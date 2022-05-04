Тюменская область оказалась среди лидеров-регионов по числу коронавирусных исследований

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по числу исследований, задействовав 24 государственные лаборатории и девять частных медицинских центров.

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Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на 27 апреля в регионе на 100 тыс. населения проведено 273 тыс. 355,8 исследований. Только за прошедшие сутки выполнено 2 тыс. 135 лабораторных исследований, сообщает информационной центр регионального правительства. Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.