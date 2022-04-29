В Псковской области подтвердили 60 случаев коронавируса за сутки

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В Псковской области подтвердили 60 случаев коронавируса за последние сутки.
В Псковской области подтвердили 60 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 109 504. Выздоровели 107 066 жителей.

Тем временем в Татарстане сняли часть антиковидных ограничений для детских лагерей, передаёт «Бизнес Online». Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«Ряд обязательных требований остаётся неизменным: комплекс противоэпидемических мероприятий, ношение масок персоналом пищеблока, круглосуточное нахождение медработника в лагере, запрет на организацию родительских дней», — уточнила она.

Ранее Юрий Беленков, кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН, высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

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