Сергей Сергушкин.

Также по теме «Молдаван считали своими»: как Бессарабия стала частью России 200 лет назад был принят Устав об образовании Бессарабской области в составе Российской империи. Документ даровал недавно...

По его словам, под руководством Воронцова в регионе происходил поиск полезных ископаемых, началось разведение тонкорунных овец, были основаны порт и город Бердянск, а в Николаеве и Таганроге активизировалась торговля. В Крыму по инициативе Воронцова развивались виноградарство и виноделие. Кроме того, при нём в Новороссии начался выпуск печатных изданий, возникло Общество сельского хозяйства Южной России, а также Общество истории и древностей. Одесса благодаря его усилиям обрела облик, соответствующий передовым городам своего времени.

Параллельно с руководством Новороссией и Бессарабией Воронцов привлекался к дипломатическим контактам с Османской империей и военным операциям против неё. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 годов он руководил осадой и взятием крепости Варна.

Как отметил в беседе с RT президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович, Новороссия и Бессарабия под руководством Воронцова кардинально изменились. На месте целины появлялись процветающие хозяйства, стремительно росло население, города обретали европейский облик.

«Во главе Новороссии и Бессарабии Воронцов проявил себя настоящим государственником», — подчеркнул эксперт.

Одесса в 1837 году

© Wikimedia commons

В 1844 году император Николай I, встревоженный российскими потерями в Кавказской войне, сделал Воронцова наместником на Кавказе с неограниченными полномочиями и командующим всеми войсками в регионе. Воронцов полностью изменил тактику действия российских сил. Он отказался от походов вглубь контролируемых горцами территорий и перешёл к фронтальному продвижению с установлением прочного контроля над занятыми землями. По словам историков, он добился коренного перелома в Кавказской войне, не позволяя горцам достигать серьёзных военных успехов.

Как отмечают эксперты, Воронцов сделал ставку на гражданское развитие Кавказа. При нём в регионе была запущена масштабная административная реформа и поддерживалась торговля как одно из средств поднятия уровня жизни и усиления внутренних связей между различными кавказскими районами. В Тифлисе (современный Тбилиси) Воронцов создал музей, театры и наладил выпуск газеты «Кавказ».

«Горцам и их детям было позволено обучаться в русских учебных заведениях, причём как в региональных, так и в столичных, а местному населению — разрешено лечение в военных лазаретах за казённый счет», — рассказал Сергей Сергушкин.

Михаил Воронцов

© Wikimedia commons

По словам историка, Воронцов уделял значительное внимание инфраструктурному развитию Кавказа — строил дороги и мосты, а также создавал на северокавказском побережье Чёрного моря новые порты.

В 1853 году из-за ухудшения состояния здоровья Воронцов попросил императора освободить его от должности наместника и командующего войсками на Кавказе. Год спустя он официально ушёл в отставку.

«Даже сам уход Воронцова со службы стал очередным проявлением его глубочайшей личной порядочности. Ничто не мешало ему, фактически оставив работу, сохранять статус наместника пожизненно, но он считал, что находящийся на такой должности человек обязан приносить пользу державе», — отметил Виталий Захаров.

После отставки за Воронцовым был сохранён статус члена Государственного совета. В 1856 году император Александр II присвоил ему звание генерал-фельдмаршала. Умер Михаил Воронцов 18 ноября 1856 года в Одессе. По словам историков, благодаря гуманизму и вниманию к проблемам обычных людей Воронцов оставил после себя добрую память среди подчинённых.

«Михаил Воронцов — добрый гений Новороссии и Бессарабии. Во многом благодаря именно ему они превратились из целинных малозаселённых земель в процветающий край, соответствующий передовым стандартам развития того времени. Вне всякого сомнения, Воронцов был храбрым и способным военачальником, но в первую очередь он блестящий организатор, один из лучших государственных администраторов своей эпохи», — подытожил Захаров.