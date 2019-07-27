«Наш воин-стихотворец»: какой след оставил Денис Давыдов в истории России

235 лет назад родился герой Отечественной войны 1812 года, один из создателей армейского партизанского движения в России, поэт и мемуарист Денис Давыдов. На военном поприще он дослужился до звания генерал-лейтенанта и выступил одним из организаторов принципиально новых форм ведения боевых действий. Как считают историки, Давыдов был яркой и неординарной личностью.

27 июля 1784 года в Москве родился поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов. Он происходил из древнего дворянского рода, восходившего к мурзе Минчаку Косаевичу, который якобы являлся потомком Чингисхана. Отец будущего поэта и партизана, Василий Денисович, был военным, служил под началом Александра Суворова и командовал Полтавским легкоконным полком. Мать Евдокия была дочерью первого генерал-губернатора Харьковского наместничества.

Детство и юность

Давыдов провёл детство в Малороссии и в подмосковной деревне Бородино, возле которой он много лет спустя будет обсуждать с командованием российской армии организацию партизанского движения в России.

С первых лет жизни Денис много времени проводил в военном лагере — учился приёмам владения оружием, строевой подготовке и верховой езде. Одним из самых ярких детских впечатлений сына полкового командира стала встреча с Суворовым.

А. Коцебу. «Представление юного Дениса Давыдова А. В. Суворову»

Вот как писал об этом знакомстве в мемуарах сам Давыдов: «Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянув каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и слава». — «О, Бог помилуй, какой удалой! — сказал он. — Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет!».

В 1798 году Давыдовы обеднели. Согласно одной из версий, отец Дениса имел отношение к деятельности тайного офицерского кружка, из-за чего его несправедливо обвинили в хищениях, заставили вернуть пропавшие средства в казну и уволили.

Однако один из биографов Давыдова, писатель Александр Бондаренко, склоняется к другой версии. Он полагает, что Василий Денисович обеднел из-за широкой натуры, хлебосольства и склонности к карточным играм. Несмотря на материальные затруднения, ему хватило средств на приобретение в конце 1790-х годов имения в Бородино, которое он записал на свою дочь Александру.

Начало службы

Когда Денису исполнилось 16 лет, родные и близкие предложили ему поступить на службу в Иностранную коллегию. Однако молодой человек этому категорически воспротивился и избрал для себя карьеру военного.

В 1801 году с помощью отца он подал документы в престижный Кавалергардский полк. Командование сначала смотрело на такую перспективу скептически — Давыдов был небольшого роста, а снаряжение тяжёлой гвардейской кавалерии было разработано для высоких и крепких людей. Тем не менее ему был присвоен чин эстандарт-юнкера.

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Прослужив год, Давыдов стал офицером, получив звание корнета. В 1803 году он был произведён в гвардии поручики.

Кроме того, юный офицер начал писать неплохие стихи, пользовавшиеся популярностью в светском обществе. В некоторых из них он, используя аллегории, изображал членов императорской династии, включая самого царя Александра I. Причем героя-«тетерева», за которым легко просматривалась фигура правителя, поэт награждал нелестными характеристиками вроде «глухая тварь» и «разиня бестолковый».

Судя по всему, стихи молодого офицера дошли до императора, и Давыдов был наказан. Его переаттестовали в ротмистры и перевели в недавно сформированный и не столь престижный Белорусский гусарский полк, стоявший в Малороссии.

В то время гусарская служба считалась престижной в обществе, поэтому Давыдов не страдал от перевода. Он окунулся в атмосферу бесшабашного веселья, служившую для него источником вдохновения. «Эталонным» гусаром Денис всё же не был, поскольку не любил азартные игры и не увлекался алкоголем.

Однако настроение молодому офицеру испортила неожиданная «рокировка». Началась очередная война с Францией, и на неё вместо гусаров отравили кавалергардов.

Первые подвиги

Давыдов начал обращаться в различные инстанции, добиваясь отправки на фронт. Слава молодого офицера-стихотворца дошла до фаворитки императора Марии Нарышкиной. Благодаря её протекции Давыдов был назначен адъютантом к князю Петру Багратиону, командовавшему арьергардом российской армии.

Денис сначала чувствовал себя неуютно, поскольку в своё время в стихах высмеял длинный нос начальника. Но князь хорошо принял нового адъютанта. В дальнейшем он тепло относился к Давыдову и, когда слышал о приближавшемся неприятеле, что тот «на носу», шутил: «На чьём носу? Если на моём, то можно ещё отобедать, а если на Денисовом, то по коням!»

Евгений Демаков. «Поэт, гусар и партизан Денис Давыдов в кругу однополчан»

Давыдов получил боевое крещение в бою при Прейсиш-Эйлау. Он появлялся на переднем краю боевых порядков и старался совершить подвиг, например, взять в плен французского офицера. Сначала его сдерживали более опытные военнослужащие, но затем Давыдов ввязался в схватку с несколькими французами, один из которых даже сорвал с него шинель. Находившиеся рядом казаки отбили офицера.

Багратион поощрил адъютанта за храбрость, вручив ему свою бурку вместо потерянной в бою шинели и добившись для него ордена Святого Владимира IV степени.

В дальнейшем Давыдов ещё неоднократно хорошо проявлял себя в ходе военных кампаний и получил ряд наград. В 1808 году он находился в составе армии, действовавшей в Финляндии. Там Давыдов отличился грамотными действиями в ходе нескольких операций, в частности, вместе с казаками занял остров Карлоэ. В 1809-ом он воевал в Молдавии с турками и вновь продемонстрировал недюжинное мужество.

После того как Багратион подал представление военному министру, Давыдов был назначен командиром 1-го батальона Ахтырского казачьего полка и произведён в подполковники.

