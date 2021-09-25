«Можно считать создателем Одессы»: как герцог Ришельё развивал Новороссию

255 лет назад родился выдающийся российский и французский государственный деятель Арман Эмманюэль София Септимани де Виньеро дю Плесси, герцог де Ришельё. Находясь на российской службе, он участвовал во взятии Измаила, а затем руководил Одессой и Новороссийским краем, сделав огромный вклад в их социально-экономическое и культурное развитие. Вернувшись во Францию, Ришельё возглавил её правительство и руководил восстановлением страны после Наполеоновских войн. По словам историков, блестящие организаторские способности герцога сочетались с личной простотой и бескорыстностью.

Арман Эмманюэль София Септи­мани де Виньеро дю Плесси, будущий герцог де Ришельё, известный в России как Эм­ману­ил Оси­по­вич дюк де Ри­ше­льё (или де Ришелье) родился 25 сентября 1766 года в Париже.

«Он приходился прапраправнучатым племянником знаменитому министру Людовика ХIII — кардиналу Ришельё», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам эксперта, в юности будущий одесский градоначальник получил хорошее домашнее образование и проходил обучение в престижном парижском коллеже Плесси. Он рано женился и много путешествовал по Европе.

Начало карьеры

В 1784 году дю Плесси поступил на службу младшим офицером в Драгунский полк королевы Ма­рии Ан­туа­нет­ты, а год спустя занял придворный пост первого камергера.

«Это был очень большой карьерный рост, вызывавший зависть», — заявила в разговоре с RT профессор РАНХиГС и МПГУ, доктор исторических наук Наталья Таньшина.

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Сам молодой аристократ был застенчив и скромен, светская жизнь его тяготила. Он отправился в новое путешествие по Европе, а когда вернулся, во Франции произошла революция. Дю Плесси принял решение покинуть родину и попросился на службу в Россию. В 1790 году он волонтёром принял участие в штурме Измаила. За проявленную доблесть был награждён орденом Святого Георгия IV степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В 1791 году после смерти отца Арман Эмманюэль унаследовал его имения и титул герцога Ришельё.

«Все с восторгом отзываются о герцоге Ришельё. Дай Бог, чтобы он со временем сделался для Франции тем же, чем был кардинал, не имея, однако, его пороков. Наперекор Национальному собранию я хочу, чтобы он остался герцогом Ришельё и способствовал восстановлению монархии», — писала о молодом французском аристократе императрица Екатерина II.

Вернувшись во Францию, Ришельё раздал огромные долги, накопленные отцом, и передал доходы от остатков семейного состояния своим сёстрам. Он пытался оказать поддержку королю Людовику XVI, но когда стало ясно, что монархия пала окончательно, снова отправился в Россию, получив на это разрешение от новых властей. Теперь он официально поступил на службу Российской империи в чине подполковника (в некоторых источниках — полковника).

Тройной портрет кардинала Ришельё

© Wikimedia commons

В России Ришельё был зачислен сверх комплекта в Тобольский пехотный полк. Он получил поручение сформировать два полка пехоты из находившихся на Рейне французских эмигрантов, которые пожелали бы переселиться на берега Азовского моря. Однако те не захотели ехать в необжитые степи. Герцог остался в Европе ещё на некоторое время.

«Екатерина II хотела использовать Ришельё для сбора данных об австрийской армии», — рассказала в беседе с RT писатель Екатерина Глаголева, автор книги «Дюк де Ришельё».

Ришельё вместе с австрийской армией участвовал в сражениях против войск революционной Франции. На родине его включили в список эмигрантов и конфисковали принадлежавшее ему имущество. После поражения Австрии Ришельё был отозван в Россию и переведён в Кирасирский военного ордена полк, который вскоре возглавил. В 1797 году он был произведён в генерал-майоры и назначен командиром Кирасирского Его Величества полка.

С. Шифляр. Штурм Измаила 11 (22) декабря 1790 года. Гравюра (разукрашенная версия). Выполнена по акварельному рисунку известного художника-баталиста М.М. Иванова. В основу рисунка легли зарисовки с натуры, сделанные во время боя

© Wikimedia commons

Пришедший к власти после смерти Екатерины II Павел I холодно относился к тем, кому покровительствовала его мать. По словам экспертов, отношения нового царя с Ришельё складывались плохо.

«Император воспринял как нарушение субординации случай, когда Ришельё вместе со своей командой самовольно принялся тушить пожар», — рассказала Наталья Таньшина.

В 1800 году Павел отправил Ришельё в отставку.

Глава Новороссии

Ришельё посетил Францию и попытался добиться восстановления в имущественных правах, однако не смог достичь успеха из-за нежелания проявить покорность перед новыми властями. Вскоре он получил письмо от пришедшего на смену Павлу I императора Александра I, с которым, по словам экспертов, Ришельё дружил, когда тот был ещё цесаревичем.

«Вам известны мои чувства и моё к вам уважение, и вы можете судить по ним о том, как я буду доволен увидать вас в Петербурге и знать, что вы служите России, которой можете принести столько пользы», — написал своему товарищу новый российский император.

