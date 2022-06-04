«Представитель суворовской школы»: за что русские солдаты ценили генерала Ермолова

245 лет назад родился выдающийся российский военачальник Алексей Ермолов — герой Отечественной войны 1812 года и один из наиболее известных командующих русскими войсками на Кавказе. По словам историков, Ермолов был чрезвычайно популярен в армии: и как мужественный офицер, и как настоящий представитель суворовской школы, заботившийся о солдатах и ненавидевший шагистику. При этом он отличался жёстким и бескомпромиссным характером, из-за которого у него часто возникали конфликты с начальством.

4 июня 1777 года родился выдающийся российский военачальник Алексей Ермолов, один из героев Отечественной войны 1812 года. По словам историков, пиком его военной карьеры стало командование русскими войсками на Кавказе. При нём началась активная фаза присоединения Северного и горного Кавказа к России.

«Считался записным острословом»

Алексей Ермолов родился в Москве, в знатной, но небогатой дворянской семье. Ещё в раннем детстве он был формально принят на службу в Преображенский полк. Получив образование в Благородном пансионе при Московском университете, он был зачислен в Нижегородский драгунский полк, но вскоре перевёлся в артиллерию.

Первой военной кампанией для Ермолова стало подавление польского восстания в 1794 году. Он был лично награждён Александром Суворовым орденом Святого Георгия 4-го класса. В дальнейшем Ермолов получил назначение в состав корпуса, принимавшего участие в Персидском походе, и отличился при штурме Дербента.

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В 1798 году Ермолов попал в опалу, об истинных причинах которой среди историков до сих пор нет единого мнения. По одной версии, он состоял в оппозиционном Смоленском офицерском политическом кружке, согласно другой — пострадал из-за того, что его брат Александр был одним из фаворитов императрицы Екатерины II и поэтому стал объектом ненависти нового императора Павла I (существует даже предположение, что Павел мог просто перепутать братьев).

Алексей Ермолов был арестован. Но, когда его документы, включая военно-теоретические записи, были переданы царю, Павел заинтересовался личностью молодого офицера и приказал его освободить. Однако Алексей при освобождении якобы позволил себе ироничные замечания по поводу причин своего ареста. По доносу он снова оказался под стражей, был отдан под военный суд и сослан в Кострому.

Когда к власти пришёл Александр I, он помиловал Ермолова, возвратил на службу и назначил командиром конно-артиллерийской роты. Он участвовал во всех кампаниях против французов, отличившись во многих европейских сражениях.

Под Аустерлицем, когда часть российских войск начала отступать, Ермолов не поддался панике и попытался остановить наступление превосходящих французских сил. Под ним была убита лошадь, а сам он захвачен в плен, но отбит российскими кавалеристами.

«Во время сражения Ермолов проявил беспрецедентное хладнокровие и выдержку», — подчеркнул в комментарии RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Алексей Ермолов

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В сражении под Гейльсбергом в ответ на замечание о том, что артиллеристы слишком близко подпускают к себе французскую колонну, Ермолов ответил: «Я буду стрелять, когда отличу белокурых от черноволосых». И, подпустив французов именно на такую дистанцию, открыл огонь и обратил врага в бегство.

По итогам европейских кампаний Ермолов получил чин полковника и несколько орденов, а также завоевал личное расположение Константина Павловича и Петра Багратиона. Своей смелостью он снискал большую популярность в войсках. Однако в присвоении ему генеральского звания было дважды отказано. По мнению историков, это было связано с его сложным характером.

«Алексей Ермолов считался записным острословом», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий научно-экспедиционным отделом Государственного исторического музея Виктор Безотосный.

В 1808 году Ермолов наконец был произведён в генерал-майоры и назначен инспектором конно-артиллерийских рот. Год спустя он возглавил войска, охранявшие границу в Волынской и Подольской губерниях. Отношения с Михаилом Барклаем де Толли, который в 1810 году был назначен военным министром, у Ермолова не сложились, и дальнейшее его продвижение по службе проходило по личной инициативе Александра I. Ермолов вернулся с границы в Санкт-Петербург и некоторое время командовал различными гвардейскими частями.

