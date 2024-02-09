«Сыграла колоссальную роль в судьбе российской монархии»: историк Олег Айрапетов — о Русско-японской войне

В ночь с 8 на 9 февраля 1904 года японский флот внезапно атаковал российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде дальневосточной военно-морской базы Порт-Артур. С этого события фактически началась Русско-японская война. Несмотря на героизм русских солдат и моряков, инициатива в конфликте быстро перешла к японцам. Коммуникации российской армии были растянуты, а японцы одну за другой проводили удачные перегруппировки. Сложившееся положение подорвало боевой дух русской армии. В итоге по условиям Портсмутского мира Россия потеряла южную часть Сахалина и арендные права на Квантунском полуострове. О ходе и об итогах Русско-японской войны в интервью RT рассказал доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова историк Олег Айрапетов.

— Какими были предпосылки к началу и непосредственные причины Русско-японской войны?

— Причины уходят своими корнями в события XIX века, когда происходили соревнования великих держав за раздел сфер влияния в Китае. Тогда Китай представлял собой богатую, но очень слабую страну. И это порождало определённые соблазны у наиболее могущественных государств мира. Первой на этот путь вступила Великобритания, развязавшая Опиумные войны. Затем к данному процессу присоединились в разное время Франция, США, Россия, Япония...

Если говорить о хронологически более близких причинах, то нужно вспомнить результаты Китайско-японской войны 1894—1895 годов, в которой Пекин потерпел сокрушительное поражение. Но под давлением России, Франции и Германии, выступавших под лозунгом защиты территориальной целостности Китая, Япония вынуждена была частично отказаться от условий Симоносекского договора, согласно которому она получала Ляодунский полуостров, ряд островов и крупную контрибуцию. Чтобы сделать свои требования более весомыми, Франция, Германия и Россия отправили на Дальний Восток военные эскадры. Японцы требования выполнили, но затаили обиду и начали готовить реванш. Один из японских дипломатов тогда обиженно сказал, что территориальная целостность Китая неприкосновенна только для Японии.

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В 1896 году между Россией и Китаем был подписан договор, одно из положений которого касалось строительства Китайско-Восточной железной дороги через Маньчжурию — с целью сокращения пути между европейской частью империи и российским Дальним Востоком.

После захода России в Маньчжурию у министра финансов империи Сергея Витте началось, так сказать, головокружение от успехов. У российского руководства возникла мысль о целесообразности получения доступа к портам Южной Маньчжурии, чтобы превратить строительство железной дороги в большой евразийский проект.

Китай был склонён к подписанию договора об аренде Квантунского полуострова — это южная часть полуострова Ляодунского. Находящийся там Порт-Артур должен был стать главной российской военно-морской базой на Тихом океане. Его гавань была незамерзающей и позволяла получить практически прямой доступ в открытый океан. Рядом с Порт-Артуром должен был возникнуть огромный торговый порт Дальний. В общем, мы усиливали свои позиции. Николай II чувствовал себя в этом регионе уверенно и не желал считаться с чужим мнением. Вот на этом фоне русско-японские отношения и начали стремительно ухудшаться.

Японские дипломаты продвигали идею «Маньчжурия в обмен на Корею». Имеется в виду, что японцы развязывают нам руки в Маньчжурии, а мы развязываем им руки в Корее. Но Санкт-Петербург на это не соглашался.

Николай II, укрепляя регион в военном плане, считал, что время работает на нас. Японцы тоже так думали, но делали из этого свои выводы. И поэтому они решили не ждать, пока у нас в 1905 году будет готова новая серия эскадренных броненосцев, и перехватить фактор времени — напасть на Россию, пока силы Японии на Дальнем Востоке конкретно превосходили наши.

Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" возвращаются после боя. Русско-японская война

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— Каково было соотношение военных сил России и Японии перед началом войны?

— Россия чувствовала себя достаточно уверенно. Если в 1895 году у неё вдоль границы были разбросаны полтора-два десятка батальонов, а в море находилась небольшая крейсерская эскадра, то в 1904 году уже стояли армейские корпусы, создавались военные округа, Тихоокеанская эскадра была обеспечена эскадренными броненосцами, крейсерами. Россия прилагала огромные усилия, чтобы создать на Дальнем Востоке полноценные армию и флот, но не успела. В Санкт-Петербурге никак не могли решить, какое направление всё-таки приоритетное.

Перед началом войны армия Российской империи в целом в три раза превосходила японскую, но конкретно на Дальнем Востоке ей уступала. Похожая ситуация сложилась и с флотом. Новые корабли были заложены и строились, но строились на Балтике и на Чёрном море, причём медленно.

Японцы планировали не дать России перебросить и сосредоточить в необходимых количествах войска на Дальнем Востоке. Они хотели создать ситуацию, при которой российская армия в Маньчжурии будет разбита, а каждую российскую дивизию, переброшенную с запада, встречают пять-шесть японских.

Император Николай II объезжает строй пехотных полков, отправляющихся в Маньчжурию

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— Война началась в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года. При каких обстоятельствах это произошло? Как погибли в первый же день войны российские корабли «Варяг» и «Кореец»?

— «Варяг» и «Кореец» погибли вблизи корейского порта Чемульпо (современный Инчхон). Дело в том, что Корея в то время была формально независимым государством, поэтому на её территории находилось российское посольство. А в распоряжении посольства для обеспечения его безопасности было принято держать военные корабли с вооружённой командой, чтобы при непредвиденных обстоятельствах послу было к кому обратиться за помощью. Вот поэтому в порту Чемульпо находилась довольно старая и медленная канонерская лодка «Кореец». По достоверно неизвестной причине сюда же был направлен один из современнейших кораблей русского флота — бронепалубный крейсер «Варяг».

