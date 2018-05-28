«Из соображений государственных интересов»: как Дальний Восток стал российским

160 лет назад был подписан Айгунский договор, согласно которому в состав России официально вернулись утраченные за полтора столетия до этого земли на Дальнем Востоке. Для закрепления результатов этого международно-правового акта потребовалось ещё два года сложнейшей дипломатической работы. Об истории и современности становления дальневосточных границ России — в материале RT.

«Ваше войско далеко»

У российского Приморья очень давняя и сложная история. Первые свидетельства присутствия людей в этом крае относятся ещё к эпохе верхнего палеолита. В Средние века на территории Приморья появились государственные объединения тунгусо-манчжурских народов: Бохай, Цзинь и Восточное Ся. Однако в XIII веке в ходе победоносного шествия по азиатским просторам монгольских войск империя Цзинь и государство Восточное Ся пали. Местные жители пополнили ряды монгольской армии, либо были переселены в другие края. Приморье на столетия пришло в полное запустение. Долгое время здесь селились только подвергающиеся гонениям политики, беглые преступники и различные авантюристы. Строительство фортификационных сооружений в это время практически прекратилось. Пока что археологам удалось обнаружить на всё Приморье только одну крепость чжурджэньского типа, возведённую в XVI столетии в районе залива Посьета.

«Русские казаки начали проникать на Дальний Восток и осваивать Приамурье в XVII веке», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Забайкальское казачье войско

Однако через некоторое время, по словам эксперта, у русских произошел конфликт с китайцами, известный как Албазинская кампания. Дальневосточный регион примыкал к Манчжурии (его даже иногда называли «Внешней» Манчжурией) и, несмотря на отсутствие эффективного контроля и многовековое запустение Приморья, представители Маньчжурской династии, находившейся при власти в Китае, занервничали, когда узнали, что эти территории кто-то начал осваивать.

В 1652 году манчжурский отряд, значительно превосходящий русских по численности, атаковал казаков Ерофея Хабарова. В результате манчжуры потеряли в бою более 600 человек, а русские – 10. Последующие столкновения также заканчивались победой казаков. В 1670 году стороны договорились о перемирии, и в Приамурье возникло около 20 русских слобод.

Но в 1685 году манчжуры осадили Албазин и немногочисленному русскому гарнизону пришлось на время его покинуть. Нападавшие сожгли городок, однако вскоре русские вернулись и крепость восстановили. Война продолжилась с переменным успехом.

Также по теме Торг по дружбе: с чем связан рекордный объём российско-китайского товарооборота В 2018 году объём товарооборота между Россией и Китаем может вырасти до исторического максимума и составить $100 млрд. Рекордный рост...

Год спустя из Москвы на Дальний Восток было отправлено посольство во главе с Фёдором Головиным, целью которого было урегулирование пограничного конфликта с Китаем. В 1688 году Головин прибыл в Нерчинск. Туда же отправилась и китайская делегация, которую сопровождала многотысячная армия (в различных источниках её численность оценивается от 15 до 60, а иногда и более тысяч человек), тогда как в нерчинском гарнизоне насчитывалось всего 600 бойцов. Переговоры между представителями российского царя и китайского богдыхана начались в 1689 году. Российская делегация попыталась объяснить своим визави, что Москва может отправить на Восток огромное мощное войско. Однако представители богдыхана в ответ заявили, что о войске знают, но знают и о том, что оно находится очень далеко, и чтобы добраться до китайской границы ему понадобится два года.

«Китайские послы хотели, чтобы Россия отодвинула границу практически под Якутск, и не желали даже слышать никаких возражений. И это ещё очень хорошо, что российскому посольству, находящемуся в окружении огромного цинского войска, удалось отстоять большую часть земель, на которые претендовала китайская делегация», — рассказал RT главный научный сотрудник Института естествознания и техники им. Вавилова РАН, доктор наук, профессор Алексей Постников.

Однако под давлением китайских войск от Приамурья российскому посольству всё же пришлось отказаться.

«Ненужные» земли

После подписания Нерченского договора Приморье и Приамурье практически пропали из мировой исторической летописи примерно на полтора столетия. Сюда время от времени добирались путешественники, но освоением края никто не занимался.

«Строго говоря, Дальний Восток в принципе в это время никому не был особо интересен», — поделился с RT Олег Айрапетов.

По словам эксперта, морское путешествие из Атлантики в северную часть Тихого океана было очень сложным и долгим, сухопутное – тем более. Прежде чем заниматься Приморьем, российским властям нужно было решить проблемы Камчатки и Аляски, которые уже находились под их контролем. Интерес к дальневосточному региону возрос только в середине XIX века, стали бороться с иностранными браконьерами, которые занимались отстрелом пушных зверей.

Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. © Wikipedia

Генерал-губернатором Восточной Сибири в 1848 году стал герой Кавказской войны, бывший Тульский губернатор Николай Муравьёв. Благодаря проводимым на Дальнем Востоке изысканиям ему стало известно, что устье Амура, вопреки бытовавшим в то время заблуждениям, — отнюдь не песчаное болото и имеет ценность для организации судоходства. Муравьёв попытался обратить внимание Санкт-Петербурга на то, что Китай, ослабленный войнами с европейскими державами и внутренними неурядицами, нуждается в сторонней поддержке, и его можно принудить вернуть России Приамурье. Несколько лет эта идея не находила сочувствия в верхах. Однако в 1854 году Муравьёв всё же получил согласие Санкт-Петербурга на сношение с Пекином по пограничным вопросам.

28 мая 1858 года Николай Муравьёв и представитель министерства иностранных дел Пётр Петровский подписали в городе Айгун с айгунским амбанем (высокопоставленным чиновником в Китае. — RT) Айсиньгёро Ишанем договор о том, что граница между Россией и Китаем проводится по Амуру, а Уссурийский край временно остаётся в общем владении, и его судьба будет решена отдельно.

Также по теме Бизнес просит разрешить строительство на землях ДФО, предоставленных для нужд обороны Представители российского бизнес-сообщества просят разрешить строительство на землях Дальнего Востока, предоставленных для нужд...

Ратификация Айгунского договора в Пекине и окончательное снятие всех спорных вопросов было поручено блестящему дипломату, графу Николаю Игнатьеву, имевшему успешный опыт переговоров в Хиве и Бухаре. В Китае его сначала приняли холодно. Пытались задержать подольше на границе и долго не допускали к переговорам. Подтверждать Айгунский договор в Пекине не желали. Тогда Игнатьев на собственный страх и риск решил стать посредником между Китаем и как раз приступавшими к интервенции на территорию Поднебесной Англией и Францией.

Чтобы у союзников не было соблазна самим захватить тихоокеанское побережье, Игнатьев убедил представителей командования западных армий в том, что Китай уже якобы окончательно отдал Дальний Восток России. В результате Игнатьев доказал свою незаменимость и Пекину, и англичанам с французами. Китайские власти были в панике от перспективы оккупации страны, а западные державы не желали нести в Поднебесной лишние потери. Российский граф взялся помочь и тем, и другим. Переговоры проходили в помещении Русской миссии.

Китай был благодарен российскому дипломату за оказанную помощь. В результате его усилий, Пекин не только признал условия Айгунского договора, но и разрешил в пользу России неурегулированные до конца моменты, уступив соседу Приморье.

История не стоит на месте

Освоение Дальнего Востока шло непросто. Отправлять поселенцев на новые земли приходилось буквально силой. «Когда в забайкальских казачьих станицах кидали жребий и узнавали, кому суждено переезжать в Приморье, рыдание стояло как по покойникам», — рассказал Олег Айрапетов.

Активизировался процесс освоения региона после образования «Добровольного флота». Путь по суше мог занять от одного года до двух лет. А пароходы «Доброфлота», по словам эксперта, позволяли добраться до российских городов на побережье Тихого океана всего за 45–50 дней. После строительства же Транссибирской магистрали регион и вовсе расцвел.

Однако успешное освоение Россией Дальнего Востока разжигало аппетиты у Японии, которой к этому времени уже катастрофически не хватало своих территорий, и раздражало националистические силы в Китае, считавшие договоры XIX века «несправедливыми». Поэтому более чем на полстолетия восточным рубежам России предстояло стать ареной постоянных войн и конфликтов.

«Пока был жив Сталин и к нему прислушивался Мао Цзэдун, ситуация стабилизировалась. Однако после смерти секретаря ЦК КПСС споры начались с новой силой», — подчеркнул Алексей Постников.

После развала СССР территориальные споры достались по наследству России.

«Подписание всеобъемлющего соглашения о российско-китайской государственной границе 2004 года было разумным шагом. Уступки, на которые пошли при этом, были значительно меньше того, что хотел Китай. Граница теперь есть – и это самое главное», — отметил эксперт.

© AFP

По словам ученого, в контексте исторических споров о справедливости или несправедливости старых международных договоров, последнее соглашение способствует снижению политического напряжения.

«Китай в своей внешней политике, в том числе и в вопросе определения границ, исходит из соображений государственных интересов. Нам нужно на Дальнем Востоке просто действовать аналогичным образом и думать при этом о последствиях каждого своего шага», — резюмировал Олег Айрапетов.