Суворовская школа

После начала Отечественной войны 1812 года Ермолов был назначен начальником штаба 1-й Западной армии, которой командовал Барклай де Толли. Как отмечают эксперты, несмотря на особенности своего характера, Ермолов ради общего дела старался не только избегать конфликтов с начальником, но и сглаживал острые углы в отношениях между Барклаем де Толли и командующим 2-й Западной армией Багратионом. Ермолов старался, чтобы до начальников не доходили колкие и резкие замечания, которые те отпускали в адрес друг друга. По словам историков, во многом благодаря личным стараниям Ермолова обе русские армии объединились.

Во время Бородинского сражения Ермолов исполнял обязанности начальника штаба при Михаиле Кутузове. В критический момент боя, когда французы захватили одну из ключевых позиций российской армии — батарею Раевского, Ермолов лично увлёк за собой находившиеся рядом с ним подразделения, которые в ожесточённом штыковом бою отбросили противника. Он командовал обороной батареи Раевского, пока не получил ранение.

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Став официально начальником штаба объединённой армии, Ермолов на военном совете в Филях настаивал на проведении ещё одного сражения вместо сдачи Москвы, но убедить командование не смог. В дальнейшем он поддерживал партизан, которыми руководил Денис Давыдов. По словам историков, Ермолов планировал действия российской армии таким образом, чтобы не позволить Наполеону проникнуть в богатую ресурсами южную часть Российской империи. В итоге французы вынуждены были отступать по уже разорённым ими регионам страны в условиях острой нехватки припасов. Кроме того, Ермолов принимал личное участие в Тарутинском и Малоярославецком сражениях.

В 1813—1814 годах Ермолов успешно действовал во время заграничных походов русской армии. Во главе отрядов русской и прусской гвардии он отличился при взятии Парижа. В дальнейшем он командовал Обсервационной армией на австрийской границе и Гренадёрским корпусом.

В 1816-м Ермолов был назначен командующим российскими войсками на Кавказе и главноуправляющим гражданской частью в Грузии, а также в Астраханской и Кавказской губерниях. Как отмечают историки, для укрепления российских позиций в Закавказье он сделал ставку на установление контроля над горной и северной частью Кавказа. Для этого он создал систему фронтального продвижения войск и прочного закрепления на занятых территориях, отказавшись от походов вглубь неприятельских позиций. Ермолов строил новые укрепления, служившие опорными базами российских войск, и расчленял контролируемые горцами территории на изолированные зоны. Эта тактика позволила добиться ряда военных побед над местными правителями, которые в дальнейшем признавали власть России.

Контратака Алексея Ермолова на захваченную батарею Раевского в ходе Бородинского сражения. Хромолитография А. Сафонова

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«На Кавказе Ермолов прославился как жёсткий управленец. Специалисты оценивают его действия неоднозначно. Одни считают, что он вёл себя как того требовала ситуация, другие — что он перегибал палку», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

По словам Виталия Захарова, фигура Ермолова вызывала у неприятеля такой страх, что они пугали им детей.

Немало делал Ермолов для гражданского развития Кавказа. Он покровительствовал торговле, занимался градостроительной деятельностью, развивал в регионе транспортную инфраструктуру и здравоохранение, внедрял российское законодательство. По словам историков, его действия подняли авторитет российской администрации на Кавказе.

Алексей Петрович Ермолов

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Пришедший к власти в 1825 году император Николай I относился к Ермолову настороженно. Ходили слухи о связях Ермолова с декабристами. Никаких доказательств его прямой причастности к восстанию не было, но, когда во время Русско-персидской войны у Ермолова произошёл конфликт с направленным на Кавказ с особыми полномочиями Иваном Паскевичем, Николай I отправил его в отставку. Позже Ермолов вернулся на военную службу «без должности» и некоторое время входил в Государственный совет, но самостоятельной деятельностью не занимался. Умер он 23 апреля 1861 года.

«Алексей Ермолов был противоречивой личностью, отличавшейся жёстким и бескомпромиссным характером. Настаивая на своём, он подавлял других людей. Но в армии он был чрезвычайно популярен: и как мужественный офицер, и как настоящий представитель суворовской школы, заботившийся о солдатах и ненавидевший шагистику», — подытожил Виталий Захаров.