«Абсолютное превосходство»: как взятие русскими войсками Измаила изменило историю Причерноморья

230 лет назад русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил, считавшуюся до этого неприступной. По словам историков, укрепления Измаила были спроектированы по последнему слову инженерной техники. Кроме того, в крепости, стоявшей на пересечении важнейших стратегических путей, находился мощный гарнизон. Как отмечают эксперты, падение Измаила стало одним из ключевых факторов, которые привели к заключению Ясского мирного договора и окончательному признанию Северного Причерноморья территорией России.

22 декабря 1790 года российские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом стоящую на Дунае турецкую крепость Измаил. Учёные называют это событие одним из крупнейших успехов в военной истории России.

Борьба за Причерноморье

Русско-турецкая война 1768—1774 годов закончилась поражением Турции и заключением Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Османская империя вынуждена была передать России земли в междуречье Южного Буга и Днепра, территории на Северном Кавказе, а также ряд крепостей на северных берегах Чёрного моря. Кроме того, Турция отказалась от прав на Крым и предоставила российским судам право беспрепятственной навигации в Чёрном море и проливах.

Условия договора не устраивали османские власти. Они пытались вернуть себе Крым, однако провокации и беспорядки на полуострове были пресечены, а сам он вошёл в состав России, что вызвало ещё большее раздражение у турецких элит.

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В 1787 году османские власти предъявили России ультиматум, потребовав отказаться от Крыма, прекратить оказывать поддержку царю восточно-грузинского царства Картли-Кахети Ираклию II и согласиться на досмотр российских кораблей, проходящих через Босфор и Дарданеллы. Екатерина II отказалась выполнять требования Османской империи. Началась новая Русско-турецкая война. Турция при этом заручилась поддержкой Англии, Франции и Пруссии. Союзником России выступила Австрия.

«Войска Суворова громили турок у Фокшан, у Рымника. Черноморский флот под командованием Ушакова разгромил турецкий флот», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Однако, по словам эксперта, турецкие власти, несмотря на неудачи, старались затянуть потенциально невыгодные для себя мирные переговоры с Россией. На экономике России война сказывалась негативно, поэтому императрица Екатерина II требовала завершить её как можно быстрее.

«Турок было практически невозможно окончательно разгромить, пока они удерживали крепость Измаил на Дунае. В ней сходились многие дороги, и в неё стекались разгромленные ранее турецкие войска. Место, в котором находился Измаил, давало туркам серьёзное стратегическое преимущество», — подчеркнул Мягков.

Гравюра «Взятие Очакова войсками графа Потёмкина». Государственный исторический музей

РИА Новости

Осознавая важность удержания Измаила, турецкий султан объявил, что любого, кто покинет крепость, будет ожидать смерть. Как отметил Мягков, в 1790 году русские войска блокировали Измаил и пытались его штурмовать, но это не дало никаких результатов.

«Неудачи были связаны с нерешительностью командования. Блокаду уже планировали снять и отправить войска на зимние квартиры. Но в этот момент Потёмкин принял стратегическое решение назначить руководителем штурма Измаила генерала Суворова», — рассказал эксперт.

Штурм Измаила

«По военным правилам XVIII века, штурмовать крепость могли только силы, в несколько раз по численности превосходящие осаждённых. А у Суворова войск было меньше, чем в Измаиле», — рассказал в разговоре с RT писатель и историк Дмитрий Володихин.

Численность гарнизона крепости достигала примерно 35 тыс. человек, а осаждавших его войск — 31 тыс. Причём, как отмечают историки, значительную часть российских сил составляли иррегулярные части лёгкой кавалерии, вооружённые одними пиками.

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«Прибыв к Измаилу, Александр Суворов лично провёл рекогносцировку — объехал крепость, переодевшись в форму простого офицера, чтобы не привлекать внимания турок», — подчеркнул Михаил Мягков.

По его словам, русский полководец не нашёл видимых изъянов в обороне — незадолго до этого Измаил был укреплён по последнему слову фортификационной науки немецкими и французскими инженерами. Высота вала достигала 8,5 м, глубина рва — 11 м. В систему обороны крепости входили более 260 орудий. Комендантом Измаила был один из наиболее опытных турецких военачальников — Айдослу Мехмед-паша.

«Суворов не зря считался живой легендой. Он умел находить подход к каждому солдату. Недалеко от Измаила он приказал возвести макет крепости, на котором солдаты в ночное время тренировались её штурмовать, что позволило им к моменту настоящего штурма быть достаточно подготовленными», — отметил Мягков.

Убедившись, что войска готовы к бою, Суворов, чтобы избежать кровопролития, предложил гарнизону крепости сдаться.

«Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя, штурм — смерть», — написал Суворов, обращаясь к командованию турецкого гарнизона.

На это ему ответили, что скорее небо упадёт на землю и Дунай потечёт вспять, чем Измаил сдастся.

Гравюра С. Шифляра «Штурм Измаила 11 (22) декабря 1790 года» (разукрашенная версия). Выполнена по акварельному рисунку известного художника-баталиста М.М. Иванова. В основу рисунка легли натурные зарисовки, сделанные художником во время боя

© Wikimedia Commons

По словам историков, 21 декабря крепость подвергли мощному артиллерийскому обстрелу. А рано утром 22 декабря российские войска пошли на штурм Измаила. На крепость наступали три отряда, каждый из которых был разделён на колонны. Со стороны Дуная действия наземных отрядов поддерживала гребная флотилия. Кавалерийский резерв был выстроен перед воротами крепости.

После того как суворовские войска овладели валами и бастионами Измаила, бой продолжился внутри крепости. Как отмечают историки, около полудня русские войска достигли центра Измаила. Полностью турецкие силы были разгромлены только около 16 часов. В бою погибли около 26 тыс. турок, ещё около 9 тыс. сдались в плен. Потери российских войск составили 1,8 тыс. человек убитыми. Были захвачены богатые трофеи. Комендантом крепости стал Михаил Кутузов.

Как отмечают эксперты, взятие Измаила обогатило военную науку. Суворов продемонстрировал преимущества открытого штурма крепости по сравнению с традиционной для того времени осадой и доказал эффективность тренировки войск в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, штурм Измаила стал прекрасным примером эффективного взаимодействия различных родов войск.

«Взятие Очакова и Измаила стало основным фактором, приведшим к поражению Турции в войне и к заключению Ясского мирного договора», — рассказал в беседе с RT историк Евгений Пчелов.

Гравюра «Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 года». Выполнена по акварельному рисунку художника-баталиста М.М. Иванова

© Wikimedia Commons

Согласно Ясскому договору, России официально отходили все земли Северного Причерноморья, включая Крым, а также междуречье Южного Буга и Днестра. Турция при этом отказывалась от каких-либо претензий на Грузию. Правда, Бессарабия вместе с расположенными на её территории крепостями (включая Измаил) были возвращены Османской империи. Их судьба окончательно была решена уже во время других войн.

«Штурм Измаила — одно из важнейших событий в русской военной истории, пример того, как наименьшими потерями можно достичь максимального результата. Это яркий пример полководческого мастерства Суворова», — подчеркнул Евгений Пчелов.

По словам Дмитрия Володихина, штурм Измаила стоит в одном ряду с такими великими битвами в русской истории, как Полтавская баталия и Бородинское сражение.

«Взятие Измаила продемонстрировало абсолютное превосходство русских вооружённых сил, что, в свою очередь, заставило Османскую империю закончить войну на условиях, выгодных России», — подытожил Володихин.