Его присутствие в этом месте, по моему мнению, было излишним. Для решения каких-то тактических задач его мощь была слишком велика, а для ведения полноценных боевых действий одного корабля, даже такого серьёзного, не хватило бы. И японцы решили этим воспользоваться.

8 февраля их флот блокировал Чемульпо, а на следующий день российские корабли двинулись на прорыв. Командир «Варяга» оказался при этом перед неприятным выбором: его быстроходный корабль смог бы, наверное, прорваться, но тогда пришлось бы бросить «Корейца». А на это он пойти не мог.

В районе порта был очень сложный рельеф дна и большой перепад уровня воды между приливами и отливами. Пришлось выходить в светлое время суток и принимать бой в невыгодных для себя условиях. В итоге в неравном бою с целой японской эскадрой «Варяг» получил тяжёлые повреждения. Было принято решение его затопить в надежде на то, что потом его можно будет поднять и вернуть в строй. Но в итоге его подняли и использовали японцы. «Корейца» же просто взорвали.

Русско-японская война 1904—1905 годов. Оборона Порт-Артура. Движение резервов к третьему форту

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— Опишите, пожалуйста, ход боевых действий в Русско-японской войне? Какие основные этапы можно в ней выделить?

— Первый этап — это накапливание Японией сил на континенте и блокирование японцами крепости Порт-Артур. Они ставили своей целью разгромить основные силы русской армии в горной части Маньчжурии. В свою очередь, командование русских войск планировало постепенно отойти навстречу резервам, прибывающим из европейской части России, на равнинные территории, где русским солдатам было гораздо привычнее воевать, чем в горах. В планах русской армии было укрепиться, заставить японцев пойти на штурм, а потом перейти в контрнаступление. В общем, пытались играть в Отечественную войну 1812 года.

Тем временем Порт-Артур стойко оборонялся. Планы Японии по его быстрому взятию были сорваны. Планы по уничтожению российской эскадры тоже реализованы не были. Вот так выглядел первый этап войны.

Однако дальше всё пошло не так, как планировало русское командование. Японцы стали наступать, создав угрозу окружения российских войск и нарушения путей снабжения. Пришлось отступать, возможности оказать помощь Порт-Артуру не было. При этом у Порт-Артура, находившегося под огнём японской тяжёлой артиллерии, были определённые пределы сопротивления. И эти пределы были исчерпаны.

В итоге Порт-Артур пал в конце 1904 — начале 1905 года, и японская армия, стоявшая под Порт-Артуром, двинулась на помощь остальным силам Японии. В результате погибла 1-ая Тихоокеанская эскадра, а под Мукденом произошло сражение, завершившееся поражением русских войск. Стратегическая инициатива прочно удерживалась японцами, хотя и для них война была сопряжена с огромными потерями.

Русско-японская война 1904—1905 годов. Эшелон с солдатами русской армии, раненными во время Мукденского сражения, на железнодорожной станции во Владивостоке. Март 1905 г.

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— При каких обстоятельствах и на каких условиях был заключён мир?

— Мирный договор был подписан 5 сентября 1905 года в американском городе Портсмуте в весьма тяжёлых для России обстоятельствах. К этому времени уже произошло поражение под Мукденом, поражение русского флота под Цусимой, высадка японского десанта на Сахалин. Не в лучшем состоянии находились и финансы России. Кроме того, в империи началась революция 1905 года.

Япония же требовала очень многого. Если бы все её требования были удовлетворены, Россия конкретно на Дальнем Востоке была бы низведена до состояния второсортного государства. Но нужно учитывать то, что положение Японии тоже не было радужным. За время войны она исчерпала свои ресурсы. Японцы планировали поправить своё положение за счёт контрибуций, но Россия наотрез отказалась выполнять это требование.

С российской стороны переговоры в Портсмуте вёл Сергей Витте, один из творцов той политики, которая и завершилась Русско-японской войной. Витте частично шёл на уступки японцам, но ни по одному вопросу не соглашался с их требованиями полностью. В конце концов был подписан договор, согласно которому Россия теряла права на Квантунский полуостров, признавала интересы Японии в Корее и уступала Японии южную часть Сахалина. Последнее условие было для Токио особо важно — уголь в то время считался стратегическим сырьём, а Сахалин им богат. Помимо этого, исходя из географических факторов, Япония фактически получила контроль над выходом русского флота в Тихий океан.

С одной стороны, мы вышли из сложившейся ситуации с относительно малыми потерями. Но с другой стороны, Россия впервые за длительный период времени потерпела военное поражение и согласилась на уступку своих территорий. Репутационные издержки были огромны. Недоброжелатели стали называть Витте «граф Полусахалин».

Император России Николай II приветствует экипажи крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец"на Дворцовой площади во время русско-японской войны 1904 - 1905 г. г

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— Как Русско-японская война повлияла на дальнейшую судьбу России?

— Русско-японская война сыграла колоссальную роль в судьбе российской монархии, и она непосредственно связана с революциями 1905 и 1917 годов. Эта война показала, что несмотря на героизм солдат, царские командиры командовали ими плохо. Это вдохновило наших внешнеполитических противников, в первую очередь немцев, на войну против Российской империи. Кроме того, итоги Русско-японской войны заставили многих внутри России задуматься о своём будущем и о том, что монархия не смогла обеспечить передовое положение страны в, казалось бы, важнейшем для неё вопросе — в военном деле. И это имело для государства неблагоприятные долгоиграющие последствия — России потребовались годы для восстановления своего военного реноме.