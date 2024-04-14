«Русский самородок»: историк — о жизненном пути Сергея Мосина и его легендарной трёхлинейной винтовке

14 апреля 1849 года родился знаменитый российский оружейник Сергей Иванович Мосин. Его главным изобретением стала первая серийная русская магазинная винтовка, прозванная трёхлинейкой или «мосинкой». Она претерпела несколько модернизаций и активно применялась в годы Великой Отечественной войны. Детище Мосина по-прежнему в строю, его используют в основном спортсмены и охотники. О жизненном пути Мосина и его оружейном наследии в интервью RT рассказал сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, полковник запаса, кандидат технических наук Руслан Чумак.

— 175 лет назад родился легендарный оружейник Сергей Иванович Мосин. Какие события в детстве или юности пробудили у него интерес к армейской службе и конструированию оружия?

— О детстве и юных годах Мосина известно немного — по сути, только общие факты биографии. Сергей Иванович родился 14 апреля 1849 года в селе Рамонь Воронежской губернии. Его отец, Иван Игнатьевич, имел боевые награды, участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов.

Семья Мосина была небогатой. Она не принадлежала к привилегированным сословиям, и только в 1860 году по ходатайству Анны Шеле (одной из владельцев имения Рамонь. — RT) Мосины были внесены в родословную дворянскую книгу. Это позволило Сергею Ивановичу поступить в Воронежский кадетский корпус. В 1865 году корпус был преобразован в военную гимназию, которую он с отличием окончил.

В 1867 году Мосин поступил в 3-е Александровское военное пехотное училище в Москве, затем перевёлся в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Армейскую службу начал в чине подпоручика в 2-й резервной конной артиллерийской бригаде, но он явно тяготел к научной и конструкторской деятельности.

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В 1872 году Сергей Иванович стал слушателем Михайловской артиллерийской академии и по завершении учёбы получил должность помощника начальника инструментальной мастерской Тульского Императорского оружейного завода, где выпускалась знаменитая берданка (однозарядная винтовка конструкции американского инженера Хайрема Бердана. — RT). Там он детально изучил все нюансы производства винтовки и дорос до начальника инструментальной мастерской. Непосредственно конструкторской деятельностью Сергей Иванович занялся после Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, когда царское правительство начало уделять серьёзное внимание развитию стрелкового оружия.

К величайшему сожалению, Мосин не оставил мемуаров, и о нём мы можем судить только по его достижениям и обрывочным воспоминаниям современников. Но, даже исходя из тех сведений, которые у нас есть, можно сделать вывод, что это был одарённый конструктор, волевой, преданный своему делу и Отечеству офицер.

Мосина отличал живой глубокий интерес к точным наукам, стремление заниматься тем, что сейчас принято называть НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — RT). Сергей Иванович был практически такой же русский самородок, как Михаил Ломоносов, только в сфере стрелкового оружия.

— Как складывалась карьера Мосина после Русско-турецкой войны, когда он получил заказ на изготовление первых прототипов легендарной трёхлинейки?

— В начале 1880-х годов он был уже опытным оружейным специалистом. Его талант и работа не остались незамеченными. Так, в 1881 году по распоряжению Главного артиллерийского управления (ГАУ) Сергея Ивановича назначают членом «комиссии для осмотра механических средств и зданий» Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов. На этой должности Сергей Иванович ещё глубже погрузился в разработку и налаживание производства магазинной винтовки под патрон с дымным порохом от винтовки Бердана. К её созданию он приступил в 1882 году.

Винтовка Мосина образца 1891 года

© Минобороны России

В течение последующих лет Мосин изготовил несколько опытных образцов, следуя менявшимся требованиям ГАУ и доводя до совершенства отдельные узлы и механизмы. В итоге он создал магазинную винтовку, которую признали лучшей среди всех аналогов, разработанных другими изобретателями. Для войсковых испытаний было выпущено 800 единиц нового оружия.

— Почему царская Россия так остро нуждалась в магазинной винтовке?

— Русско-турецкая война продемонстрировала тенденции к техническому превосходству западного стрелкового оружия над теми образцами, что имелись в императорской армии.

К тому же в тот период изобретались новые боеприпасы, например с бездымным порохом. Быстрыми темпами совершенствовалась и конструкция самих винтовок. Появились новые сплавы, станки, что позволяло изготавливать существенно более прочные механизмы. Это, в свою очередь, приводило к повышению начальной скорости пули, дальности, скорострельности, кучности стрельбы. Таким образом, винтовки нового образца существенно усиливали огневую мощь пехоты. Магазинная винтовка позволяла солдату буквально за несколько секунд зарядить её патронами и выпустить в сторону противника пять пуль. Примерно столько же времени уходило на подготовку к стрельбе из той же берданки, но только одной пулей.

Конструкция магазина винтовки Мосина

© Минобороны России

Россия традиционно закупала технологии производства и уже готовые винтовки, причём не всегда они были хорошего качества. Поэтому уже на территории нашей страны дорабатывались закупленные за рубежом образцы современных винтовок, причём иногда весьма длительно. Однако в условиях нараставшей геополитической конкуренции империя не могла больше полагаться на то, что сможет беспроблемно приобретать оружие.

