«Масштабная и неординарная личность»: как Григорий Потёмкин расширял границы России

280 лет назад родился князь Григорий Потёмкин — фаворит российской императрицы Екатерины II и один из наиболее могущественных государственных деятелей в эпоху её правления. Эксперты отмечают незаурядные управленческие способности Потёмкина и его огромные заслуги перед отечеством. Он был одним из инициаторов присоединения к России Северного Причерноморья и создателем Черноморского флота. При его непосредственном участии в состав империи вошёл полуостров Крым, были основаны города Екатеринослав, Херсон, Николаев и Севастополь.

Григорий Потёмкин родился 24 сентября 1739 года в семье смоленского дворянина, бывшего драгунского офицера и участника петровских войн Александра Потёмкина. Когда будущему князю было всего семь лет, его отец умер. Воспитанием мальчика занималась мать Дарья Потёмкина (урождённая Кондратьева).

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В пять лет Григорий переехал в Москву, где у Потёмкиных был дом. Благодаря влиятельным родственникам мать устроила его в гимназию при Московском университете. Также он заочно числился рейтаром в Конной гвардии: ему было позволено явиться на действительную службу после получения образования.

Современники отмечали феноменальную скорость чтения и память Потёмкина. Товарищи по учёбе развлекались, прося его по памяти воспроизвести ту или иную страницу из прочитанных за считанные часы книг.

После прохождения гимназического курса Потёмкин учился в университете, но был исключён из него якобы за «леность и нехождение в классы». Подлинные причины, однако, по сей день неизвестны. По мнению биографов Потёмкина, это могло произойти из-за конфликта с администрацией.

Мать хотела, чтобы Григорий продолжил учёбу, но молодой человек сделал выбор в пользу военной службы. В 1761 году ему было присвоено звание вахмистра конной гвардии.

Путь к славе

Во время дворцового переворота 1762 года, приведшего к свержению Петра III, Потёмкин, судя по воспоминаниям современников, стал одним из ключевых сторонников Екатерины II в конной гвардии. Новая правительница щедро наградила тех, кто помог ей прийти к власти. Так, Потёмкин продвинулся сразу в чине, став подпоручиком гвардии, а затем камер-юнкером двора. Кроме того, он получил 10 тыс. рублей и 400 душ крестьян.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день переворота 28 июня 1762 года

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По одной из версий, Потёмкин уже в это время начал испытывать сильные чувства к Екатерине II, однако из-за политической зависимости от своего фаворита Григория Орлова и его братьев она не могла ответить ему взаимностью.

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Вскоре после переворота Потёмкин ослеп на один глаз. Авторы исторических анекдотов приписывают это несчастье драке или дуэли с Орловыми, но историки не считают эту версию достоверной. По воспоминаниям родственников, Григорий вернулся из Петербурга в Москву и сильно простудился. Для лечения он обратился к знахарю, который сделал ему наглазную повязку с неизвестным снадобьем. Вскоре Потёмкин почувствовал жжение, сорвал повязку и обнаружил под ней нарост, который и стал причиной потери зрения.

В 1763 году Потёмкин, сохраняя место в гвардии, стал исполнять обязанности помощника обер-прокурора синода. На этом посту он содействовал проведению церковной реформы, по результатам которой государство усилило контроль над церковью и получило монастырские земли. В 1765 году Потёмкин был произведён в гвардейские поручики, а в 1768 году — в камергеры.

На следующий год Потёмкин добровольцем отправился на Русско-турецкую войну (1768 — 1774 годов), при этом был произведён в армейские генерал-майоры. Во время боевых действий он находился в самой гуще событий, отличился при Фокшанах, Браилове и Журже.



Государыня вела личную переписку с Потёмкиным и просила напрасно не рисковать жизнью.

Фаворит Её Величества

В начале 1774 года Екатерина II и Григорий Потёмкин сблизились. Согласно ряду свидетельств, летом того же года императрица и Потёмкин тайно обвенчались, а в 1775 году Екатерина II родила дочь — Елизавету Тёмкину. Однако каких-либо документальных доказательств этому не существует, хотя сын Тёмкиной открыто называл Потёмкина своим дедом.

В конце 1775 года отношения между императрицей и Потёмкиным ухудшились. Новым фаворитом Екатерины стал Пётр Завадовский. Тем не менее, политическое влияние в стране Потёмкин не утратил.

