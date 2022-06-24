«Закат империи Наполеона»: как Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года

210 лет назад началась Отечественная война 1812 года — наполеоновская Франция напала на Россию. По словам историков, вторжение французской армии на территорию Российской империи было ключевой ошибкой Наполеона. Сопротивление агрессору обрело всенародный характер — великая армия французского императора была практически полностью уничтожена. Победа Москвы предопределила падение наполеоновского режима во Франции и способствовала росту влияния России на международной арене.

24 июня 1812 года армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию России. Это событие считается началом Отечественной войны 1812 года. По словам историков, на защиту Российской империи поднялся весь народ. В итоге наполеоновская армия была практически полностью уничтожена, а поражение французского императора в войне с Россией стало ключевым фактором, который привёл к падению наполеоновской империи.

На пороге войны

В 1792 году во Франции революционеры свергли монархию и преобразовали страну в республику. По словам историков, свержение признанного международным сообществом короля другие монархи восприняли как угрозу стабильности в Европе. Антифранцузская коалиция, в которую вошли Австрия, Пруссия, Россия, Британия и ряд других государств, вступила в войну с Парижем. На начальной стадии конфликта французские войска действовали успешно и смогли подчинить себе значительную часть территории соседних государств, включая земли в Италии.

Россия активно включилась в боевые действия против Франции в 1798—1799 годах, действуя в союзе с Австрией. Победы российско-австрийских сухопутных войск под командованием Александра Суворова и успешные действия эскадры Фёдора Ушакова в Средиземном море практически покончили с господством французов в Италии. Но потом удача отвернулась от русской армии и её союзников. В 1805 и 1807 годах Россия потерпела поражения в Аустерлицком и Фридландском сражениях, понеся значительные потери.

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7 июля 1807 года между Российской империей и наполеоновской Францией было подписано соглашение, известное как Тильзитский мир. Согласно документу, между Россией и Францией устанавливались дружеские отношения и восстанавливалась торговля. Одновременно Россия приостанавливала войну с союзной Франции Турцией, передавала под контроль Парижа бухту города Каттаро на Балканах и признавала зависимые от Франции режимы в нескольких европейских государствах. Кроме того, стороны брали на себя обязательства оказывать друг другу помощь в европейских войнах.

По словам историков, российское общество негативно восприняло Тильзитский мир. Требование Франции отказаться от торговых связей с Великобританией и присоединиться к континентальной блокаде Лондона оказалось неприемлемым для официального Санкт-Петербурга.

«Разрушение торгово-экономических связей с Великобританией болезненно нарушало экономические интересы России», — заявил в разговоре с RT заведующий сектором истории России XIX — начала XX вв. ГИМ Константин Игошин.

Как отметил в беседе с RT руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия — Моя история» Евгений Короленков, в целом Наполеон проводил свою европейскую политику без учёта интересов России. В частности, это касалось создания на границах с Россией Герцогства Варшавского.

Переправа наполеоновской армии через Неман, картина неизвестного художника

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Франция желала видеть Россию своим младшим партнёром, но Россию такая роль категорически не устраивала», — сказал в разговоре с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

Кроме того, по словам историка, на личном уровне Наполеона оскорбил тот факт, что Александр I дважды отказывался выдать за него замуж своих сестёр: сначала Екатерину, а потом Анну.

«К 1811 году отношения между Российской и Французской империями обострились настолько, что пути к примирению уже не было, и страны начали подготовку к войне», — рассказал Евгений Короленков.

К тому моменту население Французской империи вместе с вассальными государствами достигало 71 млн человек, а население России — 41 млн. В состав армии, подготовленной для вторжения в Россию, Наполеон включил 678 тыс. человек и 2,8 тыс. артиллерийских орудий. Численность российских войск на западных границах была значительно скромнее — около 220 тыс. человек и 942 орудия. Основу российской группировки составляли 1-я, 2-я и 3-я Западные армии, а также отдельный корпус в районе Риги.

24 июня 1812 года французская армия начала переходить реку Неман. Александр I обратился к Наполеону с призывом прекратить вторжение, но французский император его проигнорировал.

Народная война

«Наполеон планировал нанести поражение российским войскам во время генерального сражения в районе Вильно и таким образом вернуть Россию в сферу своего влияния. Однако отход российской армии из-под удара смешал его планы», — рассказал Константин Игошин.

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В начале августа 1-я и 2-я Западные армии в результате активных манёвров и арьергардных боёв смогли объединить свои силы в районе Смоленска. 3-я Западная армия после боёв в районе Кобрина и Гордечной заняла оборону на реке Стырь. Успешно обороняясь в Смоленском сражении, основные силы русской армии не позволили французам навязать генеральное сражение в невыгодных для себя условиях — они продолжили отходить на восток, пока в России шли дополнительные рекрутские наборы.

