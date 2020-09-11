«Действовали быстрее и точнее»: как российская эскадра разгромила османский флот в Тендровском сражении

11 сентября в России отмечается День победы русской эскадры над османским флотом у мыса Тендра. В сражении, которое проходило 8—9 сентября 1790 года, морякам под командованием контр-адмирала Фёдора Ушакова удалось обратить противника в бегство, хотя у турков было значительно больше орудий. По словам историков, эта победа стала важным свидетельством закрепления российского флота на Чёрном море и шагом к заключению Ясского мира, подтвердившего российские территориальные приобретения в Северном Причерноморье.

11 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русской эскадры под началом контр-адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова над османским флотом у мыса Тендра.

В сражении, проходившем между Тендровской косой и крепостью Хаджибей 8—9 сентября 1790 года, российская эскадра разгромила морские силы Османской империи, пытавшиеся контролировать подходы к Севастополю и блокировать выход из Днепровского лимана. Победа в Тендровском сражении, по словам историков, продемонстрировала способность русского флота эффективно сражаться с турками в бассейне Чёрного моря и приблизила подписание Ясского мира.

Борьба за Северное Причерноморье

Деятельность Османской империи в Северном Причерноморье и Приазовье веками доставляла России серьёзные проблемы. Войска турецкого султана и его вассала — крымского хана — регулярно совершали разрушительные набеги вглубь российских территорий. Потеснить турок в регионе на некоторое время смог Пётр I, захвативший крепость Азов. Однако неудача в Прутском походе 1711 года свела его успехи на нет.

В войну 1768—1774 годов турецкий султан вступил, планируя захватить обширные земли на территории современной Украины. Однако российские войска нанесли Османской империи ряд серьёзных поражений и вошли в Крым.

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В 1774 году турецкие власти вынуждены были пойти на подписание болезненного для них Кючук-Кайнарджийского договора. Турция передавала России земли на Северном Кавказе, между Днепром и Южным Бугом, а также отказывалась от прав на ряд крепостей и на Крым. Кроме того, османы признавали право российского торгового флота беспрепятственно передвигаться в Чёрном море, а Валахию и Молдавию передавали под российский протекторат.

Условия договора вызвали у турецких властей сильное недовольство, и османы практически сразу начали саботировать его, ограничивая российское торговое судоходство в регионе и устраивая провокации в Крыму. На фоне просьб населения полуострова навести порядок Екатерина II включила в 1783 году Крым в состав России.

В 1780-е годы в Османской империи возобладали реваншистские настроения. Султан Абдул-Хамид I потребовал от России отказаться от Крыма, перестать поддерживать Грузию и предоставлять торговые суда для досмотра. Санкт-Петербург ультиматум отверг.

В 1787 году Османская империя объявила России войну, выставив против неё 200-тысячную армию и мощный флот. Однако русские войска взяли крепости Хотин и Очаков, разгромили турок в Фокшанском и Рымникском сражениях, а также выбили их с Кинбурнской косы. На фоне этих неудач османское командование большие надежды возлагало на флот.

Северное Причерноморье

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Война на море

«Нужно понимать, что в XVIII веке Чёрное море было, по сути, «турецким озером», и ситуация эта только начала меняться в 1780-е годы», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

В 80-е годы XVIII столетия Россия развернула на берегах Чёрного моря строительство военных кораблей. Первой кораблестроительной базой стал основанный в 1778 году Херсон.

В 1783 году началось возведение Севастополя и был официально создан Черноморский флот. В 1788 в устье реки Ингул появилась верфь, послужившая год спустя базой для основания Николаева.

В 1787 году Черноморский флот был разделён на две эскадры: Севастопольскую и Лиманскую, базировавшуюся в Днепровском лимане.

В конце 1780-х годов турецкий флот по численности был мощнее российского Черноморского. Турки понимали, что им опасно давать время России на строительство кораблей, и поэтому пытались форсировать события.

После официального начала войны Григорий Потёмкин стал требовать от российских моряков активных действий на море.

«Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало... хотя бы всем погибнуть, но должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля», — писал он командующему Севастопольской эскадрой контр-адмиралу Марко Войновичу.

Уже на начальном этапе войны российские моряки успешно действовали в районе Кинбурна и не пропустили турок к Херсону. В 1788 году русская эскадра также одержала победу в сражении у острова Фидониси (сегодня — остров Змеиный).

В 1790 году командующим Черноморским флотом был назначен контр-адмирал Фёдор Ушаков. Он стал действовать на море решительнее своего предшественника Войновича. В мае Ушаков совершил рейд к берегам Анатолии и Кавказа, а в июле разбил османскую эскадру в сражении в Керченском проливе.

Фёдор Ушаков

РИА Новости

© Павел Балабанов

Тендровское сражение

В августе 1790 года капудан-паша (командующий турецким флотом. — RT) Хусейн разместил османский флот в море между Тендровской косой и крепостью Хаджибей. Он перекрыл выход в Чёрное море из Днепровского лимана, пытаясь нарушить коммуникации между Севастополем и Лиманской эскадрой. Турки намеревались воспрепятствовать соединению двух российских эскадр, чтобы лишить их возможности совместно действовать в северо-западной части Чёрного моря.

8 сентября 1790 года эскадра под командованием Фёдора Ушакова наткнулась на турецкий флот в районе Тендровской косы. Российские силы составляли десять линей­ных ко­раб­лей, шесть фрегатов, один бом­бар­дир­ский ко­рабль и 21 вспомогательное судно. Капудан-паша Хусейн располагал 14 линейными кораблями, восемью фрегатами и 23 вспомогательными судами. Соотношение по артиллерийским орудиям было 826:1400 в пользу турок.

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Не желая терять преимущество от внезапного нападения, Ушаков двинулся на турецкую эскадру в походном порядке тремя колоннами. Не ожидая встречи с русскими, турки, несмотря на численное превосходство, начали рубить якорные канаты и попытались уклониться от боя.

Ушаков попытался отрезать османский арьергард от основных сил и вынудил турок вступить в бой. После ряда манёвров российская эскадра нанесла мощный удар по головным силам турок. После двух часов боя турецкие экипажи не выдержали и попытались в беспорядке увести свои корабли. Российская эскадра устремилась за ними и преследовала несколько часов.

Ночью силы российского флота остановились для исправления полученных повреждений. На рассвете преследование продолжилось. Османы стали спасаться бегством. Несколько турецких кораблей были захвачены или уничтожены огнём российской артиллерии. Опытный адмирал Саид-бей, советник Хусейна, был взят в плен.

Общие потери турок в Тендровском сражении составили около 2 тыс. человек, порядка 700 из них сдались в плен. Русский флот потерял 21 человека убитыми и 25 ранеными.

«Тендровское сражение свидетельствовало о том, что мы научились сражаться и побеждать. Русские корабли действовали быстрее и точнее, чем турецкие, стреляли лучше, маневрировали лучше», — отметил Игорь Курукин.

По его словам, сражение не стало решающим в войне, но оно показало, что русский флот утверждается в качестве главной силы на Чёрном море.

Манифест о Ясском мирном договоре

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Как подчеркнул в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, Тендровское сражение окончилось сокрушительным поражением для турок.

«Хотя решающее сражение произошло позже, Тендровская битва стала важным шагом к Ясскому миру, который полностью закрепил территориальные приобретения России в Северном Причерноморье, утвердил российский статус Крыма и перевёл под власть Санкт-Петербурга обширные земли между Южным Бугом и Днестром. Всем стало очевидно, что Россия закрепилась на Чёрном море окончательно», — подытожил Стрельбицкий.