Собственно, на этом фоне и взошла звезда Мосина. В конце 1880-х годов он представил на конкурс винтовку, которая отвечала всем актуальным требованиям своего времени. Она стреляла патронами с бездымным порохом и имела надёжные механизмы запирания, но у неё не было магазина, поскольку его тип ещё не был выбран высшими русскими военными специалистами.

Стоит добавить, что к проекту создания магазинной винтовки царское правительство старалось подключить западных инженеров. Конкуренцию Мосину на финальном этапе государственного конкурса составил бельгийский конструктор Леон Наган. Он создал винтовку с оригинальным магазином, который понравился русским военным. Тем не менее в целом она оказалась менее совершенной, чем будущая трёхлинейка, уступив ей в простоте изготовления и обращения.

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Винтовка Сергея Ивановича была принята на вооружение в 1891 году. Однако ему фактически приказали приспособить оружие под магазин, созданный Наганом.

Несмотря на то что никаких других решений бельгийского инженера в трёхлинейке применено не было, на Западе её стали повсеместно называть винтовкой Мосина — Нагана. Ко всему прочему, в России при принятии на вооружение фамилия Сергея Ивановича и вовсе была исключена из названия, что сильно его огорчило. Официально «мосинка» именовалась как «трёхлинейная винтовка образца 1891 года».

До сих пор исследователи спорят по поводу магазина под трёхлинейку. Детально изучая этот вопрос, я пришёл к заключению, что на базе общего принципа этой конструкции, предложенной Наганом, Мосин представил собственную разработку магазина, ни в чём не уступавшую оригиналу.

— Чем можно объяснить такую благосклонность военных по отношению к магазину Нагана?

— Откровенно говоря, тогда в России отмечалось определённое преклонение перед западными техническими достижениями. Для этого были объективные основания, но слишком часто в талант и способности русских инженеров попросту не верили. Так, считалось, что русские не могут сами полностью создать магазинную винтовку. В итоге Наган за участие в проекте получил 200 тыс. рублей золотом, хотя практический эффект от его работы минимален.

Царское правительство неохотно вкладывало деньги в НИОКР, и в России фактически не существовало собственного оружейного конструкторского корпуса. Конструкторской работой занимались военные в свободное от службы время. Мосин не был исключением: формально он находился на службе, поднимался по стандартной военной лестнице, но с разрешения начальства имел возможность посвящать максимум времени разработке магазинной винтовки, но только в некоторые периоды службы.

Русские солдаты с трёхлинейками

© Минобороны России

Выдающийся результат, которого достиг Мосин, изобретя трёхлинейку, не поменял отношения к НИОКР. Сергей Иванович так и не стал отцом — основателем отечественной оружейной школы, и у него не было последователей.

В 1894 году Мосин был назначен руководителем Сестрорецкого оружейного завода. Главной его обязанностью стало налаживание серийного производства трёхлинейки. Это была стратегически важная задача, которую он успешно решал, но времени на конструкторскую деятельность у Сергея Ивановича не оставалось. Мосин скоропостижно скончался в конце января (по старому стилю) 1902 года от воспаления лёгких. Его смерть стала огромной утратой для России. Благо наследие Мосина не было забыто. Промышленность продолжила выпускать и совершенствовать трёхлинейку.

— В чём была особенность конструкции «мосинки» и в каких версиях она выпускалась для нужд армии?

— Мосин нашёл простые и адекватные решения сложнейших для своего времени технических задач. Для трёхлинейки он изготовил блестящий по конструктивной простоте и эксплуатационной надёжности поворотный продольно-скользящий затвор. При запирании затвора взводился курок, затем стрелок нажимал на спусковой крючок. Чистка затвора не представляла сложности для простого пехотинца: он не имел винтов и легко разбирался без отвёртки.

Название «трёхлинейка» винтовка получила по калибру ствола, составлявшего три линии. Линия — это мера длины в период империи. То есть калибр винтовки составлял 3/10 одного дюйма, в метрической системе — это 7,62 мм. Сейчас этот патрон известен как 7,62-мм винтовочный патрон. Он до сих пор используется для стрельбы из пулемётов Калашникова.

Трёхлинейка обеспечивала высокую для своего времени начальную скорость пули — более 800 м/с, скорострельность могла достигать до 30 выстрелов в минуту. При этом трёхлинейка была достаточно лёгкой — масса без штыка составляла всего 4 кг.

Затворный механизм винтовки Мосина

© Минобороны России

«Мосинка» выпускалась в трёх модификациях для пехоты и кавалерии. По сути, образцы отличались только длиной ствола и наличием штыка. В 1907 году в производство был запущен карабин — укороченная версия винтовки для артиллеристов и связистов. А в следующем, 1908 году под «мосинку» был разработан и принят на вооружение новый патрон с остроконечной пулей, имевший превосходную для своего времени начальную скорость — 860 м/с.