По словам историков, на начальном этапе войны в России возник ряд проблем. Отход вглубь страны основных сил российской армии вызывал непонимание в обществе. Между командующими 1-й и 2-й Западными армиями Михаилом Барклаем де Толли и Петром Багратионом постоянно шли споры из-за тактики дальнейших действий. На этом фоне Александр I назначил главнокомандующим всеми российскими армиями ученика Александра Суворова Михаила Кутузова.

«Александр I не любил Кутузова, но тот был опытным и популярным в обществе военачальником. Его назначение вызвало значительный патриотический подъём в стране», — отметил Виталий Захаров.

Чтобы дать Наполеону крупное сражение, Кутузов выбрал поле у села Бородино, недалеко от Можайска. Позиции русской армии были удобными и позволяли перекрыть сразу Старую и Новую Смоленские дороги. Численность российских войск под Бородино составляла примерно 132 тыс. человек, а группировки, с которой на поле вышел Наполеон, — 135 тыс.

Бородинская битва

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7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение, в котором обе стороны понесли значительные потери (по отечественным данным, российская армия потеряла около 45,6 тыс. человек, а французская — более 50 тыс.). Российские генералы лично увлекали за собой солдат в атаки. Несмотря на все усилия Наполеона, французы так и не смогли прорвать российскую оборону. Тем не менее, подсчитав свои потери, Кутузов решил отвести войска к Москве.

«По масштабам и значению, по степени ожесточённости и упорства, по величине потерь обеих сторон, по примерам массового и индивидуального героизма Бородинская битва стала одним из самых выдающихся событий эпохи наполеоновских войн. Она относится к величайшим битвам всей военной истории», — заявил Константин Игошин.

При этом, по его словам, в историографии нет однозначной оценки того, кого можно считать победителем в этом сражении.

Атака Шевардинского редута, эпизод Бородинской битвы

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«На самый поверхностный взгляд может показаться, что Наполеону удалось одержать победу над российской армией, захватив основные укреплённые пункты русских позиций и заставив российскую армию отступить с поля боя. Однако, если рассматривать это сражение в контексте всей кампании, мы можем увидеть, что Наполеон упустил на Бородинском поле единственную возможность переломить ход войны в свою пользу: он не смог уничтожить или разгромить российскую армию, которая не потеряла боеспособности и осталась действующим фактором кампании. Поэтому мы можем говорить о стратегической победе Кутузова на Бородинском поле», — подчеркнул Игошин.

13 сентября 1812 года на военном совете в деревне Фили Кутузов принял решение оставить Москву. Вместе с армией ушла и большая часть населения. После вступления французов в Москву в городе начались пожары (существуют различные версии относительно их причины: от целенаправленного поджога российскими властями до действий французских мародёров).

Денис Давыдов

© Wikimedia Commons/Public Domain

Одновременно вокруг Москвы активно действовали русские партизаны и ополченцы. Кутузов считал перспективной деятельность армейских партизанских отрядов (в частности отряда Дениса Давыдова) и оказывал им поддержку. Кроме того, в добровольческие партизанские отряды массово вливались крестьяне, пострадавшие от грабежей и насилия со стороны французов.

К октябрю основные силы русской армии расположились у деревни Тарутино, перекрыв Наполеону путь на юг от Москвы. Испытывая острую нехватку припасов, французы были вынуждены 19 октября выйти из города. Французы предприняли попытку двинуться к западной границе по новому, ещё не разорённому нашествием пути, но российская армия преградила им дорогу в районе Малоярославца. В результате успешных действий российских войск в Малоярославецком сражении французы потеряли убитыми около 5 тыс. человек и окончательно лишились возможности развернуться в южном направлении.

Армии Наполеона пришлось возвращаться к границе по ранее разорённой ею Старой Смоленской дороге. По словам историков, французские солдаты страдали от голода и холода, а также несли значительные потери во время стычек с российскими войсками и партизанами.

3 ноября российская армия нанесла французам поражение под Вязьмой. В районе реки Березины остатки французских войск попали в мешок, и лишь небольшой их части, вместе с самим Наполеоном, удалось спастись.

По словам специалистов, в результате безуспешного вторжения в Россию французский император потерял около 500 тыс. военнослужащих, всю кавалерию и почти всю артиллерию.

По словам Константина Игошина, потери французских войск в России стали решающим фактором в сокрушении могущества империи Наполеона в Европе. Победа над захватчиками не только позволила России отстоять свой суверенитет, но и способствовала росту влияния на международной арене.

Бегство французов из России в 1812 году

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«Отечественная война 1812 года привела к закату империи Наполеона. До того, как он начал войну против России, никто в Европе не мог остановить его войска и помешать реализации его политических планов. Однако русский народ, поднявшийся на защиту своей Родины, это победоносное шествие Наполеона прекратил», — подытожил Евгений Короленков.