Штурм Очакова, 1788 год

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В 1775 году он провёл масштабную военную реформу. Кардинально изменилось армейское обмундирование: были отменены пудра, косички и букли, вместо чулок начали использоваться портянки, новые мундиры стали прочнее и удобнее прежних. Шагистику сменила боевая подготовка. Потёмкин требовал от командиров более гуманного обращения с солдатами и контроля над санитарно-гигиеническим состоянием личного состава.

Князь также отвечал за ликвидацию в 1775 году Запорожской сечи, в результате чего казаки перешли в новые воинские формирования, действовавшие сначала в Новороссии, а затем на Кубани.

С 1779 года под руководством Григория Потёмкина на Чёрном море началось строительство нового флота, который стал его любимым детищем. В 1785 году были официально утверждены штаты флота и черноморского адмиралтейства, подчинявшиеся лично Потёмкину.

Крым и Новороссия

В 1774 году Османская империя вынуждена была признать независимость Крыма и передать России земли к востоку от Южного Буга. Однако условия договора, а также дипломатическая активность России в Закавказье вызывали у турецких властей недовольство, вылившееся в 1787 году в новую войну, которая в дореволюционной историографии называлась Потёмкинской.

Потёмкин к этому времени успел развить в Северном Причерноморье бурную административную деятельность. В 1776 году под его руководством был основан Екатеринослав (современный Днепр), в 1778 году — Херсон, а в 1783 году — Севастополь.

При непосредственном участии Потёмкина в 1783 году Крым официально вошёл в состав Российской империи. В 1787 году Екатерина II совершила через Малороссию и Новороссию путешествие на полуостров, которое произвело на неё сильное впечатление.

«Администрирование Потёмкиным всех бескрайних территорий Новороссии, которая осваивалась русскими поселенцами, сыграло крайне позитивную роль. Он многое сделал для развития этих земель, для их освоения, и совершенно несправедливо был обвинен в строительстве «потёмкинских деревень». Эта история испортила биографию человека, которому надо десять раз кланяться за всю его колоссальную государственную деятельность на юге России», — рассказал в интервью RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

Начало новой войны с Турцией позволило вельможе проявить себя в качестве полководца. В 1788 году российские войска под командованием Григория Потёмкина и Александра Суворова взяли одну из мощнейших крепостей черноморского региона — Очаков. Год спустя неподалёку от него был основан новый город с мощной верфью — Николаев.

Посещающие Северное Причерноморье иностранцы были шокированы той скоростью, с которой застраивается и развивается регион, ещё недавно носивший название Дикое поле.

В 1790—1791 годах Потёмкин фактически управлял перешедшей под российский контроль частью Молдавского княжества. К этому времени он уже являлся генералом-фельдмаршалом, сенатором, графом и князем Священной Римской империи (получил этот титул от германского императора Иосифа II). После посещения Крыма императрица пожаловала ему также именной титул Таврического. Огромные поместья, выделенные ему Екатериной II в Малороссии и Новороссии, сделали его богатейшим подданным российской короны.

Смерть Потёмкина (Фрагмент гравюры, 1793 год)

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Потёмкин победил множество врагов, как внешних, так и внутренних, но с одним справиться так и не смог. В 1791 году на фронте он заболел лихорадкой. Не доверявший врачам и занимавшийся самолечением царедворец смог заставить болезнь отступить, но полностью вылечиться ему не удалось. С тех пор время от времени у него случались рецидивы.

В 1791 году особенно сильный приступ настиг Потёмкина по дороге из Ясс в Николаев. 16 октября могущественный сановник умер в поле возле молдавского села Рэдений Веки на руках своей казачьей охраны. Похоронили его в Херсоне. Масштабные планы по развитию Новороссии и разгрому Турции с последующим восстановлением Византии князь воплотить в жизнь не успел. Его смерть стала тяжёлым ударом для Екатерины II.

По словам историка Евгения Пчелова, Потёмкин был выдающимся государственным деятелем и сыграл большую роль в истории России.

«Он был человеком большого ума и способностей», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, со смертью Потёмкина Екатерина II «потеряла важную опору, государственного деятеля, который был её соратником, выполняющим важную функцию госуправления».

«Потёмкин — масштабная и неординарная личность, один из ярких сподвижников Екатерины Великой», — подытожил Евгений Пчелов.