Депутат Госдумы Федяев поддержал идею о разделении электросамокатов на личный и коммерческий транспорт

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Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев поддержал идею о разделении электросамокатов на личный и коммерческий транспорт.
Депутат Госдумы Федяев поддержал идею о разделении электросамокатов на личный и коммерческий транспорт
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В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что в Англии, например, на частном самокате можно кататься только на частной территории.

«На улицах там по закону можно ездить только на арендных, потому что эта техника управляема с помощью программного обеспечения, у неё есть законопослушные хозяева — юридические лица, которые заинтересованы в том, чтобы вести бизнес, и поэтому в большинстве случаев договороспособны», — пояснил он.

Как считает Федяев, необходимо делить средства индивидуальной мобильности на частные и прокатные, а также применять к личным более жёсткие системы контроля и мер ответственности.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области прокомментировали ситуацию с самокатами.

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