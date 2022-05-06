В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке детских путёвок в летние лагеря

Короткая ссылка
Татьяна Рябенко, начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве, дала рекомендации по покупке путёвок в летние лагеря.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке детских путёвок в летние лагеря
  • РИА Новости

«Организации отдыха и оздоровления могут функционировать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря требованиям санитарных норм и правил», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, прежде чем купить путёвку, необходимо удостовериться, что лагерь имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и включён в реестр санкционированных организаций отдыха и оздоровления.

Как отметила Рябенко, актуальный список опубликован на сайтах Роспотребнадзора по субъектам и на сайтах органов исполнительной власти, организующих отдых детей в соответствующем регионе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана в 2022 году выделили из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить