Кардиолог Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

В беседе с URA.RU он заявил, что в этом вопросе можно выделить три этапа. Первый — во время самого заболевания, когда могут возникнуть коронарные нарушения.

Второй этап — это первые 140 дней после коронавируса, период, когда может возникнуть, например, отсроченный миокардит.

«Третий — очень отсроченные проблемы с сердцем. Когда они возникли после COVID-19, усугубились в течение первых трёх-четырёх месяцев и продолжились у пациента», — сказал Беленков.

В качестве одного из примеров таких последствий врач привёл повышенное давление.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.