Тюменская область оказалась среди лидеров-регионов по числу коронавирусных исследований

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Тюменская область вошла в топ-5 регионов по числу исследований, задействовав 24 государственные лаборатории и девять частных медицинских центров.
Тюменская область оказалась среди лидеров-регионов по числу коронавирусных исследований
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Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на 27 апреля в регионе на 100 тыс. населения проведено 273 тыс. 355,8 исследований.

Только за прошедшие сутки выполнено 2 тыс. 135 лабораторных исследований, сообщает информационной центр регионального правительства.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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