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Ришельё был принят на государственную службу, получив от Александра I денежное содержание и имение. Кроме того, российские власти добились от Наполеона исключения Ришельё из списка эмигрантов и выдачи ему официального разрешение на службу в России как французскому подданному.

По словам Натальи Таньшиной, Александр I, зная о честности Ришельё, в 1803 году назначил его градоначальником (военным губернатором) Одессы.

Как отмечают историки, Одесса в то время считалась городом сугубо номинально.

«До губернаторства Ришельё это был, по сути, просто посёлок, в котором стоял всего один большой каменный дом, а казарма и карантин находились в совершенно расстроенном состоянии. Несколько пыльных улиц, застройка преимущественно деревянная — вот и всё», — рассказывает Екатерина Глаголева.

Портрет Армана Эммануэля дю Плесси Ришельё

© Wikimedia commons

По словам экспертов, Ришельё активно взялся за развитие Одессы. Он ликвидировал многочисленные поборы, не дававшие нормально развиваться торговле, ввёл единый сбор, добился выделения денег на развитие города от императора. Ришельё построил два порта для судов, ходивших в местные и зарубежные плавания, создал условия для организации карантина, возвёл склады. Он бесплатно выделял землю под застройку и предоставлял ссуды тем, кто хочет развивать город. В Одессе появились финансово-страховые учреждения. Если в 1802-м в городе заключалось сделок на 2 млн рублей в год, то в 1813 году эта цифра приблизилась к 25 млн. Население Одессы с 1803 по 1813 год выросло с 8 тыс. до 35 тыс.

Помимо экономики, Ришельё также занимался культурным развитием Одессы и её благоустройством. В городе появился театр, открывались учебные заведения (приходские школы, уездное училище и институт с гимназией, на базе которых возник лицей, названный в дальнейшем в честь самого Ришельё). По всему городу устраивались цветники, были разбиты общественный и ботанический сады.

«Благодаря стараниям Ришельё Одесса превратилась в прекрасный благоустроенный европейский город с портом. А через два года после назначения в Одессу Ришельё параллельно возглавил весь Новороссийский край», — подчеркнула Наталья Таньшина.

План Одессы в 1814 году

© Wikimedia commons

Под руководством Ришельё оказались Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губерния, включая Крым. Как отмечают историки, в момент присоединения к России, в конце XVIII века, Новороссия была практически безлюдной степью. Екатерина II и Григорий Потёмкин предприняли ряд мер для развития края, однако многого не успели. Их дело, заручившись поддержкой Александра I, продолжил Ришельё. Он привлекал в Новороссию колонистов, развивал на территории края земледелие, в том числе с внедрением сельскохозяйственных машин. Также под его покровительством в Новороссии развивалось овцеводство.

Особое внимание Ришельё уделял Крыму. Под его руководством на полуострове налаживалась добыча соли, обустраивались купальни с лечебными грязями, высаживались тутовые, лавровые и оливковые деревья, развивалось разведение винограда и виноделие. Местное кочевое население с его помощью переходило к оседлой жизни. По инициативе Ришельё был разбит знаменитый Никитский ботанический сад. Помогал Ришельё с обустройством хозяйства и строительством укреплений и переселившимся на Кубань казакам.

Предпринятые Ришельё в 1812—1813 годах карантинные меры позволили остановить в Новороссии эпидемию чумы. Сам губернатор лично посещал больных на дому и помогал ухаживать за ними. Современники отмечали крайнюю простоту и скромность Ришельё. Он жил в обычном доме и постоянно общался с горожанами на улицах Одессы, выясняя, что их беспокоит, и оказывая людям всю посильную помощь. В городе его называли просто Дюком (от французского duc — «герцог»).

Беседка в кактусах, Никитский ботанический сад

© Никитский ботанический сад

В 1814 году Ришельё отправился во Францию, чтобы разобраться со старыми юридическими проблемами. После возвращения Наполеона с Эльбы герцог принял участие в походе русской армии, находясь при её главной квартире. А когда произошла реставрация Бурбонов Ришельё по совместному настоянию Александра I и Людовика XVIII стал первым министром Франции, хотя сам этого назначения не желал.

По словам историков, благодаря усилиям Ришельё Франция быстро восстанавливалась после Наполеоновских войн и выплачивала контрибуции. Однако его тяготили политические интриги. В 1820 году Ришельё после своих настоятельных просьб был отправлен в отставку. Назначенное ему государством денежное содержание он тратил на благотворительность.

17 мая 1822 года Ришельё умер в Париже. Благодарные одесситы на собственные средства установили своему градоначальнику памятник в центре Одессы. Его именем назвали улицу, несколько учебных заведений и сад.

«Ришельё в какой-то степени можно считать создателем Одессы как города и как порта. Также велик его вклад в развитие Крыма. Северное Причерноморье до него было полупустой областью, а с его помощью превратилось в цветущий край. Его вклад в историю нашей страны огромен», — заключил Виталий Захаров.