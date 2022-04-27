Кардиолог Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца
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В беседе с URA.RU он заявил, что в этом вопросе можно выделить три этапа. Первый — во время самого заболевания, когда могут возникнуть коронарные нарушения.
Второй этап — это первые 140 дней после коронавируса, период, когда может возникнуть, например, отсроченный миокардит.
«Третий — очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID-19, усугубились в течение первых трёх-четырёх месяцев и продолжились у пациента», — сказал Беленков.
В качестве одного из примеров таких последствий врач привёл повышенное давление.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.