Бизнес просит разрешить строительство на землях ДФО, предоставленных для нужд обороны

Представители российского бизнес-сообщества просят разрешить строительство на землях Дальнего Востока, предоставленных для нужд обороны, для того чтобы улучшить предпринимательский и инвестиционный климат в регионе. С соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину 24 апреля обратился глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

В документе говорится, что в настоящее время значительная часть земель на Дальнем Востоке находится в собственности Росимущества и Минобороны России. Отмечается, что ряд территорий не используются для указанных нужд и могут быть предоставлены предпринимателям в безвозмездное пользование. Между тем по закону на участках разрешено осуществлять лишь сельскохозяйственную, охотхозяйственную или лесохозяйственную деятельность без права строительства. Таким образом, предпринимательская деятельность в области промышленности, производства, медицины на этих участках невозможна, так как высокотехнологичное производство требует наличия специальных объектов, подчёркивают авторы письма.

«Считаем целесообразным провести ревизию земель, не используемых для нужд обороны и безопасности, и разработать механизмы вовлечения их в гражданский оборот, в том числе: отменить запрет на изменение целевого назначения земель, не используемых для нужд обороны, а также отменить запрет на строительство зданий, сооружений и иных объектов недвижимого имущества на подобных участках», — отмечается в обращении Калинина.

В «Опоре России» подчёркивают, что, учитывая проводимую государством политику, направленную на популяризацию и развитие предпринимательства на Дальнем Востоке, нецелесообразно ограничивать деятельность бизнеса на значительной части региона.

Обращение было сформировано по итогам прошедшего Госсовета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции, на котором Путин в ответ на предложение Калинина о проведении «разумной ревизии на предмет необходимости этих земель для Минобороны России» предложил подготовить соответствующее письмо на имя президента и премьер-министра России.