Партизанское движение

В сентябре 1812 года российские войска стояли возле имения Давыдовых в Бородине. Хозяйский дом был разрушен, а деревня сгорела. В то время Давыдов доложил Багратиону о проекте создания армейского партизанского отряда. Генерал поддержал предложение своего бывшего адъютанта.

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Писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди рассказал в интервью RT, что Давыдов был не единственным офицером, который создавал партизанское подразделение. Это было частью стратегии Михаила Кутузова.

«В принципе, партизанская идея как такова была не нова. Отдельные партизанские приёмы использовались ещё при Петре I. Однако огромная заслуга Давыдова заключалась в том, что он сумел, выражаясь современным языком, распиарить партизанское движение и упорядочить связанный с ним опыт», — отметил эксперт.

По словам историка, в партизанском движении существовало два течения — стихийное народное и армейское. Одним из наиболее ярких организаторов второго и стал Давыдов. Для действий в тылу противника он с разрешения командования отобрал 50 ахтырских гусар и 80 донских казаков. Тактику приходилось вырабатывать путём проб и ошибок. В первые сутки действий отряда на него напали крестьяне, перепутавшие форму российских гусар с французской.

Давыдов сделал из этой ситуации нужные выводы — партизан переодели в русские гражданские платья, а сам командир даже отпустил бороду. Под его начало стали массово стекаться добровольцы, в результате чего численность его отряда достигла нескольких сотен бойцов.

А. Орловский. «Портрет Дениса Давыдова»

globallookpress.com

© Vladimir Boiko/Russian Look

Французское командование бросило против Давыдова карательный отряд из 2 тыс. солдат. Однако партизаны ушли от преследования, разгромив пехотный батальон с артиллерийским парком и освободив из плена 400 русских военнослужащих. Отряд Давыдова массово громил французские обозы и транспорты с провиантом, а также отдельные подразделения противника.

В октябре 1812 года Давыдов уничтожил около 800 вражеских военнослужащих и столько же взял в плен, захватил обозы с продовольствием и обмундированием. Разгневанный Наполеон потребовал от подчинённых уничтожить партизанского командира, но французы были бессильны.

9 ноября Давыдов, объединив свои силы с ещё несколькими партизанскими отрядами, разгромил под Ляховым бригаду генерала Жан-Пьера Ожеро и взял в плен более 1,5 тыс. военнослужащих противника, включая самого генерала и 60 офицеров. Затем он заставил неприятельский гарнизон покинуть Гродно.

«Тактика Давыдова полностью оправдывала себя на территории России. После пересечения границы он действовал уже не самостоятельно, а в привязке к основным войскам, находясь у них в авангарде», — подчеркнул Колпакиди.

В марте 1813 года Давыдов, имитируя подход основных российских сил к Дрездену, заставил 5-тысячный корпус противника покинуть город. Однако генерал Фердинанд фон Винцингероде обвинил партизан в самоуправстве, отстранил Давыдова от должности и отдал под суд.

Александр I не согласился с генералом, заявив, что «победителя не судят». Но отряд к тому времени был к уже распущен, и Давыдова назначили командиром Ахтырского полка.

«Поэтический предвестник Пушкина»

Полк Давыдова прекрасно показал себя в Битве народов при Лейпциге и ряде других сражений. Под Ла-Ротьером он фактически решил исход боя. После того как все генералы 2-ой гусарской дивизии погибли, Давыдов некоторое время командовал ею лично.

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В январе 1814 года ему было присвоено звание генерал-майора. После войны из-за путаницы в документах генеральское звание временно отозвали. А самого героя войны поставили командовать сначала драгунской, а затем менее престижной конно-егерской бригадой. Давыдов был в ярости и написал царю, что отказывается от должности, поскольку она не предполагает ношение усов (это было гусарской привилегией. — RT). Однако император не разозлился, сказав: «Ну что ж! Пусть остаётся гусаром». Царь вернул ему гусарский полк и генеральское звание.

Через некоторое время Давыдов был повышен в должности до начальника штаба корпуса, но служба начала его тяготить. Он стремился освободить время для написания мемуаров, военных исследований и стихов.

В 1826 — 1827 годах Давыдов хорошо проявил себя в боях на Кавказе, а через четыре года — в Польше. Был произведён в генерал-лейтенанты, но со временем его служба стала сугубо формальной.

Давыдов умер 22 апреля 1839 года в своём имении Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии. Перед смертью он добился переноса праха генерала Багратиона на Бородинское поле.

Памятник на могиле Дениса Давыдова на Новодевичьем кладбище

© Владимир Вяткин / РИА Новости

У Давыдова было девять детей, большинство из которых избрали для себя военную карьеру. При жизни Денис Васильевич издал четыре книги: «Опыт теории партизанского действия», «Разбор трех статей, помещённых в Записках Наполеона», «Замечания на некрологию Н. Н. Раевского...» и вышедшие в 1832 году «Стихотворения».

«Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно: он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность — свободная жестикуляция, воздух, остроумие: всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения», — поделился своим мнением о поэте-партизане в книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» писатель Захар Прилепин.

По словам Александра Колпакиди, Давыдов был яркой и неординарной личностью.

«Это был человек-зажигалка, способный увлечь за собой кого угодно. Благодаря этому качеству он многое сделал для развития партизанского движения. В последнее время о Давыдове стали говорить реже, а зря. Эта та личность, на примере которой нужно воспитывать подрастающее поколение», — подчеркнул историк.

Поэтесса графиня Евдокия Ростопчина в память о Давыдове написала такие строки: «Где ты, наш воин-стихотворец?.. Вдвойне Отчизны милый сын, её певец и ратоборец, куда ты скрылся?..».