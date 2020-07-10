«Выдающийся военный деятель»: какую роль в истории России сыграл Пётр Багратион

Примерно 255 лет назад (некоторые историки приводят другие даты) родился выдающийся российский полководец Пётр Багратион. Представитель грузинского царского рода, князь был убеждённым патриотом России и критиком западничества. Не имея систематического военного образования, Багратион отличился в десятках сражений и получил богатый практический опыт. Будучи учеником Александра Суворова, он был верен многим привычкам своего наставника — во время боевых действий вёл аскетичный образ жизни и проявлял заботу о своих солдатах. По мнению историков, Багратион при жизни зачастую подвергался несправедливой критике, и лишь по прошествии времени его вклад в победу России в Отечественной войне 1812 года был оценён по достоинству.

Согласно наиболее распространённой среди учёных версии, Пётр Багратион родился 10 июля 1765 года. Но некоторые историки упоминают другие годы, например 1769-й и 1762-й. Место рождения Петра Багратиона также вызывает споры. Большинство учёных придерживаются мнения, что будущий полководец родился в Кизляре, однако существует предположение, что он мог появиться на свет в Тифлисе.

Дед Петра Багратиона Александр был сыном одной из наложниц картлийского царя Иессе, покинувшим родину из-за династических трений и поступившим на военную службу в России. Через некоторое время его примеру последовал и отец Петра Багратиона — Иван. В России Багратионам был пожалован княжеский титул.

Графическая копия схемы крепости и города Кизляр XVIII века

© Wikimedia commons

Детство будущего полководца прошло в Кизляре — по месту службы отца. Образование он получил в гарнизонной школе. В 1782 году (по некоторым данным, в 1783-м) Багратион поступил на службу в Астраханский пехотный полк в звании рядового.

Ученик Александра Суворова

Стоит отметить, что биография Петра Багратиона, как личная, так и военная, до сих пор вызывает споры у историков. В связи с этим существуют различные версии относительно дат и деталей тех или иных событий жизни полководца.

Багратион принял участие в нескольких военных кампаниях на Кавказе.

В 1794 году он участвовал в польской кампании, в том числе в кавалерийском сражении при взятии Праги (предместье Варшавы, носящее то же название, что и столица Чехии). Как отмечают историки, за Прагу князь получил чин подполковника и орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. Именно в это время, по мнению части биографов, на подполковника мог обратить внимание Александр Суворов.

Также по теме «Образец просветлённого вельможи»: как Николай Репнин способствовал укреплению мощи Российской империи 285 лет назад родился российский дипломат, военачальник и управленец Николай Репнин. По словам историков, он стал заметной фигурой...

В 1797 году Багратион получил чин полковника. Через год он был направлен в Австрию, а ещё через год произведён в генерал-майоры. В Италии Багратион командовал авангардом российской армии и выполнял особые поручения Суворова. Как писал доктор исторических наук Евгений Анисимов, в битве при Требби Багратион «сыграл первую скрипку».

«Багратион занимал возле Суворова заметное и почётное место первого соратника и даже доверенного человека, которому можно было поручить и авангард, и осаду крепости, и учебные занятия с австрийцами», — писал Анисимов в своей книге «Генерал Багратион. Жизнь и война».

Переход Суворова через Чёртов мост. Художник А.Е. Коцебу

© Wikimedia commons

По словам историка, «среди героев Италийского и Швейцарского походов Багратион был одним из первых». Суворов же характеризовал его как храброго, деятельного, «наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней». При этом сам Багратион считал полководца своим учителем, относясь к нему с восхищением и обожанием.

Переломные моменты

В 1800 году началось стремительное придворное возвышение Багратиона. К тому моменту он уже пребывал в должности шефа Егерского полка и всё чаще обедал и ужинал вместе с царской семьёй, что было огромной честью. Вскоре ему подыскали невесту. Ею стала родственница царя и фрейлина императрицы Екатерина Скавронская — правнучка брата Екатерины I и внучатая племянница Григория Потёмкина.

Жена Багратиона была почти вдвое моложе прославленного генерала, чрезвычайно хороша собой и очень любила светскую жизнь. Стремясь удовлетворить прихоти молодой жены, князь стал вести себя расточительно, брал значительные суммы в долг. Но семейное счастье продлилось недолго — в 1805 году супруги разъехались: Багратион отправился на войну с Наполеоном, а его жена — в Вену, развеяться. К мужу она уже не вернулась, через некоторое время закрутив роман с министром иностранных дел Австрийской империи графом Клеменсом фон Меттернихом, которому родила дочь. Князь пытался вернуть супругу, но безуспешно. Несмотря ни на что, он сохранил к жене тёплое отношение и всю жизнь хранил её портрет при себе.