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В общей сложности к Первой мировой войне Тульский, Сестрорецкий и Ижевский оружейные заводы выпустили около 4,2 млн трёхлинеек. Однако этого было недостаточно для полноценного обеспечения армии. На протяжении всей войны русские войска испытывали винтовочный голод, который стал результатом пренебрежения царского правительства развитием оружейных КБ и промышленной базы оружейных заводов.

— Как менялась трёхлинейка после революции и как она проявила себя в Великой Отечественной войне?

— В целом большевики бережно отнеслись к наследию Мосина. Они осознавали, что стране необходимо опираться исключительно на собственные возможности. В 1920-е годы власти профинансировали модернизацию трёхлинейки, которая завершилась принятием на вооружение РККА винтовки образца 1930 года. Также советская модернизация привела к появлению хорошо показавшей себя в войне с вермахтом снайперской версии «мосинки».

Я полагаю, что СССР мог бы сделать больше на поприще совершенствования трёхлинейки. Этого не произошло, потому что основные ресурсы советское правительство направляло на проект автоматической винтовки. Как мы знаем, эти вложения не были напрасными — появились автоматические винтовки Симонова АВС-36 и весьма эффективные самозарядные винтовки Токарева СВТ-38 и СВТ-40. Тем не менее дееспособная и, что самое главное, надёжная автоматическая винтовка так и не была создана.

Красноармейцы с винтовкой Мосина

© Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

В тяжелейший 1941 год с учётом потерь оружия при отступлении Государственный комитет обороны распорядился резко нарастить выпуск трёхлинейки в Ижевске и запустить его вновь на других оружейных заводах. Одновременно проходила и небольшая модернизация «мосинки». Например, в 1944 году был изготовлен укороченный карабин с откидным штыком.

В годы ВОВ заводчане отправили на фронт свыше 6 млн винтовок. Детище Мосина по праву стало считаться оружием Победы. В руках опытного солдата «мосинка» была очень серьёзным средством поражения. Благодаря хорошим баллистическим качествам она уверенно поражала врага на дистанциях в сотни метров, а на близких расстояниях могла пробивать достаточно прочные преграды.

— Как сложилась судьба трёхлинейки после ВОВ? Используется ли как-то она сейчас?

— «Мосинка» ещё долго находилась в строю, но в небольшом количестве. После ВОВ она использовалась как снайперское оружие и в частях охраны. В общевойсковых подразделениях в начале 1950-х годов её вытеснил автомат Калашникова.

Трёхлинейка в солидных количествах оставалась на армейских складах в качестве запасного арсенала на случай большой войны. После распада СССР она использовалась в нескольких вооружённых конфликтах, в том числе в боевых действиях в Донбассе. Её применяли как ополченцы, так и украинские боевики. Использование «мосинок» объяснялось наличием большого количества патронов калибра 7,62 мм и дефицитом АК.

В основном же эта винтовка применяется исключительно как гражданское оружие и порой в самых необычных модификациях. Я, например, держал в руках винтовку ОЦ-44 конструктора ЦКИБ СОО Владимира Злобина, которая была выполнена в компоновке булл-пап (схема, при которой ударно-спусковой механизм расположен впереди магазина. — RT).

Трёхлинейка, штык-нож, каска из экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ

© Минобороны России

В остальном же «мосинка» сейчас используется в спортивных и охотничьих целях. К слову, она получила достаточно большую популярность в США как неприхотливое и недорогое гражданское оружие.

В заключение несколько слов хотелось бы сказать о том, как обстояли дела с увековечиванием памяти Сергея Ивановича. Зимой 1902 года он был похоронен на кладбище в Сестрорецке возле местного храма. В 1926 году в процессе новой перепланировки Сестрорецка храм и кладбище рядом с ним были ликвидированы. Могила Мосина оказалась утраченной.

Однако в народе память о конструкторе винтовки не исчезла, и в апреле 1941 года, в годовщину 50-летия, принятия её на вооружение. По инициативе Артиллерийского исторического музея (АИМ) был инициирован вопрос о восстановлении могилы конструктора или перезахоронении его останков.

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Начавшаяся вскоре Великая Отечественная война не дала реализоваться этим планам, но по её окончании музей вновь поднял вопрос перед председателем Совета министров СССР Климентом Ворошиловым. Обращение музея поддержали видные советские конструкторы-оружейники: Владимир Фёдоров, Фёдор Токарев, Василий Дегтярёв, а также Академия артиллерийских наук. 5 мая 1949 года вышло постановление правительства СССР за подписью Сталина «Об увековечивании памяти С.И. Мосина в связи с 100-летием со дня рождения». В соответствии с этим документом в городах, где жил и работал Мосин (в Туле, Сестрорецке и Ленинграде), были проведены памятные мероприятия.

Работы по поиску места захоронения Мосина были проведены ещё в 1946 году, когда при помощи очевидцев похорон и разысканных в архиве документов было выяснено и указано на место расположения могилы. Тем не менее перезахоронить останки Сергея Ивановича удалось только 1952 году. 5 марта Мосин с воинскими почестями был погребён на городском кладбище Сестрорецка. 27 декабря 1952 года на месте новой могилы Мосина установили памятник с барельефом. Как минимум дважды в год люди приходят с цветами, чтобы почтить память нашего великого русского оружейника.