В Псковской области подтвердили 60 случаев коронавируса за сутки

В Псковской области подтвердили 60 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 109 504. Выздоровели 107 066 жителей.

Тем временем в Татарстане сняли часть антиковидных ограничений для детских лагерей, передаёт «Бизнес Online». Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«Ряд обязательных требований остаётся неизменным: комплекс противоэпидемических мероприятий, ношение масок персоналом пищеблока, круглосуточное нахождение медработника в лагере, запрет на организацию родительских дней», — уточнила она.

Ранее Юрий Беленков, кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН, высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.