В 1805 году Пётр Багратион был произведён в генерал-лейтенанты. Новая война с Наполеоном принесла ему ещё большую славу, чем Италийский поход. 16 ноября 1805 года в Шёнграбенском бою он прикрыл отход основных сил русской армии. Имея всего шеститысячный отряд против 30 тыс. французов, Багратион сдержал противника и спокойно отошёл, захватив французское знамя и пленных. В России князя начали сравнивать со спартанским царём Леонидом.

Е.П. Скавронская и великая княжна Екатерина Павловна

© Wikimedia commons

Адъютант Багратиона Денис Давыдов, будущий генерал и герой войны 1812 года, оставил бесценные описания привычек князя.

«В течение пятилетней службы при князе Багратионе в качестве адъютанта его я во время военных действий не видал его иначе, как одетым днём и ночью. Сон его был весьма короткий — три, много четыре часа в сутки, и то с пробудами», — писал он.

7—8 февраля 1807 года Багратион прекрасно показал себя в сражении с наполеоновскими войсками при Прёйсиш—Эйлау. А после заключения мира с Францией отличился в ходе Русско-шведской войны — его корпус совершил бросок по льду к Аландским островам и вытеснил с них неприятеля.

Весной 1809 года Багратион был произведён в генералы от инфантерии. Однако в том же году князь попал в опалу: в высшем свете пошли слухи о его романе с сестрой Александра I великой княжной Екатериной Павловной, что вызвало у монарха сильное раздражение. Летом 1809 года Багратиона отправили в Молдавию командовать Дунайской армией. Князь одержал ряд блестящих побед над турками, но затем, как отмечают некоторые историки, вопреки желанию Александра I, отвёл испытывающую острые проблемы со снабжением армию на левый берег Дуная. Во многом это сыграло роль в его отставке с должности в начале 1810 года.

Последний бой

Однако летом 1811 года Багратион был назначен командующим Подольской армией, переименованной затем во 2-ю Западную. Он развил активную разведывательную деятельность, что позволило предсказать нападение Наполеона на Россию. Князь оказался в числе военачальников, предлагавших нанести упреждающий удар по врагу, но власти империи его не поддержали.

Также по теме Первая Отечественная: как победа России над Наполеоном определила судьбу Европы 24 июня 1812 года Великая армия Наполеона перешла пограничную с Российской империей реку Неман.Так началась Отечественная война 1812...

Уже после нападения Наполеона Багратион предложил ударить в тыл неприятельской армии и разорвать её коммуникации, но этот план тоже не нашёл поддержки у Александра I. Вместо этого от Багратиона потребовали вести армию в сторону Минска. Князь понимал, что это чревато окружением и гибелью войск, поэтому принял решение изменить маршрут и двинулся в сторону Бобруйска. По словам Евгения Анисимова, своими манёврами Багратион сумел избежать уничтожения армии. Однако царь был очень недоволен своеволием полководца, а в свете князя называли едва ли не трусом.

При этом сам Багратион ничего неуместного в своём поведении не видел. Будучи большим патриотом России и противником западничества, он подозревал, что опасные решения российским властям могут подсказывать изменники из числа иностранных специалистов.

В августе 1812 года Багратион соединился с 1-й Западной армией Михаила Барклая-де-Толли под Смоленском. На Бородинском поле он командовал левым флангом российских войск. По словам историков, во время боя осколок ядра раздробил ему большеберцовую кость левой ноги. Медики настаивали на ампутации, но князь отказался. 24 сентября 1812 года он умер от гангрены.

Похоронен Пётр Багратион был в Богоявленской церкви, но в 1839 году, по настоянию Дениса Давыдова, император Николай распорядился перенести прах генерала в усыпальницу на Бородинском поле.

Памятники великому полководцу установлены во многих населённых пунктах России. В 1946 году город Прёйсиш-Эйлау Калининградской области был переименован в Багратионовск. В честь полководца была названа одна из ключевых операций Великой Отечественной войны — Белорусская наступательная.

А.И.Вепхвадзе Смертельное ранение Багратиона

© Wikimedia commons

По словам историка Евгения Пчелова, Багратион был профессиональным военным, сделавшим карьеру благодаря своему огромному практическому опыту.

«Пётр Багратион — выдающийся военный деятель и яркий полководец. А высокие исторические оценки — закономерное следствие его военных успехов», — подытожил Пчелов.