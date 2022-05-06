В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке детских путёвок в летние лагеря

Татьяна Рябенко, начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве, дала рекомендации по покупке путёвок в летние лагеря.

«Организации отдыха и оздоровления могут функционировать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря требованиям санитарных норм и правил», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, прежде чем купить путёвку, необходимо удостовериться, что лагерь имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и включён в реестр санкционированных организаций отдыха и оздоровления.

Как отметила Рябенко, актуальный список опубликован на сайтах Роспотребнадзора по субъектам и на сайтах органов исполнительной власти, организующих отдых детей в соответствующем регионе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана в 2022 году выделили из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей.